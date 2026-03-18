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Mit deiner Garmin-Uhr nutzt du jetzt «Pokémon Sleep» und WhatsApp

Garmin-Watches werden kompatibler: Du kannst WhatsApp jetzt direkt auf deiner Uhr installieren. Deine getrackten Schlafdaten überträgst du bereits seit vergangener Woche in das Mobile Game «Pokémon Sleep».

Für Besitzerinnen und Besitzer einer Garmin-Smartwatch gibt es gute Nachrichten: Die Watches bekommen neue Dienste spendiert. Mit der WhatsApp-Anwendung holst du dir den Messenger auf die Watch und falls du «Pokémon»-Fan bist, kannst du mit deiner Garmin-Uhr im «Pokémon»-Style deinen Schlaf tracken. WhatsApp auf der Smartwatch Bei entsprechender Einrichtung konntest du schon zuvor WhatsApp-Nachrichten auf deiner Uhr ansehen und – bei Android-Smartphones – mit vordefinierten Sätzen darauf antworten.

Jetzt gibt es im Garmin Connect IQ Store eine WhatsApp-App, die du direkt auf deiner Smartwatch installierst. Damit zeigst du nicht nur neue Nachrichten an, sondern beantwortest sie gleich über die Display-Tastatur. Du kannst auch Emojis und Symbole versenden sowie eingehende WhatsApp-Anrufe ablehnen. Praktisch ist auch, dass du auf deiner Uhr die letzten zehn Nachrichten deiner Chatverläufe ansehen kannst.

Laut eigenen Angaben ist WhatsApp die einzige Drittanbieter-Messenger-App für Garmin-Watches. Dadurch gehen die Sportuhren einen Schritt in Richtung alltägliche Begleiter. Ohne dein Smartphone kommst du trotzdem nicht aus: Für den Betrieb muss die App mit WhatsApp auf deinem gekoppelten Android- oder Apple-Smartphone kommunizieren können. Die Nachrichten und Anrufe sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Die App ist mit Fenix-, Forerunner-, Venu- und Vivoactive-Watches kompatibel.

Kooperation mit «Pokémon Sleep» Mit «Pokémon Sleep» machst du dein Schlaftracking bunter und verspielter. Normalerweise musst du dafür dein Smartphone beim Schlafen neben dich auf die Matratze legen, damit die App deinen Schlaf analysieren kann.

Mit der neuen Kooperation zwischen «Pokémon Sleep» und Garmin, die anlässlich des World Sleep Days bereits in der vergangenen Woche angekündigt wurde, ist das nicht mehr nötig: Die App nutzt die von deiner Garmin-Uhr gesammelten Schlafdaten und synchronisiert sie via Garmin Connect mit der «Pokémon Sleep»-App.

Du musst dazu beide Apps auf deinem gekoppelten Android- oder Apple-Smartphone installiert haben. Die meisten Garmin-Smartwatches sind mit «Pokémon Sleep» kompatibel. Eine Liste von Geräten, die nicht damit funktionieren, findest du hier.

Was ist «Pokémon Sleep»? Die Schlaf-Tracking-App bietet für «Pokémon»‑Fans einen charmanten Mix aus Sammelspaß, Nostalgie und Motivation, regelmäßiger und besser zu schlafen. Je nach Schlafdauer und -qualität erscheinen morgens verschiedene Pokémon, die du sammeln kannst. Tagsüber erledigst du kleine Aufgaben: Du bereitest aus gesammelten Gegenständen etwa Gerichte für dein Relaxo zu und stellst ein Forschungsteam zusammen. Anders als normales Schlaftracking belohnt die App gutes Schlafverhalten direkt mit Spielfortschritten, neuen Pokémon und Entwicklungsstufen.

Passend dazu bietet Garmin zwei kostenlose, personalisierbare «Pokémon Sleep»-Zifferblätter für deine Smartwatch an. Für beide kannst du aus verschiedenen Pokémon eines auswählen, das auf deiner Uhr angezeigt wird. Basierend auf deinem Energielevel nimmt das gewählte Pokémon tagsüber verschiedene Posen ein.

Wenn du bis zum 1. November 2026 deine Schlafdaten mindestens einmal in «Pokémon Sleep» erfasst, bekommst du drei Poké-Kekse geschenkt.

Titelbild: Garmin

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