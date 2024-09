Lego erweitert die UCS-Kollektion um Jabba the Hutts Segelbarke

Lego Star Wars bringt eine Neuauflage von Jabbas Segelbarke auf den Markt. Das UCS-Set dürfte die Herzen von Sammlerinnen und Liebhabern nicht zuletzt wegen der Minifiguren höher schlagen lassen.

Ihren grossen Auftritt hat Jabbas Segelbarke in «Return of the Jedi»: Auf der Khetanna (so heisst das Gefährt) will Jabba the Hutt mit Sklavin Leia im Schlepptau dabei zusehen, wie seine Schergen Luke Skywalker in die Sarlacc-Grube stossen. Was dann passiert, ist Filmgeschichte.

Möchtest du die Szenen auf dem Luftschiff nachspielen, hast du bald die Gelegenheit dazu. Zum 25-Jahr-Jubiläum von Lego Star Wars erscheint Jabbas Segelbarke in einer Neuauflage, wie Lego angekündigt hat. Das Set ist Teil der UCS-Kollektion. Zu dieser gehört beispielsweise auch der Venator-Klasse-Sternzerstörer, den Kollege und Lego-Afficionado Ramon Schneider zusammengebaut hat.

Was ist ein UCS-Set? UCS steht für Ultimate Collector Series. Es ist eine Serie von Lego-Sets aus dem Star Wars Universum. Die Modelle sind meist sehr gross, sehr kompliziert zu bauen und sehr teuer. Sie richten sich daher vor allem an erwachsene Lego- und Star-Wars-Fans sowie Sammlerinnen und Sammler.

Das Set

Jabbas Segelbarke in der UCS-Edition besteht aus 3942 Bauteilen. Zusammengebaut ist sie 77 Zentimeter lang, 25 Zentimeter breit und 25 Zentimeter hoch. Ergänzt wird das Set durch Ausstellstockel, die bedruckte UCS-Plakette und einen Jubiläumsstein sowie 11 Minifiguren, die wohl bei Sammlerinnen und Sammlern hoch im Kurs stehen werden. Mit dabei sind natürlich Jabba und Leia, aber auch Lando Calrissian in Verkleidung sowie weitere Figuren, die im Film zu sehen sind.

Natürlich dürfen auch die Fanlieblinge C-3PO und R2-D2 nicht fehlen.

Zusammengebaut macht die Segelbarke mit den Sonnensegeln und beweglichen Klappen nicht nur von aussen was her. Die Seitenplatten sind abnehmbar und schaffen so Zugang zu dekorierten Innenräumen wie etwa einer Küche.

Ich bin nicht sicher, ob ich mich von ihm bekochen lassen möchte.

Der Preis ist heiss – oder vielmehr hoch

Das UCS-Set ist offiziell ab dem 6. Oktober 2024 erhältlich, zunächst exklusiv bei Lego. Bei uns im Shop ist derzeit der 1. Januar 2025 als Verkaufsstart gelistet. Willst du zu den ersten Käuferinnen und Käufern gehören, musst du tief ins Portemonnaie greifen: Der Preis beträgt zum Verkaufsstart 500 Euro oder 529 Franken. Ganz schön viel, wie ich finde.

Segelbarke und Minifiguren auf einen Blick.

Günstigere, aber auch noch teurere Alternativen aus der Galaxis von Lego Star Wars gibt’s bei uns im Shop. Bei mehr als 400 Artikeln wirst du bestimmt fündig. Wer weiss, vielleicht spielst du die Szene aus «Return of the Jedi» bald mit dem Wüsten-Skiff und der Sarlacc-Grube nach. Ohne Segelbarke zwar, dafür mit mehr Geld im Portemonnaie.

