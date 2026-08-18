News & Trends 13 4

Leak-Video zeigt AirPods mit eingebauter Kamera

Apple will offenbar Kamera-AirPods lancieren: Ein Leak in macOS Tahoe 26.7 zeigt diese in Aktion.

Schon länger geistern Gerüchte durchs Netz, dass Apple AirPods mit eingebauter Kamera lancieren will. Nun scheint die Katze aus dem Sack zu sein: In einer fast finalen Version von macOS Tahoe 26.7 entdeckte das Portal MacRumors ein Video zum geplanten Produkt. Es handelt sich dabei offenbar um ein internes Demo-Video.

Darin zu sehen ist ein Mann, der ein Buch hochhält. Der Titel des Buches wird von der Kamera erfasst. Die Off-Stimme im Video erklärt, dass die Umgebung des AirPod-Trägers oder der -Trägerin dank «Visual Intelligence» gespeichert werden könne.

Allerdings handelt es sich dabei weder um klassische Fotos noch Videos. Die Sensoren liefern Siri einen Live-Blick auf die Umgebung. In einer anschliessenden Analyse recherchiert sie Kontextinfos recherchiert und teilt sie über die Kopfhörer mit. Ausserdem sollst du später noch Fragen stellen können wie zum Beispiel: «Bin ich heute an einem Buchladen vorbeigekommen?», «Habe ich letzte Woche eine Busfahrt gemacht?», «War in der Speisekarte von gestern Lasagne aufgeführt?» etc.

Apple-intern heissen die Kamera-AirPods angeblich «Codename B790». Eine Bezeichnung, die auch Bloomberg zuvor schon genannt hat. Analyst Mark Gurman ist sich sicher, dass es zwei Versionen davon gibt. Das Projekt «B798», welches wegen der nötigen KI-Modelle auf 2027 verschoben wurde – aber auch das Projekt «B790», welches schon zur Keynote im September vorgestellt werden soll. Als Namen geistern «AirPods Pro 4» oder «AirPods Ultra» durchs Netz.

Kommentarspalten in den jeweiligen Berichten enthalten viele skeptische Stimmen. Die Privatsphäre anderer Personen, der Datenschutz aufgrund unklarer Datenverarbeitung und die Speicherroutinen der Informationen machen den Lesern und Leserinnen Kummer.

Titelbild: Florian Bodoky

Dieser Artikel gefällt mir! 13 Personen gefällt dieser Artikel







