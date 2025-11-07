Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Shutterstock
News & Trends
52

Mini-Wrapped: Spotify startet wöchentliche Hörstatistiken

Florian Bodoky
7.11.2025

Spotify führt mit der neuen Funktion «Streamingstatistik» wöchentliche Hörstatistiken ein – und zeigt dir, welche Songs und Künstler deine Woche geprägt haben.

Spotify hat ein neues Feature gestartet, das dir einen statistischen Blick in deine Musikgewohnheiten ermöglicht. Mit den neuen «Listening Stats» siehst du ab sofort jede Woche, welche Songs, Künstlerinnen und Künstler du am meisten gehört hast – quasi ein kleines «Mini-Wrapped» für jede Woche des Jahres.

Ein Blick hinter deine Playlist

Bisher musstest du bis zum Jahresende warten, um mit dem grossen Spotify Wrapped zu sehen, was du am liebsten gehört hast – oder du hast externe Dienste wie Last.fm genutzt. Das ändert sich jetzt: Die App zeigt dir wöchentlich, welche Titel bei dir rauf und runter liefen, welche Künstler dich begleitet haben und welche Genres deine Woche geprägt haben.

Spotify erstellt dazu automatisch eine Playlist mit deinen Lieblingssongs der letzten Tage – ergänzt um neue Empfehlungen, die zu deinem Geschmack passen. Jede Woche bekommst du ausserdem ein sogenanntes persönliches Highlight: Vielleicht ist es ein Künstler, den du neu entdeckt hast, oder ein Song, den du besonders oft gehört hast.

Britpop und Deutschpunk – und ein Weihnachtstrendsetter bin ich auch.
Britpop und Deutschpunk – und ein Weihnachtstrendsetter bin ich auch.
Quelle: Florian Bodoky

So findest du dein persönliches Musik-Update

Die neue Funktion findest du in deinem Profil. Tippe auf dein Profilbild, wähle den Reiter «Streamingstatistik» – und schon siehst du deine wöchentlichen Auswertungen. Das Feature wird aktuell in über 60 Ländern ausgerollt. Auch wenn du ein kostenloses Abo hast, kannst du die Statistik einsehen. Es gibt auch einen Teilen-Button – entweder über Spotify selbst oder über Social-Media-Apps. Das klassische Wrapped bleibt gemäss Spotify aber erhalten.

Titelbild: Shutterstock

5 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Seit ich herausgefunden habe, wie man bei der ISDN-Card beide Telefonkanäle für eine grössere Bandbreite aktivieren kann, bastle ich an digitalen Netzwerken herum. Seit ich sprechen kann, an analogen. Wahl-Winterthurer mit rotblauem Herzen.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    WhatsApp funktioniert nun endlich auf der Apple Watch

    von Samuel Buchmann

  • News & Trends

    /e/OS 3.2 warnt vor Apps, die Daten weitergeben

    von Jan Johannsen

  • News & Trends

    Instagram hat es endlich auf das iPad geschafft

    von Michelle Brändle

2 Kommentare

Avatar
later