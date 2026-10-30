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Kummerbund: So stylst du das elegante Taillenband zu Jeans, T-Shirt und festlichen Looks

Das hippste Accessoire des Winters wickelt derzeit alle um den Finger, indem es sich elegant um unsere Taillen schlingt. Es geht dabei weder um Gürtel noch Schal und macht sogar die schnöde Kombi aus Jeans und T-Shirt unfassbar mondän: Vorhang auf für die ewigen Freuden des Kummerbunds!

Kummerbund – das klingt ja erstmal wenig erbaulich. Nach organisiertem Trübsalblasen zum Beispiel. Oder nach einem Kleidungsstück, das beim Wickeln Schmerzen und somit psychisches Leid verursacht. Dabei ist exakt das Gegenteil der Fall! Beim Kummerbund handelt es sich um eine breite, oft gefaltete Stoffbahn, die man(n) klassischerweise unter dem eleganten Dinnerjacket trägt und die ursprünglich aus dem Nahen Osten und Südasien stammt. Aus dem Persischen «kamarband», über das Hindustani ins Englische gelangt, wurde lautlich der «cummerbund». Von dort war es nicht weit zum deutschen Kummerbund, der uns in der Festtagssaison viel Freude bereiten wird.

Warum gerade jetzt? Weil das Hüftband so furchtbar chic ist, an das alte Hollywood erinnert und Assoziationen zu den Outfits schneidiger, cocktailtrinkender Spione wie James Bond hervorruft. Beim klassischen Smoking sind Kummerbund und Schleife grundsätzlich schwarz – daher auch die englische Bezeichnung «Black Tie» für den Smoking und den dazugehörigen Dresscode. Na also! Ein Kummerbund bedeutet Rausputzen. Und exakt das verlangt so mancher Xmas-Apéro, der jetzt wie grelle Weihnachtsbeleuchtung im Kalender aufblinkt. Der Kummerbund wird dabei um die Taille getragen, um den Hosenbund zu verstecken und für einen eleganten Übergang zwischen Hemd und Hose zu sorgen. Im Rücken lässt sich die raffinierte Bauchbinde verstellen, zubinden oder mit Knöpfen schliessen. Heisst: Auch das Vier-Gänge-Menü passt bedenkenlos und ohne Kummer in den geschmückten Ranzen.

Das zeiteffizienteste aller Accessoires

Und wir haben doch alle immer so schrecklich viel zu tun – sich über die Weltlage aufregen, ins Gym rennen, richtig atmen, viel verreisen und langsam darüber nachdenken, was man Silvester macht. Wer hat da noch Zeit, aufwendige Looks zu planen? Der Kummerbund schafft da ruck, zuck Abhilfe. Er schreit nach Ball und einem geschüttelten Dirty Martini – wer den Kummerbund also mit Blazer, klassischem Hemd und Anzughose trägt, hatte vermutlich tatsächlich eine äusserst seriöse Einladung im Posteingang. Tipp: Kummerbund über dem Blazer tragen, das kommt gut und unerwartet. Zu Jeans und T-Shirt, Longsleeve oder locker geschnittenem Hemd dagegen wirkt der strenge, mondäne Look sofort entspannter. Modelle in satten Farben wie Pink oder Blau setzen einen aufregenden Kontrast zu neutralen Basics. Weisses Shirt, schwarze Hose und lila Kummerbund? Sensationell! Der Kummerbund macht so dermassen viel her, weil er uns so gar nicht alltäglich erscheint. Wie aus einer anderen Welt, in der es noch verwegene Prinzen gab – die inzwischen zugegebenermassen niemand mehr braucht. Also einfach selber einer sein!

Der Kummerbund passt zum Shrimp …

Quelle: Instagram @ol.zuykova … genauso gut wie zum Stricktop.

Quelle: Instagram @alexandraballardd Und ist eine schöne Alternative …

Quelle: Instagram @simonsonemanshow … zum klassischen Gürtel.

Quelle: Instagram @thepouf

Auch auf den Laufstegen tanzte der Kummerbund diverse Walzer. Farblich orientieren wir uns an den Menswear-Schauen im Juli. Michael Rider, Kreativdirektor von Celine, lieferte in Paris die perfekte Inspo: Ultraviolette Bänder trafen auf rote Pullover, Modelle in Fuchsia auf beigefarbene Strickteile. Die Kombi aus markantem Taillenband und lässigen Kleidungsstücken befreit ihn ganz geschmeidig aus seiner formellen Rolle. In Alessandro Micheles Valentino-Kollektion für Herbst/Winter 2026/27 kam einem der Kummerbund aus gerafftem Satin in Bonbonfarben zu aufwendig verzierten, kragenlosen Jacken entgegen. Und er bleibt uns noch ein bisschen erhalten, denn erst kürzlich schwebte er während der Schauen für Frühjahr/Sommer 2027 perlenbestickt beim Mailänder Label Vivetta über den Runway. Beim New Yorker Hype-Designer Conner Ives zierte er seidene Boxershorts zum Hemd. Ich sage es ja, der Kummerbund ist das Accessoire der Stunde – so fantastisch, dass er uns Hose und Schuhe ausziehen wird.

Celine Frühling/Sommer 2027.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics Celine Frühling/Sommer 2027.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics Valentino Herbst/Winter 2026.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics Valentino Herbst/Winter 2026.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics Vivetta Frühling/Sommer 2027.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics

Titelbild: Spotlight/Launchmetrics

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