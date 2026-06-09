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Lazer steigt mit dem «A-Line KinetiCore» ins Premium-Downhill-Segment ein

Der belgische Velohelm-Hersteller Lazer erweitert sein Mountainbike-Portfolio um einen neuen High-End-Fullface-Helm. Der «A-Line KinetiCore» richtet sich an ambitionierte Downhill-, Freeride- und Enduro-Fahrerinnen und -Fahrer und soll maximale Sicherheit mit renntauglicher Performance kombinieren.

Mit dem neuen «A-Line KinetiCore» geht Lazer nach den bisherigen Downhill-Modellen einen Schritt weiter ins Premium-Segment der Fullface-MTB-Helme. Er kombiniert dabei die von den Belgiern entwickelten Technologien KinetiCore sowie DualCore. Der Helm wurde gemäss Hersteller für den Einsatz auf anspruchsvollen Rennstrecken und technischen Trails entwickelt und setzt auf eine leichte Carbon-Schale sowie zahlreiche Features, die speziell auf die Bedürfnisse von Gravity-Sportlerinnen und Sportler zugeschnitten sind.

Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören per Notfall-Entriegelung abnehmbare Wangenpolster, die das sichere Abnehmen des Helms nach einem Sturz erleichtern sollen. Das fest montierte Visier bleibe auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil und biete Platz für die Montage einer Action-Kamera.

Eine weiche Helmunterkante soll den Schutz des Schlüsselbeins verbessern, während eine integrierte Brillenführung für einen sicheren Halt der Goggle sorgt. Bei schweren Stürzen oder unglücklichen Landungen drückt der Helm oft stark auf die Schulterpartie. Eine harte Kante kann das Schlüsselbein leicht brechen, weichere Materialien wirken hier wie eine Knautschzone und leiten die Aufprallenergie ab.

Die weiche Unterkante des «A-Line KinetiCore» soll schwere Verletzungen des Schlüsselbeins verhindern.

Quelle: Lazer Sport

Premium-Schutz

Im Mittelpunkt steht jedoch die Sicherheitstechnologie. Der «A-Line» verfügt gemäss Lazer über die ASTM-Downhill-Zertifizierung und nutzt Lazers KinetiCore-System, das sowohl direkte als auch rotierende Aufprallkräfte reduzieren soll. Dafür kommen speziell geformte EPS-Schaumblöcke zum Einsatz, die sich bei einem Aufprall kontrolliert verformen und Energie absorbieren.

Velohelme sind in der Regel gemäss EN1078 zerfifiziert. Die ASTM-Downhill-Zertifizierung ist der strengste Sicherheitsstandard für Mountainbike-Helme. Und schreibt härtere Aufpralltests bei höheren Geschwindigkeiten vor. Ausserdem prüft er auch die Stabilität und Sicherheit des Kinnbügels.

Die integrierte Brillenführung soll der Goggle sicheren Halt verleihen.

Quelle: Lazer Sport

Die neue DualCore-Technologie kombiniert zwei unterschiedlich dichte EPS-Schichten: Eine weiche Innenschicht soll rotierende Kräfte besser abfangen, während eine härtere Aussenschicht direkte Schläge absorbiert. Laut Lazer «stellt DualCore die bislang fortschrittlichste Weiterentwicklung der KinetiCore-Plattform dar.»

«DualCore ist die nächste Generation des Aufprallmanagements», erklärte dazu Peter Duynslaeger, General Manager bei Lazer bei der Lancierung der Technologie Ende 2025. «Durch die Integration von zwei EPS-Dichten in einem einzigen Helmdesign haben wir ein intelligenteres, leichteres und sichereres System geschaffen, das dort, wo Radfahrerinnen und Radfahrer es am meisten benötigen, überragenden Schutz bietet.»

Mit dem «A-Line KinetiCore» will der belgische Helmhersteller seinen Anspruch unterstreichen, auch im anspruchsvollen Gravity-Bereich eine Rolle zu spielen. Die Kombination aus Carbon-Konstruktion, moderner Schutztechnologie und rennorientierter Ausstattung mache den neuen Fullface-Helm zu einer interessanten Option für Fahrerinnen und Fahrer, die auf den härtesten Trails unterwegs sind.

Die Kombination von KentiCore und DualCore soll den «A-Line» besonders sicher machen.

Quelle: Lazer Sport

Zusätzliche Informationen Grössen: XS / S / M / L / XL

Gewicht: 790 Gramm in Grösse M

Farbe: Carbon Black

UVP: CHF 500.-

Der «A-Line KinetiCore» (Modelljahr 2027) wird voraussichtlich im Oktober 2026 in den Handel und damit auch in den Galaxus-Shop kommen.

Titelbild: Lazer Sport

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