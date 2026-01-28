News & Trends 2 0

Mattel macht «KPop Demon Hunters» zu Spielzeug

Mattel bringt «KPop Demon Hunters» ins Spielwarenregal. Das Unternehmen zeigt als erste Produkte Puppen, Actionfiguren und Spiele. Den Netflix-Erfolg baut Mattel damit gezielt zu einer Merchandise-Linie aus.

Mit der neuen Linie setzt Mattel nicht auf ein einzelnes Produkt, sondern auf ein ganzes Ökosystem. Laut Pressemitteilung plant das Unternehmen einen Rollout über das gesamte Jahr 2026. Dazu zählen mehrere Kategorien wie Puppen, Actionfiguren, Spiele und Sammelobjekte.

Auffällig ist die breite Herangehensweise. Statt Filmfiguren nur als klassische Puppen umzusetzen, verteilt Mattel die Lizenz gleich auf mehrere Marken. Genannt werden unter anderem Polly Pocket, UNO und Little People Collector. Die Linie wirkt dadurch wie ein modularer Franchise-Baukasten für unterschiedliche Zielgruppen.

Mattel stellt die Linie als schnelle Reaktion auf Fan-Nachfrage dar. Laut Nick Karamanos, Senior Vice President für Action Figures und Entertainment Partnerships, ermöglichte die enge Partnerschaft mit Netflix ein rasches Handeln und einen sehr kurzen Entwicklungszeitraum. Das signalisiert zwar Tempo, deutet aber auch darauf hin, wie kurz das Merch-Fenster bei Streaming-Hits ist – wobei ein Sequel von «KPop Demon Hunters» bereits angekündigt ist

«Für die Fans» ist auch ein Geschäftsmodell

Was mir an der Ankündigung auffällt: Mattel betont «alle Altersgruppen und alle Preisklassen» und bezeichnet die Kollektion ausdrücklich als «für die Fans». Das entspricht dem üblichen Vokabular von Popkultur-Produkten. Gleichzeitig signalisiert diese Sprache, dass die Marke von Anfang an auf Skalierung ausgelegt ist. Je breiter die Produktpalette, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Artikel im Alltag der Fans landen.

Inhaltlich bleibt Mattel bei der Ästhetik und dem Gefühl des Orginals: Mode, Musik, Popkultur und Charaktere rund um Rumi, Mira und Zoey. Konkrete Produktlisten und Preise werden in der Pressemitteilung nicht erwähnt.

Meine Einschätzung: starke Lizenz, spätes Merch, viel Streuung

Strategisch ist dieser Ansatz nachvollziehbar – aber auch wenig überraschend. «KPop Demon Hunters» kombiniert Musik, visuelle Ästhetik und klar erkennbare Figuren. Damit eignet sich die Vorlage gut für Toys und Collectibles. Die Verteilung über mehrere Marken wirkt dabei wie eine bewusste Absicherung. Wenn die klassischen Puppen nicht zünden, bleibt UNO. Wenn UNO zu wenig trägt, bleiben Sammel-Sets. Das ist smart. Es zeigt aber auch, dass Mattel nicht auf ein einzelnes perfektes Produkt hofft, sondern möglichst viele Einstiegspunkte in einen Hype schaffen will – irgendeine Kuh lässt sicher melken, welche ist egal.

Wie siehst du das: ist diese Mattel Linie eine sinnvolle Erweiterung für Fans, oder wird hier ein Streaming-Hype einfach möglichst effizient ausgeschlachtet? Schreib deine Einschätzung unten in die Kommentare.

