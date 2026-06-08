News & Trends 19 2

Kein Dachfenster, sondern eine Lampe, die Tageslicht simuliert

Erleuchtung für dunkle Räume: Das Philips Skylight simuliert ein Dachfenster mit Tageslicht. Und soll die Beleuchtung ersetzen.

Bäder haben oft kein Tageslicht. Manche Kellerräume werden für Hobby oder Sport genutzt und dunkle Ecken in Wohnungen dienen nun als Homeoffice. Diese Bereiche kann ich zwar mit Lampen und Leuchten erhellen, aber es bleibt künstliches Licht.

Philips verspricht dagegen mit Skylight (ebenfalls künstliches) Licht, das eine Illusion von Tageslicht erzeugt. Die Lampe wirkt wie ein Dachfenster, durch das ich den blauen Himmel sehen kann. Sie simuliert die Farbtöne, die Tiefe und die Helligkeit von Sonnenlicht.

Das Skylight bringt simuliertes Tageslicht in dunkle Ecken.

Quelle: Philips

Das Panel befestige ich an der Decke an einer Lampenstelle. Zwei Seiten leuchten auf, die anderen bleiben im Schatten. Im Laufe des Tages wechseln Blau- und Weisstöne langsam – wie bei echtem Tageslicht. Der blaue Himmel wird laut Hersteller nachgeahmt, ohne dass das Zimmer blau eingefärbt wird.

Mit einer Fernbedienung kann ich vordefinierte Lichtszenen einstellen oder einen automatischen Tagesablauf aktivieren. Auch die Helligkeit lässt sich natürlich regulieren. Das Licht ist auch mit dem so genannten «VitaUp»-Modul erhältlich. Dieses erzeugt während acht Stunden pro Tag UVB-Strahlung, also den energiereiche, kurzwellige Teil der ultravioletten Sonnenstrahlung. Die Strahlung regt die Vitamin-D-Bildung der Haut an (ist aber auch für Sonnenbrand verantwortlich).

Mit der Fernbedienung wird die Deckenlampe gesteuert.

Quelle: Philips

UVB-Strahlung wie beim echten Sonnenlicht

Das Thema Fernbedienung deutet es an. Die Lampe kann nicht direkt ins Smarthome eingebunden werden, ist also nicht mit Philips Hue kompatibel. Warum nicht? In der Präsentation antwortete Philips, man wolle eine andere Zielgruppe ansprechen. Ganz schlüssig scheint mir dieses Argument nicht.

Ein ähnliches Produkt bietet Philips bereits im professionellen Bereich für Grossraumbüros und Gewerbe an. Dort kosten die Module weit über 1000 Franken. Das Skylight ist nun für den Privatbereich gedacht und lässt sich wie eine Deckenlampe montieren. Übrigens auch im Bad, da die Lampe gemäss IP44-Standard Feuchtigkeit und Spritzwasser verträgt.

Das Deckenlicht ist auch für Badezimmer geeignet, da wasserfest.

Quelle: Philips

Das Modul gibt es in zwei Grössen. «Medium» kostet 450 Franken oder 500 Euro. Die Lampe misst dann 65 auf 45 Zentimeter und erzeugt maximal 3200 Lumen. Damit leuchtest du einen Raum bis rund 20 Quadratmeter aus. «Large» kostet 550 Franken oder 600 Euro und misst 90 auf 60 Zentimeter. Die maximal 5300 Lumen reichen für Räume bis 30 Quadratmeter. Das Modul mit UVB-Strahlung kostet jeweils 100 Franken oder Euro zusätzlich. Die Lampen sind voraussichtlich ab dem 22. Juni bei uns im Shop erhältlich.

Titelbild: Philips

Dieser Artikel gefällt mir! 19 Personen gefällt dieser Artikel







