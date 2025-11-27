Elektrische Zahnbürsten im K-Tipp-Test: Drei Viertel sind gut bis sehr gut

Oclean X Ultra S
Hast du schon mal von der Borstenabrundung gehört? Sie entscheidet darüber, ob und wie gut eine elektrische Zahnbürste ist. Jedenfalls im Test von K-Tipp und Kassensturz.
Elektrische Zahnbürsten putzen gründlicher als Handzahnbürsten. Darüber sind sich die Fachleute einig. Mit der Hand schaffst du etwa 500 Putzbewegungen pro Minute, mehrere 10 000 sind es bei den Elektrobürsten. Bei den verschiedenen Modellen gibt es allerdings grosse Unterschiede, wie der Test von Kassensturz und K-Tipp zeigt – vor allem bei den Borsten.
Das Prüfinstitut ipi in Stuttgart hat für K-Tipp und Kassensturz zwölf elektrische Zahnbürsten unter die Lupe genommen, zum Teil sogar unters Mikroskop. Denn für die wichtigste Testkategorie – die Borstenabrundung – wurden Büschel der Bürstenköpfe hundertfach vergrössert. Eine genügende Note gab’s nur, wenn mindestens zwei Drittel der Borsten gut abgerundet waren.
Die weiteren Testkriterien:
Testsiegerin ist die «X Ultra S» von Oclean. Sie hat in allen Kategorien sehr gut oder gut abgeschnitten und erhält die Schweizer Schulnote 5,6. Knapp dahinter folgt die elektrische Zahnbürste von Waterpik (Note 5,5). Auch sie erhält das Gesamturteil «Sehr gut», obwohl sie in Sachen Akkuleistung unterdurchschnittlich performt, wie Kassensturz schreibt. Mit einer Akkuladung putzt du dir mit der Waterpik-Bürste 27 Mal die Zähne.
Die Hälfte und damit der grösste Teil der getesteten Bürsten erhält mit Noten zwischen 5,4 und 4,9 ein «Gut». Den «Kauftipp» von K-Tipp – das Modell von Dentamed – findest du nicht bei uns, dafür die «Wave ABS» von Laifen.
Kollegin Stefanie hat auch schon mal eine Laifen-Bürste getestet und ist hell begeistert:
Schliesslich sind auch jeweils zwei Bürsten von Oral-B und Trisa für gut befunden worden.
Die «Sonicare 5300» von Philips schrammt haarscharf am Prädikat «Gut» vorbei. Dafür fehlt ihr mit einer Note von 4,7 nur gerade ein Zehntel. Wären doch nur die Borsten etwas runder (Note 4).
Dass es noch schlimmer geht, beweist Philips gleich selbst: Die «Sonicare 9000 Diamond Clean» – mit einem Preis von fast 150 Franken die teuerste im Test – erhält bei der Borstenabrundung eine 2,5 und damit die schlechteste Note überhaupt. Da nützen auch die guten bis sehr guten Leistungen beim Akku, bei der Handhabung und Robustheit nichts: «Ungenügend».
Auch die «Eco Vibe 3» von Happy Brush fällt durch (Note 3,6). Sie hat beim Falltest versagt. Schon nach vier Stürzen habe sie einen Riss im Gehäuse aufgewiesen, so Kassensturz.
Kollege Martin ist mit genau dieser Bürste übrigens hochzufrieden. Er hat sie aber auch nicht absichtlich mehrmals fallen gelassen, wie er mir verraten hat.
Last but not least erhält ein weiteres Modell von Oral-B das Gesamturteil «Ungenügend». Ausschlaggebend ist bei dieser Bürste der miese Akku. Dieser musste im Test schon nach neunmaligem Zähneputzen erneut geladen werden, wie K-Tipp schreibt.
Meine Frau und ich sind vor etwa fünf Jahren auf die elektrische Zahnbürste gewechselt. Ausgerechnet die Testverliererin von Philips kommt bei uns täglich zum Einsatz. Wir hatten noch nie Probleme, weder mit dem Zahnfleisch noch mit sonst etwas, und wollen sie nicht mehr missen. Das heisst nicht, dass ich die Testergebnisse von K-Tipp und Kassensturz anzweifle, ich gebe nur einen persönlichen Eindruck wider.
Von Hand oder elektrisch: Wie putzt du die Zähne? Verrat’s der Community und mir in den Kommentaren.
