News & Trends 9 1

Von poppig bis politisch: 7 Design-Highlights zum Staunen

Die Mailänder Designwoche 2025 hat klargemacht: Dieses Jahr wird’s besonders leuchtend und zugleich funktional. Von einem auffälligen Rahmen für Kaffeemaschinen bis zu einem skulpturalen Heizkörper – die Vielfalt war beeindruckend.

Was mir sofort ins Auge fiel? Die knalligen Farben und das glänzende Finish einiger Stücke. Die Designerinnen und Designer haben dieses Jahr zwar das Rad nicht neu erfunden, aber ihm ungewöhnlich weiche Formen und einen glossy Look verpasst. Hier sind sieben meiner absoluten Highlights.

1. Espresso Meets Art Wer seine Morgenroutine aufpeppen will, findet mit Tina Bobbes «Pipe Frame» Design Glamour für die Küche. Der Rahmen im Memphis-Stil der 80er Jahre aus Italien verwandelt Espressomaschinen in Kunstwerke. «Ich überdenke das Design von Alltagsgegenständen – wie Kaffeemaschinen – und mache sie zu mutigen, schönen Skulpturen,» erklärt sie. Handgefertigt in Deutschland ist jedes Stück ein Muss für Fans von Eklektischem.

2. Design mit Haltung «Mit ‹Fluid Sanitary› strecke ich dem Betrachter die Zunge heraus», sagt Gregor Jahner, ein queerer Designer aus Berlin. Von oben sieht die Kloschüssel aus wie eine Zunge. Für Jahner ist Design mehr als nur hübsch – es ist politisch. Er vereint den bunten Camp-Stil mit Funktionalismus, um ein Statement gegen rechte und anti-queere Ansichten zu setzen und Normen zu hinterfragen.

3. Barrierefreies Geniessen Das Tellerset «Kwer» von Dversa Studio glänzt mit dem Schimmer seiner Keramik und einem inklusiven Design, das Unabhängigkeit beim Essen für alle ermöglicht – ob jung oder alt, mit oder ohne Behinderung. «Bei ‹Kwer› geht es darum, Barrieren abzubauen und stilvolles Geschirr für jeden zugänglich zu machen», sagt die Marke. Entworfen von einem kreativen Schweizer Team, kombiniert «Kwer» Stapelbarkeit und Funktionalität, entwickelt in Zusammenarbeit mit Kober Porzellan.

4. Skulpturaler Heizkörper Auf den ersten Blick hielt ich den freistehenden Elektroheizkörper für eine Skulptur – genau das ist das Konzept von Tubes Radiatori. Der italienische Brand gestaltet Heizkörper, die als Augenschmaus im Wohnbereich wirken. Das Modell «Milano Free Standing» präsentiert sich im neuen monochromen Look und ist in über 140 Farben verfügbar. Ob an der Wand oder auf dem Boden, die Heizung fügt sich kunstvoll in den Raum ein.

5. Ein Spieltisch als Statement-Piece Der «Oskar Foosball Table» von Bellavista & Piccini fällt mit seiner Lime Yellow und schimmernden Lackierung sofort ins Auge. Inspiriert von den geschwungenen Linien der 50er Jahre, bringt er Retro-Charme mit modernem Design zusammen. Holz und Metall in der Konstruktion unterstreichen die besondere Machart des Tischs.

6. Shisha im neuen Gewand Wasserpfeifen bestehen meist aus Glas und Metall. Valerio Sommellas Entwurf für die italienische Marke Weed'd setzt hingegen auf Keramik. Diese limitierte Edition verbindet italienische Handwerkskunst mit modernem Style und wird zum Eyecatcher in jeder Sammlung.

7. Ein Tisch, viele Möglichkeiten Der «Triangle Module Table» aus Willo Perrons Kollektion für No Ga ist vielseitig – als einzelner Couchtisch oder in Kombination mit anderen Elementen. «Es geht nicht darum, sich gleich auf ein grosses System festzulegen», betont Perron, was die Flexibilität des Designs unterstreicht. Mit einer Farbpalette von Weiss über Braun und Grün bis Rot und Grau sind die Tische erweiterbar. Aus Fiberglas gefertigt, von Hand gegossen und poliert, bringen sie mit ihrem glossy Finish Eleganz ins Wohnzimmer.

Titelbild: Pia Seidel

Dieser Artikel gefällt mir! 9 Personen gefällt dieser Artikel