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Kaffeemaschinen: Die heimlichen Stars der Mailänder Designwoche

Espresso, Moka, Pour-over – Kaffee ist längst Ritual. Jetzt soll auch die Maschine danach aussehen.

Mailand ist bekannt für Möbel, die Aufsehen erregen. Doch wer bei der Design Week 2026 genau hingeschaut hat, entdeckte die spannendsten Objekte nicht im Wohnzimmer, sondern in der Küche. Ausgefallene Kaffeemaschinen liegen im Trend. Und sie sollen schöner aussehen, sich besser anfühlen – und mehr Spass machen als je zuvor.

Beton, Corian, kein Kompromiss Bei Deoron – einer kuratierten Design-Plattform, die bewusst abseits der grossen Messen auf Wohnaccessoires und Möbel mit Haltung setzt – war die «Anza R2 Concrete»-Espressomaschine von Anza Coffee zu sehen. 2017 via Kickstarter lanciert und dank erfolgreicher Kampagne heute auf dem Markt, hält sie sich noch immer.

Eine Espressomaschine aus handgegossenem Beton, der in Küche mehr Skulptur als Gerät ist.

Aus handgegossenem Beton wirkt dieses Modell weniger wie ein Küchengerät und mehr wie Kunst. Sie besticht durch Porzellan-Oberflächen, mattschwarz pulverbeschichteten Stahl und Messingakzente. «Es hat überraschend wenig neues Denken in der Welt der Espressomaschinen stattgefunden – besonders angesichts der Aufmerksamkeit, die progressiver Innenarchitektur geschenkt wird», sagt Geschäftsführer Per Ivar Selvaag gegenüber Designboom. Die «Anza Concrete» macht's vor.

Handgeblasen, handgemacht In der Alcova zeigte Worn Studio aus Spanien 2025 erstmals das Set «Have A Coffee». Die Ausstellung von Ex-Abitare-Chefredaktorin Valentina Ciuffi und Ex-Domus-Chefredaktor Joseph Grima inszeniert Design in verlassenen Industriegebäuden oder alten Villen – ein passender Rahmen für Designerin Natalia Ortega, die eine Moka-Kanne mit zwei mundgeblasenen Glasbechern kombiniert: ein Objekt, irgendwo zwischen Gebrauchsgegenstand und Kunstwerk.

Worn Studios Set besteht aus einer Espressokanne und zwei passenden mundgeblasenen Glasbechern wie dem auf dem Foto.

Ortegas Handschrift ist unverwechselbar: Sie arbeitet mit kleinen Werkstätten auf dem spanischen Land zusammen, wo überlieferte Techniken auf zeitgenössisches Design treffen. Für die Alcova-Edition 2025 entwarf sie gemeinsam mit der aserbaidschanischen Designerin Aida Mahmudova das Tischkultur-Projekt «Plaite». Langsamkeit ist bei ihr Programm, nicht Nachteil.

Von der KI in die Küche Spannend ist auch die Geschichte hinter Tina Bobbes Arbeit, zu sehen bei Comune im Spazio IVY – einem Kollektiv, das sich bewusst unkommerziellen, prozessorientierten Gestaltungspraktiken widmet. Die Dresdner Designerin und Forscherin teilte 2023 auf Social Media generative KI Kaffeemaschinen: surreal, quietschbunt, memphisartig, fast zu unwirklich, um real zu sein. 2024 brachte sie den ersten Entwurf tatsächlich in die Welt: den «Pipe Frame», ein Memphis-inspirierter Rahmen, der gewöhnliche Espressomaschinen in Gesprächsstarter verwandelt, handgefertigt in Deutschland.

Tina Bobbes Espressomaschine ist einem KI-Traum entsprungen.

Ihr «Stone Drip», ein Pour-over-Kaffeebereiter aus Naturstein, Harz und Glas, geht in eine andere Richtung: ruhiger, materieller, aber genauso unwirklich schön.

Naturstein für Slow Coffee, ein Material, das so alt ist wie das Ritual selbst.

Wer sich ihr Portfolio anschaut, fragt sich unweigerlich, ob die Objekte wirklich echt sind. Sie sind es. Und das ist vielleicht das Sahnehäubchen: dass sich der Morgenkaffee auf einmal wie ein Flucht aus dem Alltag anfühlt.

In einer Welt voller generischer Geräte wächst der Hunger nach Dingen, die eine Geschichte erzählen – auch morgens um sieben. Dass Pinterest «Cafécore» bereits 2024 zu einem der grössten Wohntrends kürte, passt ins Bild: Die Kaffee-Ecke zuhause ist längst mehr als ein funktionaler Platz. Sie ist Ausdruck vom persönlichen Stil.

Diese Kaffeebereiter stehen auf unserer Wunschliste Die Designstücke aus Mailand sind bei Galaxus noch nicht erhältlich. Das kann sich aber ändern. Bis dahin: ein paar Alternativen, die beweisen, dass guter Geschmack nicht nur im Kaffee steckt.

Kaffeebereiter Bodum Doppelwandiger Kaffeebereiter 1 l Kaffeebereiter Pour Over Kaffeebereiter 0.60 l Espressokocher −7% EUR 59,02 statt EUR 63,13 Alessi Percolator Pulcina - MDL02/1 R - Rood - 1 kops - door Michele De Lucchi 1 Tasse 16 Espressokocher Alessi Espressokocher VITE 6 Tassen Aluminium/Sagegreen 6 Tassen Espressokocher Alessi Espressomaschine 9090/6 6 Tassen 144 Filterkaffeemaschine Aarke Coffee Maker 2 Kaffeebereiter Bodum Doppelwandiger Kaffeebereiter 1 l Kaffeebereiter Pour Over Kaffeebereiter 0.60 l −7% Espressokocher EUR 59,02 statt EUR 63,13 Alessi Percolator Pulcina - MDL02/1 R - Rood - 1 kops - door Michele De Lucchi 1 Tasse 16 Espressokocher Alessi Espressokocher VITE 6 Tassen Aluminium/Sagegreen 6 Tassen Espressokocher Alessi Espressomaschine 9090/6 6 Tassen 144 Filterkaffeemaschine Aarke Coffee Maker 2

Titelbild: Pia Seidel

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