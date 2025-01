Mechanischer Diebstahlschutz für E-Bike-Akkus

E-Bikes sind beliebt, entsprechend viele davon sind unterwegs. Auch die teuren Akkus sind beliebt und werden deshalb gerne und immer öfter gestohlen. Aus Deutschland kommt nun eine mechanische Diebstahlsicherung.

Die zunehmende Beliebtheit von E-Bikes bringt neue Herausforderungen mit sich. Eine davon ist die steigende Anzahl Diebstähle der teuren Akkus. Inzwischen reagieren viele Versicherungen mit höheren Prämien oder schliessen E-Bike-Akkus komplett aus ihren Policen aus. Hersteller wie Bosch reagieren auf dieses Problem. Das Unternehmen hat vor Kurzem eine digitale Lösung angekündigt, die die weitere Nutzung gestohlener Akkus erschwert:

Diebstahlprävention leicht gemacht

Für E-Bike-Besitzer, die nach einem Diebstahl ohne Akku dastehen, ist das nur ein schwacher Trost. Im deutschen Münster hat die MBM Maschinenbau Münster GmbH unter dem Markennamen Kattfix im 2023 ein neuartiges mechanisches Akkuschloss entwickelt.

Gemäss Hersteller sind passgenaue Schlösser für über 90 verschiedene E-Bike-Modelle, vor allem mit Bosch-Akkus, verfügbar. Die Produktion in Deutschland garantiere das «höchste Qualitätsniveau». Jedes Schloss wird individuell für das jeweilige Modell gefertigt, was den hohen Verkaufspreise von 199,90 Euro erklärt, schreibt Kattfix in einer Mitteilung. Und weiter: «Unser Ziel ist es, den Akku effektiv zu schützen, bevor er gestohlen wird.»

Der mechanische Diebstahlschutz für E-Bike-Akkus soll im Nu installiert sein.

Quelle: Kattfix

Laut Kattfix lässt sich «der mechanische Diebstahlschutz in weniger als einer Minute ohne Werkzeug am Fahrradrahmen anbringen. Dazu wird ein Schutzstreifen, der bereits am Schloss angebracht ist, einfach abgezogen. Danach wird das Schloss positioniert und fest an den Rahmen gedrückt.» Die Technik basiert gemäss Hersteller auf speziellen Klebebändern. Diese sind seit Jahren in der Fahrzeugproduktion im Einsatz und verbinden Karosserieteile dauerhaft.

Ob und ab wann wir die Produkte im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Produkte testen und darüber berichten.