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Mattel Brick Shop: Lamborghini, Audi und Toyota kommen im Herbst

Mattel bringt sieben neue Klemmbaustein-Sets seiner Marke Brick Shop heraus. Darunter sind echte Ikonen aus Rallyesport und Filmgeschichte.

Lamborghini, Audi, Toyota, Aston Martin und Chevrolet: In Zusammenarbeit mit diesen Marken sind die neuen Mattel-Modelle entstanden. Alle Neuheiten teilen gemeinsame Merkmale wie funktionierende Lenkungen, bewegliche Türen, abnehmbare Karosserieteile, lizenzierte Radabdeckungen und Bauteile aus Metall. Ein exklusives Hot-Wheels-Die-Cast-Fahrzeug im Maßstab 1:64 liegt ebenfalls bei.

Vom Genfer Autosalon bis in die Vitrine

Das Flaggschiff der neuen Kollektion ist der Lamborghini Miura P400 SV. Das Modell erscheint pünktlich zum 60. Jubiläum seiner Vorstellung auf dem Genfer Autosalon. Maßstab 1:12, 1524 Teile. Wer 1966 einen quer eingebauten Zwölfzylinder-Mittelmotor in ein Serienfahrzeug schraubte, beging etwas damals Unerhörtes: Das war Rennsporttechnik für die Straße. Die letzte Ausbaustufe leistete über 380 PS und war mit einer Spitzengeschwindigkeit von 295 km/h das schnellste Serienfahrzeug der Welt. Das Brick-Shop-Modell bildet aufklappbare Front- und Heckbereiche, einen Motor mit Metallic-Finish sowie bewegliche Türen nach.

Der Lamborghini Miura P400 SV erscheint in der Premium-Serie im Maßstab 1:12.

Quelle: Mattel

Der Audi Sport quattro von 1984 steht für ein prägendes Kapitel des Rallyesports. Permanenter Allradantrieb war seinerzeit ein revolutionärer Traktionsvorteil. Michèle Mouton, Stig Blomqvist und Hannu Mikkola holten damit den Hersteller-Titel für Audi. Das Brick-Shop-Modell kommt auf 864 Teile im Maßstab 1:16 und trägt von Rays lizenzierte Radabdeckungen aus Metall.

Der Audi quattro ist eine Legende. Das Set bietet auch Sticker und Bauteile, um dem Modell den nötigen Renntrim zu verleihen.

Quelle: Mattel

Aus Filmen und Videospielen wie «The Fast and the Furious» und «Need for Speed Underground» ist der Toyota Supra MKIV von 1994 bekannt. Das Brick-Shop-Modell umfasst 824 Teile und setzt auf Elemente im Carbonfaser-Look. Eine Nitrous-Flasche im Kofferraum gehört als detailgetreues Tuning-Element dazu.

Für Tuning-Fans ist der Toyota Supra MKIV interessant.

Quelle: Mattel

Im Oktober sollen außerdem diese weiteren Modelle in den Handel kommen:

Aston Martin Vantage GT3 aus 793 Teilen im Maßstab 1:16

Lamborghini Huracán Sterrato mit 268 Teilen in 1:32

Chevy Silverado von 1983 ebenfalls in 1:32 mit 223 Teilen

Chevrolet Corvette C8.R im gleichen Maßstab aus 261 Teilen

Die UVP für die Modelle liegt zwischen 139,99 und 49,99 Euro respektive 24,99 Euro.

Kidults als Zielgruppe

Mattel Brick Shop wurde 2025 eingeführt und positioniert sich als Konkurrenz zu Lego. Die Auswahl der Vorbilder folgt einer klaren Logik: Der Audi Sport quattro spricht eine Generation an, die die Gruppe-B-Ära der Rallye-WM noch selbst verfolgt hat. Ähnliches gilt für den Supra MKIV oder den Silverado, der amerikanische Pickup-Nostalgie der 1980er Jahre weckt.

Ich habe kürzlich ein Premium-Modell zusammengebaut und war begeistert.

Produkttest Volltreffer: Diese Lego-Alternative von Mattel braucht keinen Vergleich zu scheuen Stephan Lamprecht 82 21

Mit diesem Schwung an Neuheiten unterstreicht Mattel seine Ambitionen auf dem Klemmbaustein-Markt. Der langfristige Kurs ist dabei noch nicht klar. Im März kündigte das Unternehmen die ersten Sets zu «Masters of the Universe» an und erklärte, über den Automobilbereich hinausgehen zu wollen. Davon ist mit diesem Line-up vorerst noch nichts zu sehen.

Titelbild: Mattel

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