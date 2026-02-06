News & Trends 7 3

Kompaktes, ultrastabiles Smartphone hat 4-Zoll-Screen und Actioncam

Smartphones mit kleinem Bildschirm sind eine Seltenheit. Das Fossibot F116 Pro kommt mit einem 4-Zoll-Bildschirm und soll zugleich als Actioncam dienen.

Rund zehn Jahre ist es her, dass Smartphone-Hersteller noch ganz selbstverständlich kleine und kompakte Geräte gebaut haben. 2016 kam beispielsweise das beliebte iPhone SE auf den Markt. Das Sony Xperia XZ2 Compact von 2018 war danach eines der letzten Smartphones mit kleinem Screen, das auch technisch überzeugte.

So dick und widerstandsfähig wie ein Nokia 3310

Fossibot knüpft jetzt an die guten alten Zeiten der kompakten Smartphones an. Das F116 Pro hat einen 4,05-Zoll-Screen. Sein Bildschirm bietet nur HD-Auflösung mit 540 × 1168 Pixeln und keine OLED-Technik, dafür eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Für einen so kleinen Screen reicht das.

Das Gerät misst 11,5 Zentimeter in der Höhe und 5,9 Zentimeter in der Breite. Damit die gesamte Technik und der 3700-mAh-Akku Platz hat, ist das Smartphone allerdings doppelt so dick wie aktuelle Geräte. Die 2,3 Zentimeter Dicke erinnern an das originale Nokia 3310.

Klein und unzerstörbar soll auch das F116 Pro sein. Es ist gemäss IP68 und IP69K wasser- und staubfest. Du kannst es beispielsweise mit einem Hochdruckreiniger abspritzen. Zudem hat der Hersteller das Gerät gemäss dem Militärstandard 810H gegen Beschädigungen geschützt. Es übersteht den Droptest aus 1,5 Metern Höhe.

Prozessor ist ok, Ausstattung sehr gut

Viele solcher Nischentelefone haben ein Problem: Sie sind günstig und haben dementsprechend einen einfachen Prozessor eingebaut. Beim F116 Pro fällt das weniger ins Gewicht. Der Hersteller setzt auf den MediaTek Dimensity 7300-Ultra, einen älteren Mittelklasse-Prozessor. Das Gerät kommt ab Werk mit Android 16. Ob und welche neuen Versionen es bekommen wird, ist nicht bekannt. Sicherheitsupdates garantiert der Hersteller für drei Jahre.

Die restlichen Features sind beachtlich: Der Prozessor kommt mit 12 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher mit 256 GB kann mit Speicherkarten um bis zu 1 TB erweitert werden. Zusätzlich zur Speicherkarte bietet das Gerät zwei Slots für SIM-Karten – beide sind 5G-tauglich. Entsperren kannst du es per Gesichtserkennung oder über den Fingerabdruckscanner an der Seite. Der Akku lädt mit maximal 33 Watt.

Das Smartphone hat drei Kameras eingebaut.

Ich bin auch eine Actioncam

Drei Kameras bietet das Fossibot-Smartphone: Die Selfiecam löst mit 32 Megapixeln auf, die Hauptkamera mit 50 Megapixeln. Dazu kommt eine Weitwinkel-Linse mit 48-Megapixel-Sensor. Sie soll mit einem Winkel von 150 Grad den Look einer Actioncam bieten.

Damit du das stabile Smartphone auch entsprechend nutzen kannst, hat der Hersteller unten ein klassisches Schraubgewinde eingebaut. Damit ist viel Zubehör kompatibel – von Stativen und Tripods über Brustgurte oder Helmhalterungen bis zu Halterungen mit Magneten, Schraubzwingen, Klammern oder Saugnäpfen. Wie gut die Bildqualität tatsächlich ist, kann ich aufgrund der Daten nicht beurteilen.

Clevere Lösung: Ein Schraubgewinde zur Befestigung an Zubehör.

Das Fossibot F116 Pro soll in Kürze auf Kickstarter lanciert werden. Der Preis ist noch unbekannt. Aktuell kannst du dich auf der Webseite des Herstellers für den Vorverkauf anmelden.

Falls dir der chinesische Hersteller bisher nichts gesagt hat, geht es dir gleich wie mir. Fossibot expandiert gerade weltweit. Auch bei uns sind die Smartphones im Shop erhältlich. Das F116 Pro dürfte es also nach der Kickstarter-Kampagne und dem Beginn des regulären Verkaufs auch zu uns schaffen. Das dürfte allerdings noch bis zum Sommer dauern.

