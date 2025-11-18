Made in Germany: Gigaset stellt zwei neue Smartphones vor

News & Trends
Redmagic 11 Pro: Gaming-Smartphone mit Flüssigkühlung
von Jan Johannsen
Gigaset ist zurück und baut wieder Smartphones in Bocholt zusammen. Das GS6 und GS6 Pro beleben die Smartphone-Sparte des Herstellers wieder.
Anders als sonst üblich steht das Pro beim GS6 nur für mehr Speicher. Es gibt zwischen den zwei Smartphones von Gigaset keine Unterschiede bei Kamera, Prozessor oder Display – so wie es bei anderen Herstellern üblich ist, wenn die Ergänzung des Namens zum Einsatz kommt.
2013 musste Gigaset Insolvenz anmelden und wurde Anfang 2024 von Vtech übernommen – ja, die mit dem Technik-Spielzeug für Kinder. Im Anschluss konzentrierte sich das Unternehmen auf seine Festnetztelefone und stellt jetzt überraschend doch wieder neue Smartphones vor. Nach meiner Logik ist es allerdings nur ein Smartphone in zwei Speichergrößen.
Made in Germany bedeutet für die Smartphones von Gigaset genau genommen: Zusammengebaut in Bocholt. Die einzelnen Komponenten kommen aus China und sind auch in anderen Smartphones zu finden. Beim Gigaset GS6 sind es folgende:
Besonders erwähnenswert ist noch, dass der Akku sich herausnehmen lässt. Ein Plektrum zum Öffnen der Rückseite befindet sich im Lieferumfang. Das Smartphone ist nach IP68 staub- und wasserdicht. Der Hersteller macht keine Angaben zur Dauer der Sicherheitsupdates. Hält sich Gigaset an die EU-Vorgaben, sollte das GS6 fünf Jahre lang Updates erhalten.
Die Ausstattung im Bereich zwischen Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphone runden eine 64-Megapixel-Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera mit acht Megapixeln Auflösung ab. Die dritte Kamera im Bunde, eine 2-Megapixel-Makrokamera, liefert erfahrungsgemäß eine miserable Bildqualität. Besser sollte die Frontkamera mit 32 Megapixeln sein.
In Deutschland liegt die unverbindliche Preisempfehlung für das Gigaset GS6 bei 339 Euro. Für die Verdopplung des Speichers zahlst du einen happigen Aufpreis von 110 Euro, was eine UVP von 449 Euro für das GS6 Pro ergibt. Für die Schweiz liegen mir keine Angaben vor und die Verfügbarkeit bei uns befindet sich noch in Abklärung.
Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen