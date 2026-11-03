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Mach mal Platz! «GTA 6» benötigt 212 Gigabyte Speicher

Philipp Rüegg
3.11.2026

Zwei Wochen bleiben dir noch, um deine Festplatte aufzuräumen. Dann erscheint «GTA 6» und das verschlingt enorm viel Speicher.

Am 10. November startet der Pre-Load für «GTA 6». Dann kannst du dir Rockstars neuestes Werk herunterladen, um pünktlich zum Launch am 19. November um Mitternacht loszuzocken. Dafür musst du vielleicht zuerst deine Festplatte ausmisten. Das Spiel benötigt nämlich satte 212 Gigabyte Speicher. Das ist rund ein Drittel der Gesamtmenge, die dir bei der Standard-PS5 zur Verfügung steht. Bei der Xbox Series X könntest du immerhin knapp vier «GTA 6» installieren.

Die Spielwelt sei allerdings auch grösser, als die von «GTA 4», «GTA 5» und «Red Dead Redemption 2» zusammen, sagt Rockstar gegenüber Edge Magazine. Kombiniert mit dem im halbstündigen Gameplay-Trailer gezeigten Detailreichtum, verwundert der Platzbedarf nicht.

Wenn du jetzt denkst: Wahnsinn, wie viel Platz dieses Game frisst. Es gibt noch hungrigere Speicherfresser. Der «Call of Duty»-Launcher ist seit der Einführung von «Warzone» zu einem Monstrum angewachsen. Installierst du die Kampagne und alle Multiplayer-Modi, kommst du auf über 250 Gigabyte. «Hold my Beer», sagt sich da «ARK: Survival Evolved», das über 400 Gigabyte verlangt, wenn du alle DLCs installierst. Das alles sind Kinderspielchen im Vergleich mit «Digital Combat Simulator» oder kurz DCS World. Ein Spiel, von dem ich bis heute noch nie gehört habe. Dabei handelt es sich um eine Flugsimulation, die je nach Anzahl Erweiterungen und Karten in Sphären fernab von 500 Gigabyte abdriftet.

Eine 1 Terabyte grosse SSD geht aktuell für mehr als 200 CHF oder Euro über die Ladentheke. Das bedeutet, dass für «GTA 6» umgerechnet 40 Franken Parkgebühr anfallen. Anders als im Spiel, wirst du dich davor leider nicht einfach drücken können.

Produktbild Rockstar Grand Theft Auto VI (Xbox Series S, Xbox Series X, DE)
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Rockstar Grand Theft Auto VI

Xbox Series S, Xbox Series X, DE

Produktbild Rockstar Grand Theft Auto VI (PS5, DE)
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Rockstar Grand Theft Auto VI

PS5, DE

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Philipp Rüegg
Senior Editor
Philipp.Rueegg@digitecgalaxus.ch

Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken. 

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