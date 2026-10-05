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«Kid Kirby»: Eingestelltes SNES-Spiel kehrt nach 30 Jahren zurück

Mitte der 1990er-Jahre stellte Nintendo die Entwicklung von «Kid Kirby» ein. Mehr als 30 Jahre später hat ein Fan das Projekt anhand erhaltener Grafiken, Dokumente und Aussagen ehemaliger Entwickler rekonstruiert.

Hinter «Kid Kirby» stand DMA Design, der spätere Rockstar-North-Vorgänger und Entwickler der ersten «Grand Theft Auto»-Spiele. Für das Kirby-Spiel setzte das Studio auf eine ungewöhnliche Steuerung: Du solltest die Spielfigur mit der Super NES Mouse greifen, zurückziehen und durch die Level schleudern. Nintendo hatte das Maus-Zubehör 1992 zusammen mit «Mario Paint» veröffentlicht.

«Kid Kirby» war als Vorgeschichte zur Reihe gedacht. Du spielst einen jüngeren Kirby, während auch Dedede in einer jüngeren Version als «Prince Dedede» auftaucht.

Kirby wird durch die Level geschleudert

Richtung und Distanz bestimmen, wohin Kirby fliegt. Mit genügend Geschwindigkeit besiegt er Gegner beim Zusammenstoß. Auch während des Flugs kannst du ihn erneut greifen und seine Richtung verändern.

Die Hand zeigt das zentrale Spielprinzip: Kirby wird per Maus gegriffen und durch die Level geschleudert.

Quelle: NovaStar86B / itch.io

Dadurch spielt sich «Kid Kirby Recreation» deutlich anders als klassische Kirby-Spiele. Statt präzise durch die Level zu laufen und zu springen, musst du Flugbahnen abschätzen und Kirby im richtigen Moment neu ausrichten. Die Steuerung wirkt dadurch eher wie ein Geschicklichkeitsspiel als wie ein klassischer Plattformer.

Tastaturbefehle ergänzen die Maussteuerung. Dazu kommen Copy Abilities, mit denen Kirby zeitweise Fähigkeiten bestimmter Gegner übernimmt. Die Rekonstruktion umfasst acht Level und einen Bosskampf.

Die SNES-Maus wurde zum Problem

Die starke Bindung an die Super NES Mouse wurde später zum Problem. DMA-Mitgründer Dave Jones erklärte Jahre danach, dass sich das Zubehör schlechter als erwartet verkauft habe. Gleichzeitig habe das Spiel mit einem normalen Controller nicht gut funktioniert.

Nintendo beendete die Entwicklung schließlich. Eine fertige Version erschien nie.

Eigene Ideen schließen die Lücken

Für seine Rekonstruktion nutzte «NovaStar86B» erhaltene und öffentlich zugängliche Grafiken, Konzeptzeichnungen und Informationen ehemaliger DMA-Mitarbeiter.

Ein öffentlich bekannter vollständiger Originalbuild von «Kid Kirby» existiert bislang nicht. Deshalb musste der Entwickler fehlende Inhalte selbst interpretieren und ergänzen.

Das zeigt sich etwa bei einer Papierflieger-Mechanik. Für sie orientierte sich «NovaStar86B» an «Paper Mario: The Thousand-Year Door». Andere Elemente basieren auf bekannten Entwürfen des ursprünglichen Projekts.

Als Papierflieger bewegt sich Kirby frei durch die Luft und sammelt Münzen ein.

Quelle: NovaStar86B / itch.io

Auch das erhaltene Bildmaterial zeigt nur einen Teil dessen, was DMA Design damals plante. Der frühere DMA-Programmierer James Watson erklärte, dass einige der bekannten Kirby-Sprites lediglich Platzhalter gewesen seien. Später habe das Studio größere und aufwendigere Grafiken erstellt.

Die Fanversion kann deshalb nur vermitteln, wie «Kid Kirby» hätte aussehen und sich spielen können.

Das Original bleibt verschollen

Der ehemalige DMA-Entwickler Mike Dailly berichtete später von einer spielbaren Demo des ursprünglichen «Kid Kirby». Eine öffentlich zugängliche Kopie davon ist bislang nicht aufgetaucht.

«NovaStar86B» plant auch keine umfangreiche Erweiterung seiner Version. Nach eigener Aussage hat er einen Großteil des bekannten Materials bereits verarbeitet. Weitere Inhalte würden sich zunehmend von den historischen Vorlagen entfernen und stärker auf eigenen Ideen beruhen.

«Kid Kirby Recreation» ist seit September 2026 kostenlos über itch.io erhältlich. Es gibt Versionen für Windows und Linux. Nintendo ist an dem Fanprojekt nicht beteiligt.

Titelbild: NovaStar86B / itch.io

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