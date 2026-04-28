Kaffeemaschinen: Die heimlichen Stars der Mailänder Designwoche

Bodum Doppelwandiger Kaffeebereiter
1 l
Espresso, Moka, Pour-over – Kaffee ist längst Ritual. Jetzt soll auch die Maschine danach aussehen.
Mailand ist bekannt für Möbel, die Aufsehen erregen. Doch wer bei der Design Week 2026 genau hingeschaut hat, entdeckte die spannendsten Objekte nicht im Wohnzimmer, sondern in der Küche. Ausgefallene Kaffeemaschinen liegen im Trend. Und sie sollen schöner aussehen, sich besser anfühlen – und mehr Spass machen als je zuvor.
Bei Deoron – einer kuratierten Design-Plattform, die bewusst abseits der grossen Messen auf Wohnaccessoires und Möbel mit Haltung setzt – war die «Anza R2 Concrete»-Espressomaschine von Anza Coffee zu sehen. 2017 via Kickstarter lanciert und dank erfolgreicher Kampagne heute auf dem Markt, hält sie sich noch immer.
Aus handgegossenem Beton wirkt dieses Modell weniger wie ein Küchengerät und mehr wie Kunst. Sie besticht durch Porzellan-Oberflächen, mattschwarz pulverbeschichteten Stahl und Messingakzente. «Es hat überraschend wenig neues Denken in der Welt der Espressomaschinen stattgefunden – besonders angesichts der Aufmerksamkeit, die progressiver Innenarchitektur geschenkt wird», sagt Geschäftsführer Per Ivar Selvaag gegenüber Designboom. Die «Anza Concrete» macht's vor.
In der Alcova zeigte Worn Studio aus Spanien 2025 erstmals das Set «Have A Coffee». Die Ausstellung von Ex-Abitare-Chefredaktorin Valentina Ciuffi und Ex-Domus-Chefredaktor Joseph Grima inszeniert Design in verlassenen Industriegebäuden oder alten Villen – ein passender Rahmen für Designerin Natalia Ortega, die eine Moka-Kanne mit zwei mundgeblasenen Glasbechern kombiniert: ein Objekt, irgendwo zwischen Gebrauchsgegenstand und Kunstwerk.
Ortegas Handschrift ist unverwechselbar: Sie arbeitet mit kleinen Werkstätten auf dem spanischen Land zusammen, wo überlieferte Techniken auf zeitgenössisches Design treffen. Für die Alcova-Edition 2025 entwarf sie gemeinsam mit der aserbaidschanischen Designerin Aida Mahmudova das Tischkultur-Projekt «Plaite». Langsamkeit ist bei ihr Programm, nicht Nachteil.
Spannend ist auch die Geschichte hinter Tina Bobbes Arbeit, zu sehen bei Comune im Spazio IVY – einem Kollektiv, das sich bewusst unkommerziellen, prozessorientierten Gestaltungspraktiken widmet. Die Dresdner Designerin und Forscherin teilte 2023 auf Social Media generative KI Kaffeemaschinen: surreal, quietschbunt, memphisartig, fast zu unwirklich, um real zu sein. 2024 brachte sie den ersten Entwurf tatsächlich in die Welt: den «Pipe Frame», ein Memphis-inspirierter Rahmen, der gewöhnliche Espressomaschinen in Gesprächsstarter verwandelt, handgefertigt in Deutschland.
Ihr «Stone Drip», ein Pour-over-Kaffeebereiter aus Naturstein, Harz und Glas, geht in eine andere Richtung: ruhiger, materieller, aber genauso unwirklich schön.
Wer sich ihr Portfolio anschaut, fragt sich unweigerlich, ob die Objekte wirklich echt sind. Sie sind es. Und das ist vielleicht das Sahnehäubchen: dass sich der Morgenkaffee auf einmal wie ein Flucht aus dem Alltag anfühlt.
In einer Welt voller generischer Geräte wächst der Hunger nach Dingen, die eine Geschichte erzählen – auch morgens um sieben. Dass Pinterest «Cafécore» bereits 2024 zu einem der grössten Wohntrends kürte, passt ins Bild: Die Kaffee-Ecke zuhause ist längst mehr als ein funktionaler Platz. Sie ist Ausdruck vom persönlichen Stil.
Die Designstücke aus Mailand sind bei Galaxus noch nicht erhältlich. Das kann sich aber ändern. Bis dahin: ein paar Alternativen, die beweisen, dass guter Geschmack nicht nur im Kaffee steckt.
Bodum Doppelwandiger Kaffeebereiter
1 l
Pour Over Kaffeebereiter
0.60 l
Alessi Percolator Pulcina - MDL02/1 R - Rood - 1 kops - door Michele De Lucchi
1 Tasse
Alessi Espressokocher VITE 6 Tassen Aluminium/Sagegreen
6 Tassen
Alessi Espressomaschine 9090/6
6 Tassen
Aarke Coffee Maker
Bodum Doppelwandiger Kaffeebereiter
1 l
Pour Over Kaffeebereiter
0.60 l
Alessi Percolator Pulcina - MDL02/1 R - Rood - 1 kops - door Michele De Lucchi
1 Tasse
Alessi Espressokocher VITE 6 Tassen Aluminium/Sagegreen
6 Tassen
Alessi Espressomaschine 9090/6
6 Tassen
Aarke Coffee Maker
Wie ein Cheerleader befeuere ich gutes Design und bringe dir alles näher, was mit Möbeln und Inneneinrichtung zu tun hat. Regelmässig kuratierte ich einfache und doch raffinierte Interior-Entdeckungen, berichte über Trends und interviewe kreative Köpfe zu ihrer Arbeit.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen