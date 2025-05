News & Trends 6 0

Mattel Brick Shop: Die ersten Sets sind da

Vor einigen Monaten kündigte Mattel an, den Klemmbaustein-Markt aufmischen zu wollen. Jetzt folgen Taten – mit sieben Hot-Wheels-Sets zwischen Sammelvitrine und Rennstrecke. Doch reicht das, um die Konkurrenz zu besiegen?

Schon bei der Ankündigung künftiger Klemmbaustein-Sets war klar: Mattel meint es ernst und will nicht nur nebenher ein paar Sets veröffentlichen. Die ersten Produkte zeigen nun, wie das umgesetzt werden soll – mit speziellen Bauteilen aus Metall, bekannten Fahrzeugmarken und einer Einteilung in drei Serien: Premium, Elite und Speed. Der Hauptunterschied der Serien ist vor allem die Anzahl der enthaltenen Teile und somit auch der Verkaufspreis. In jedem Set steckt zudem ein exklusives Die-Cast-Modell (Modellauto) im Massstab 1:64.

Premium Serie

Die Premium-Serie richtet sich an erwachsene Sammlerinnen und Sammler. Enthalten sind Modelle aus Plastik mit vereinzelt speziellen Metallteilen, funktionierenden Türen und detailliertem Innenraum. Der UVP liegt laut Mattel bei 139,99 Euro.

Mercedes-Benz 300 SL (1600 Teile)

Der Mercedes-Benz 300 SL mit Flügeltüren besteht aus 1600 Einzelteilen.

Quelle: Mattel

Der ikonische Flügeltürer im Massstab 1:12 kommt mit beweglichen Türen, einem Mercedes-Benz-Emblem aus Metall und einem detailreichen Innenraum. Ein Die-Cast-Modell liegt ebenfalls bei. Es ist aktuell noch das einzige Set aus der Premium Serie von Brick Shop.

Elite Serie

Die Elite-Serie bietet bekannte Fahrzeuge mit individuellen Bauelementen wie austauschbaren Teilen, Metallradkappen und passenden Aufklebern. Auch hier ist jeweils ein Die-Cast-Modell im Massstab 1:64 enthalten. Der UVP liegt bei 49,99 Euro.

Corvette Grand Sport (918 Teile)

Eine Ikone der Rennstrecke, mit charakteristisch niedrigem Profil und metallischen Auspuffrohren.

Quelle: Mattel

’90 Acura NSX (876 Teile)

Der japanische Supersportwagen, inklusive funktionaler Lenkung und wechselbarer Kennzeichen.

Quelle: Mattel

Custom ’62 Chevy Pickup (858 Teile)

Ein Klassiker der US-Automobilgeschichte, mit offenliegendem Motor, verstellbarer Federung und Surfbrett-Accessoire.

Quelle: Mattel

Speed Serie

Die Speed-Serie richtet sich an alle, die auf Tempo stehen: Bausets bekannter Hot-Wheels-Modelle mit Optionen zur individuellen Gestaltung wie etwa austauschbare Radkappen oder lizenzierte Aufkleber zur Individualisierung. Der UVP liegt bei 24,99 Euro.

Cadillac Project GTP Hypercar (236 Teile)

Ein Hochleistungsrennwagen mit ausgeklügelter Aerodynamik und aufklappbaren Türen.

Quelle: Mattel

Maserati MC20 (250 Teile)

Italienische Rennsport-Eleganz mit Schmetterlingstüren und sichtbarem Motorblock.

Quelle: Mattel

Custom '68 Camaro (289 Teile)

Der amerikanische Muscle-Car-Klassiker mit breitem Auftritt und markanten Rennstreifen.

Quelle: Mattel

Mit der Kombination aus bekannten Marken, Sammelpotenzial und sichtbarer Detailarbeit startet Brick Shop ordentlich in den Klemmbaustein-Markt. Ob er langfristig überzeugen kann, dürfte davon abhängen, ob künftig auch Sets abseits der Rennstrecke erscheinen.

Die neuen Mattel Brick Shop Sets werden im Sommer 2025 erhältlich sein. Weitere Informationen findest du auf ihrer offiziellen Website.

Titelbild: Mattel

