Microsoft erhöht Preise für Xbox-Konsolen, Zubehör – Spiele bald betroffen

Sony legt vor, Microsoft zieht nach: Xbox-Konsolen, Controller und Headsets werden weltweit teurer. Auch Spiele sollen bald mehr kosten.

Microsoft hat eine Preiserhöhung für seine Xbox-Hardware und ausgewähltes Zubehör angekündigt. Die neuen Preise betreffen verschiedene Modelle der Xbox Series X|S sowie offizielle Peripheriegeräte wie Controller und Headsets. Auch Spiele können laut Unternehmensangaben in naher Zukunft teurer werden. Die Änderungen gelten zunächst für ausgewählte Märkte, darunter auch Deutschland und die Schweiz. Die angegebenen Preise in der Schweiz sind noch mit Vorsicht zu genießen.

Microsoft begründet diesen Schritt mit «veränderten Marktbedingungen» und «gestiegenen Produktions- und Vertriebskosten».

Neue Konsolenpreise – teils deutliche Anhebung

In der Schweiz steigt der Preis der Xbox Series X mit einem Terabyte Speicherplatz von rund 489 Franken auf etwa 599,95 Franken. In Deutschland verteuert sich dieses Modell von bisher 499,99 Euro auf 599,99 Euro. Die digitale Variante kostet künftig 549,90 Franken beziehungsweise 549,99 Euro.

Auch die kompaktere Xbox Series S ist betroffen: Die Version mit 512 Gigabyte Speicher steigt in der Schweiz von etwa 289 Franken auf 349,95 Franken. In Deutschland erhöht sich der Preis von 299,99 Euro auf 349,99 Euro. Die leistungsstärkere 1-Terabyte-Version wird in der Schweiz künftig für 399,90 Franken angeboten, in Deutschland für denselben Betrag in Euro – jeweils ein Anstieg von rund 50 Franken beziehungsweise Euro gegenüber den früheren Preisen.

Besonders ins Auge fällt die Sonderedition Xbox Series X Galaxy Black mit zwei Terabyte Speicherplatz. In der Schweiz steigt der Preis dieser limitierten Edition von ursprünglich etwa 649 Franken auf nun 699,95 Franken. In Deutschland verteuert sich die Konsole entsprechend von rund 649 Euro auf 699,99 Euro

Zubehör wird ebenfalls teurer

Auch beim offiziellen Xbox-Zubehör hat Microsoft die Preisstruktur überarbeitet – allerdings nicht in allen Bereichen. Der Preis des Standard-Controllers bleibt sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland preislich unverändert.

Anders sieht es bei höherwertigen Modellen aus. Die Sondereditionen des Wireless Controllers verteuern sich jeweils um zehn Franken bzw. Euro auf 79,99. Der Elite Wireless Controller Series 2 in der Core-Variante wird in der Schweiz künftig für 149,95 Franken verkauft (zuvor etwa 139 Franken). In Deutschland steigt der Preis von 129,99 Euro auf 149,99 Euro. Die Vollversion desselben Controllers kostet neu 199,95 Franken respektive 199,99 Euro – vorher lagen die Preise bei rund 189 Franken beziehungsweise 179,99 Euro.

Auch das Xbox Wireless Headset wird teurer: Von ehemals 99,95 Franken und Euro steigt der Preis jeweils auf rund 120.

Auch Spiele bald betroffen

Microsoft kündigte zudem an, dass neue First-Party- und AAA-Spiele ab der Weihnachtssaison 2025 ebenfalls teurer werden. In der Schweiz sollen neue Titel künftig bis zu 89 Franken kosten – bislang waren es in der Regel 79 Franken. In Deutschland ist voraussichtlich eine Preissteigerung von 69,99 auf 79,99 Euro vorgesehen. Diese Preisanpassung betrifft jedoch nur Neuveröffentlichungen und nicht bereits erschienene Titel.

Microsoft ist nicht allein mit diesem Schritt. Erst vor einem Monat hatte Sony die Preise für die Playstation 5 in mehreren Regionen, darunter auch Deutschland und Schweiz, angehoben. Auch Nintendo äußerte sich zuletzt offen über mögliche Preisveränderungen im Zubehör- und Servicebereich.

Titelbild: CryptoFX / Shutterstock

