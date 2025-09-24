News & Trends 112 46

Logitech Signature Slim Solar+: wirklich kabellos

Die Signature Slim Solar+ musst du nie laden. Wirklich NIE, denn dank der «Logi LightCharge» verzichtet Logitech sogar auf einen Ladeanschluss.

Optisch erinnert die Logitech Signature Slim Solar+ – oder kurz: K980 – an die MX Keys. Es handelt sich um eine Full-Size-Tastatur mit Scissor Switches. Soweit, so gewöhnlich. Das Besondere: Dank eines Solarmoduls, das Logitech «Logi LightCharge» nennt, verspricht der Hersteller unendliche Laufzeit – oder zumindest zehn Jahre. So lange soll der Akku nämlich halten.

Auch mit Kunstlicht laden Der schmale Streifen oben an der Tastatur lädt die Tastatur aber nicht nur mit Sonnen-, sondern auch mit Kunstlicht. Mindestens 200 Lux sind erforderlich, damit der Akku geladen wird. Der Bund empfiehlt für Büroräume eine Lichtstärke von 500 Lux. In ihrem natürlichen Habitat sollte die K980 also immer genug Licht zum Laden haben. Selbst wenn nicht: Voll geladen soll die K980 bei kompletter Dunkelheit bis zu vier Monate lang durchalten.

Bei mir unter dem Dachfenster sollte die K980 problemlos unendlich Akku haben.

Die Technologie erinnert mich an meinen alten Schultaschenrechner, der ebenfalls über ein Solarmodul verfügte, das auch mit Kunstlicht geladen wurde – oder die Spielzeugkasse meiner Kinder aus der Ikea. Ganz so neu ist sie also nicht. Auch Logitech setzt seit Langem auf diese Idee. Die über zehn Jahre alte K750 hat auch eine Solarzelle, die jedoch nicht unbegrenzt durchhält. Neu an der K980 ist, dass der Schweizer-Hersteller gänzlich auf einen Ladeanschluss verzichtet. Das ist einerseits durch effizientere Akkus und Module möglich, andererseits benötigen neue Bluetooth-Standards weniger Strom. Neben gewöhnlichem Bluetooth kann die Tastatur auch per Logi Bolt verbunden werden.

Gewohnte Logitech-Funktionen Wie die Batterie sollen auch die Switches langlebig sein: Mindestens zehn Millionen Anschläge sollen sie überstehen. Das ist im Vergleich zu mechanischen Schaltern, die locker das Fünffache bieten, zwar wenig. Für den Alltag sollte das mehr als ausreichend sein: Pro Tag müsstest du über 2500 Mal auf einen Schalter drücken, um das zu erreichen – Wochenenden eingerechnet.

Die Tastatur lässt sich mit bis zu drei Geräten verbinden. Zudem hat sie eine «KI-Taste», über die du unter Windows schnell auf den KI-Assistenten Copilot zugreifen kann. Bestimmte Tasten lassen sich ausserdem neu belegen, wofür die Logi Options+ App benötigt wird. Hintergrundbeleuchtung suchst du hingegen vergebens, die würde wohl zu viel Strom benötigen.

Die Tastatur ist kompatibel mit macOS, Linux, ChromeOS und Android. Eine spezielle Mac-Version ist derzeit nicht geplant, die Tasten sind aber mehrfach beschriftet. Die Tastatur kannst du ab sofort bestellen.

Tastatur Logitech Slim Solar+ CH, Kabellos

Dieser Artikel gefällt mir! 112 Personen gefällt dieser Artikel







