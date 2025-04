News & Trends 4 1

Metall, aber bunt: Der neue Wohntrend an der Mailänder Designwoche 2025

Metall mal anders: Auf der Mailänder Designwoche 2025 zeigte sich das Material von einer frischen Seite – bunt, frech und voller Leben. Ob softe Farbverläufe oder hypnotische Muster – farbige Aluminiumoberflächen erobern unsere Interiors.

Wer dieses Jahr auf der Mailänder Designwoche unterwegs war, konnte es nicht übersehen: Metall ist zurück – und zwar nicht in seiner klassischen, rohen Form. 2025 kommt es überraschend vielseitig daher. Von knalligen Regalen über schimmernde Lampen bis hin zu Stühlen mit hypnotischen Mustern: Farbiges Aluminium, Stahl oder Zink waren überall und brachten einen ganz neuen Vibe in die Designszene.

Ein Paradebeispiel für diesen Trend ist die «Aluplié»-Kollektion des Design-Duos BehaghelFoiny. Sie kombinieren gefaltetes Aluminiumblech mit digitalen Drucktechniken und schaffen so Möbel, die durch kräftige Töne und klare Linien sofort ins Auge stechen.

Ein weiteres Highlight: die neue Edition des «Philae»-Bücherregals des Schweizer Designers Raphael Kadid. Es spielt mit Farbverläufen von tiefem Blau bis knalligem Orange – wie eine topografische Karte, aber eben aus Metall.

Auch die «Pressure Vase» vom Tim Teven Studio, hat Eindruck hinterlassen. Mit ihrer glänzenden Zinkbeschichtung setzt sie ein starkes Statement. Und dann war da noch die Kollektion des japanischen Studios Theo By Fate, bei der regenbogenfarbene Schweissspuren bewusst im Kontrast zur Edelstahl-Grundfarbe stehen – ein echter Hingucker.

Technik trifft Ästhetik

Hinter den bunten Oberflächen steckt natürlich mehr als nur ein bisschen Farbe. Viele der ausgestellten Stücke nutzen innovative Beschichtungsverfahren, die nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional sind. Die Lampen von Loop Loop entstehen zum Beispiel durch einen speziellen Färbeprozess, bei dem pflanzliche Materialien direkt auf die Aluminiumoberfläche aufgetragen werden. Das Ergebnis? Jede Lampe wird zum Unikat, mit feinen, organischen Mustern, die durch die natürliche Reaktion der Pflanzen auf dem Metall entstehen.

Andere Schmuckstücke und Beispiele für kreativen Umgang mit Aluminium lieferte die Ausstellung «R100» von Hydro, die während der Milan Design Week 2025 stattfand. Alle ausgestellten Objekte, Podien und Displays bestanden aus 100 Prozent recyceltem Aluminium. Besonders spannend: Die fünf präsentierten Designs wurden komplett innerhalb eines 100-Kilometer-Radius entwickelt, von der Materialbeschaffung bis zum finalen Objekt. Die Ausstellung knüpft an Hydros vorherigen Showcase «100R» an, bei dem das Unternehmen erstmals Hydro Circal 100R vorstellte – Aluminium aus reinem Recycling im industriellen Massstab.

Mit dabei waren unter anderem die niederländische Designerin Sabine Marcelis und der deutsche Designer Stefan Diez. Diez beeindruckte mit einem skulpturalen Mülleimer in Blau oder Orange, der aus einem einzigen Aluminiumprofil gefertigt wird, während Marcelis ihre «Orbit Lights» in Lila oder Orange zeigte – eine Leuchte, die an einen Himmelskörper erinnern soll. Ihr Licht verteilt sich über ihre gekrümmte Oberfläche.

Ein Statement gegen die Monotonie

Minimalismus und neutrale Töne bestimmen noch immer viele Interiors. Umso stärker wirkt die Rückkehr zur Farbe – fast wie ein rebellisches Statement. Als hätten Designerinnen und Designer kollektiv entschieden: «Wir brauchen mehr Mut zur Farbe» Und genau das liefern sie. Aber warum jetzt? Vielleicht, weil wir nach den grauen Pandemiejahren Optimismus wollen. Räume, die Spass machen, persönlicher sind und Energie ausstrahlen. Oder weil es einfach Zeit war. Trends kommen und gehen. Auf Zurückhaltung folgt Lautstärke.

Ob farbiges Metall bleibt oder nur ein Hype ist, bleibt offen. Aber die Mailänder Designwoche 2025 hat gezeigt: Es hat das Potenzial, die Interior-Welt neu zu prägen.

Titelbild: Pia Seidel

