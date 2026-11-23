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Kodaks neuestes Sammelgadget: der SlideTag

Der Kodak SlideTag kombiniert ein E-Ink-Farbdisplay mit einer Bluetooth-Ortung in einem Schlüsselanhänger. Weil er in einer Blind Box steckt, weisst du aber nicht, welches Design du bekommst.

Hersteller Reto Production hat schon einmal erfolgreich Schlüsselanhänger mit der Fotomarke Kodak kombiniert. Nach dem grossen Erfolg der Charmera-Schlüsselanhängerkamera, die nach kurzer Zeit ausverkauft war, bringt der Hersteller nun einen Smarttag auf den Markt.

Der Clou: Reto Production verkauft die Schlüsselanhänger in Überraschungsboxen, sogenannten Blind Boxes. Du weisst also erst nach dem Öffnen, welches Design du gekauft hast. Die Designs unterscheiden sich i in den verschiedenen Farben und Mustern des Rahmens.

Das steckt unter dem E-Ink-Display

Der SlideTag mimt das Design eines 35-mm-Dias und wiegt knapp 17 Gramm. In das 3,9 × 4,6 × 0,8 Zentimeter grosse Gehäuse baut der Hersteller ein 1,54 Zoll grosses E-Ink-Farbdisplay. Der Tag speichert bis zu zwölf Bilder.

Der Bluetooth-Tracker macht auf Retro.

Quelle: Kodak

Dank Bluetooth-Ortung findest du den Tag – und das, was noch dranhängt – entweder über Apples «Wo ist?»-Netzwerk oder den Google Find Hub. Ultrabreitband, die Technik der beiden Tech-Riesen, fehlt allerdings. Die Ortung läuft nur über Bluetooth. Das reicht nur 30 Meter weit und zeigt keine Richtung an.

Aus kurzer Distanz hilft deshalb ein akustisches Signal von 75 Dezibel (dB) bei der Suche. Drückst du die Taste auf der Rückseite fünf mal, deaktivierst du die Ortung.

Zeige Fotos, Listen und QR-Codes an

Auf den SlideTag lädst du ein Dutzend Fotos, per Bluetooth 5.4 und mit der App «Kodak Memory Link» für iOS und Android. Die Diashow auf dem E-Ink-Display wechselt das Bild einmal am Tag. Drückst du zweimal auf die Taste auf der Rückseite, springst du manuell zum nächsten Foto.

Über die App personalisierst du die E-Ink-Anzeige nach deinen Wünschen.

Quelle: Kodak

Neben Fotos lädst du über die App noch mehr auf den Anhänger: einen QR-Code zu einem gewählten Link, einen Kalender, einen Countdown-Timer oder ein Namensschild. Mit Stickern und Filtern peppst du die Anzeige direkt in der App auf.

Für die nötige Energie sorgt eine austauschbare CR2032-Knopfzelle. Laut Hersteller hält diese bis zu einem Jahr. Auch mit leerer Knopfbatterie bleiben die hochgeladenen Bilder erhalten. Dank E-Ink braucht der Anhänger für ein Standbild keine Energie und zeigt es deshalb permanent an.

Preis und Verfügbarkeit

Der SlideTag kostet rund 35 US-Dollar (30 Euro) und ist seit dem 22. November 2026 im Kodak-Onlineshop erhältlich. Er wird über Amazon auch nach Europa geliefert, allerdings nicht an Schweizer Adressen.

In der Box steckt ein zufälliger Schlüsselanhänger in einem von acht Retro-Designs zusammen mit einem Schlüsselring, einem Poster, einem Diarahmen und einem Mini-Filmstreifen. Zudem gibt es eine neunte, geheime Sonderedition mit Metallic-Finish. Möchtest du die acht regulären Designs alle zusammen ohne Überraschungskonzept, kostet dich das in einem Bundle 280 US-Dollar (241 Euro).

Wie wohl die geheime Edition aussieht?.

Quelle: Kodak

Titelbild: Kodak

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