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Microsoft bringt Original-Xbox-Spiele auf den PC

Microsoft bringt Original-Xbox-Spiele auf den PC. Vier Klassiker sind ab sofort spielbar – und das ist erst der Anfang.

Bisher musstest du für Original-Xbox-Spiele auf dem PC auf Emulatoren zurückgreifen. Das ändert sich ab sofort. Microsoft ermöglicht offizielle Abwärtskompatibilität für Original-Xbox-Spiele auf dem PC. Los geht's mit vier Klassikern: «Blinx: The Time Sweeper», «Conker: Live and Reloaded», «Crimson Skies: High Road to Revenge» und «Fuzion Frenzy».

Die Spiele sind im Game Pass enthalten, können aber auch einzeln über die Xbox-App für Windows gekauft werden. Wer sie bereits digital auf der Konsole besitzt, darf sie jetzt auch auf dem PC zocken – dank Xbox Play Anywhere. Sie laufen nicht nur auf PCs, sondern auch auf Windows-Handhelds wie dem ROG Ally.

Für ein schärferes Bild unterstützen die Games bis zu vierfaches Upscaling, V-Sync, anisotrope Filterung und Anti-Aliasing. In den nächsten Monaten sollen Achievements für diese vier Spiele nachgereicht werden – etwas, das es für Original-Xbox-Spiele bisher nie gab.

Microsoft gibt folgende Empfehlungen für ein optimales Erlebnis: als Grafikkarte eine AMD Radeon RX 6800S, Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder Intel Arc A770, einen Prozessor wie den Intel Core i5-10400 oder AMD Ryzen 5 3600, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 8 Gigabyte Videospeicher.

Titelbild: Microsoft

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