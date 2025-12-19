News & Trends 25 3

Lego-Ninjago feiert 15. Geburtstag mit Mega-Set

Nach 15 Jahren voller Spinjitzu-Action kündigt Lego das bisher größte Ninjago-Set aller Zeiten an. Die «Alte Stadt» hat fast 5000 Teile.

Ab dem 1. Januar 2026 kannst du dir mit dem «The Old Town 15th Anniversary Building Set» ein Stück Ninjago-Geschichte nach Hause holen. Mit satten 4851 Teilen richtet sich das Set an Fans ab 14 Jahren und misst im aufgebauten Zustand beeindruckende 34 Zentimeter in der Höhe, 53 Zentimeter in der Breite und 44 Zentimeter in der Tiefe. Arrangierst du die Gebäude in einer Reihe, brauchst du sogar über einen Meter Platz.

Nebeneinander aufgebaut, musst du im Regal reichlich Platz schaffen.

Quelle: Lego

Für mich sind die 23 enthaltenen Minifiguren ein Highlight. Mehr gab es noch in keinem Set. Neben den sieben Original-Ninjas warten drei exklusive Sammelfiguren auf dich: der junge Wu, der junge Garmadon und sogar der erste Spinjitzu-Meister.

Das ist noch drin

Die «Alte Stadt» besteht aus vier Abschnitten: dem Fronttor, einem Postamt mit Werkstatt, einem dreistöckigen Turm und einem Aussichtspunkt. Die Elemente können zu individuellen Layouts verbunden werden, sind aber auch einzeln bespielbar.

Die Rückseite der Box zeigt die spielbare Action und das alternative Layout.

Quelle: Lego

Fans der Serie werden sich über viele Easter Eggs freuen: Der Blütenbaum, die Werkstatt von Zimmermann Chuck, Dr. Saunders Büro und ein Versteck der Loyalisten sind nur einige der Referenzen aus 15 Jahren Seriengeschichte. Dazu kommen Anspielungen aus Büchern, Comics und jeder einzelnen Staffel der Serie.

2026 soll offenbar das Ninjago-Jahr werden

2025 war es ruhig um Ninjago. Es gab auffällig wenig neue Sets, und bei meinen Streifzügen durch die Spielwarenabteilungen schien der Regalplatz für die Serie deutlich kleiner geworden zu sein. Das war wohl kein Zufall.

Der gewöhnlich gut informierte Blog jaysbrickblog.com berichtete über die Fan Media Days 2025 in Billund, wo Lego einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr gab. Gezeigt wurden sieben geheimnisvolle schwarze Minifiguren mit dem 15-Jahre-Logo. Diese Figuren sollen vermutlich über die 2026er Ninjago-Sets verteilt als Sammelobjekte in den Handel kommen.

Diese Vorgehensweise kennen Lego-Fans schon: Sowohl bei Lego Star Wars als auch bei Harry Potter gab es ähnliche Sammelfiguren-Aktionen. Zum 10. Jubiläum von Ninjago konnten Fans goldene Ninja-Minifiguren sammeln.

2026 wird offensichtlich im Zeichen des 15. Ninjago-Jubiläums stehen. Die «Alte Stadt» macht jedenfalls einen beeindruckenden Anfang.

Unsere Einkäufer werden sich auf jeden Fall bemühen, damit wir dieses gigantische Auftakt-Set auch in unseren Shop bekommen.

Titelbild: Lego

