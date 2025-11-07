News & Trends 5 2

Mini-Wrapped: Spotify startet wöchentliche Hörstatistiken

Spotify führt mit der neuen Funktion «Streamingstatistik» wöchentliche Hörstatistiken ein – und zeigt dir, welche Songs und Künstler deine Woche geprägt haben.

Spotify hat ein neues Feature gestartet, das dir einen statistischen Blick in deine Musikgewohnheiten ermöglicht. Mit den neuen «Listening Stats» siehst du ab sofort jede Woche, welche Songs, Künstlerinnen und Künstler du am meisten gehört hast – quasi ein kleines «Mini-Wrapped» für jede Woche des Jahres.

Ein Blick hinter deine Playlist

Bisher musstest du bis zum Jahresende warten, um mit dem grossen Spotify Wrapped zu sehen, was du am liebsten gehört hast – oder du hast externe Dienste wie Last.fm genutzt. Das ändert sich jetzt: Die App zeigt dir wöchentlich, welche Titel bei dir rauf und runter liefen, welche Künstler dich begleitet haben und welche Genres deine Woche geprägt haben.

Spotify erstellt dazu automatisch eine Playlist mit deinen Lieblingssongs der letzten Tage – ergänzt um neue Empfehlungen, die zu deinem Geschmack passen. Jede Woche bekommst du ausserdem ein sogenanntes persönliches Highlight: Vielleicht ist es ein Künstler, den du neu entdeckt hast, oder ein Song, den du besonders oft gehört hast.

Britpop und Deutschpunk – und ein Weihnachtstrendsetter bin ich auch.

Quelle: Florian Bodoky

So findest du dein persönliches Musik-Update

Die neue Funktion findest du in deinem Profil. Tippe auf dein Profilbild, wähle den Reiter «Streamingstatistik» – und schon siehst du deine wöchentlichen Auswertungen. Das Feature wird aktuell in über 60 Ländern ausgerollt. Auch wenn du ein kostenloses Abo hast, kannst du die Statistik einsehen. Es gibt auch einen Teilen-Button – entweder über Spotify selbst oder über Social-Media-Apps. Das klassische Wrapped bleibt gemäss Spotify aber erhalten.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 5 Personen gefällt dieser Artikel







