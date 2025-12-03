Deine Daten. Deine Wahl.

Siri Schubert
News & Trends
50

Mizuno gewinnt ISPO-Award für atmungsaktives Trailrunning-Jacket

Siri Schubert
3.12.2025
Bilder: Siri Schubert

Eine Jacke mit hoher Atmungsaktivität und einem trockenen Gefühl beim Laufen – das hatten sich die Entwickler bei Mizuno zum Ziel gesetzt. Die Trailrunning-Jacke mit einer neuen Nanomembran wurde auf der ISPO mit einem Preis ausgezeichnet.

Hiroki Sakurai ist Ingenieur in der Material Development Section des japanischen Unternehmens Mizuno. Und in seiner Freizeit begeisterter Trailrunner. Zu seinen Läufen zählen unter anderem der 110 Kilometer lange Shinetsu Five Mountains Trail und der 100 Kilometer lange OSJ Ontake Ultra-Trail. Die Kombination aus Laufleidenschaft und Ingenieurwissen führte zu einem neuen Produkt, das nun auf der internationalen Sportmesse ISPO mit einem Preis ausgezeichnet wurde.

«Ich habe so viele Jacken ausprobiert, aber keine hat mich trocken gehalten», erzählt mir Hiroki auf der ISPO in München. «Egal, wie atmungsaktiv die Stoffe sein sollten, nach einer Weile war ich innen immer nass.»

Das Problem werden viele Läuferinnen und Läufer kennen. Vor allem, wenn es regnet, lässt die Atmungsaktivität vieler Stoffe stark nach. «Das muss doch besser gehen», sagte sich Hiroki und machte sich mit seinem Team an die Entwicklungsarbeit. Das Ergebnis: das jetzt ausgezeichnete «Mizuno Breath Dry Shell Jacket» mit laminiertem Nanomembran-Gewebe.

In einem kleinen Plastikbehälter ist zu sehen, wie Luft durch das Gewebe dringt, das Wasser aber draussen bleibt.
In einem kleinen Plastikbehälter ist zu sehen, wie Luft durch das Gewebe dringt, das Wasser aber draussen bleibt.

Material und Schnitt fürs Trailrunning optimiert

Nicht nur der Stoff, auch der Schnitt der Jacke wurde fürs Laufen bei Regen optimiert. So hat die Kapuze beispielsweise im 45-Grad-Winkel verlaufende Seitennähte, die Regentropfen vom Gesicht weg leiten. Zudem soll die Passform ausreichend Bewegungsfreiheit bieten. Der Stoff fühlt sich weich und leicht an.

Die Eigenschaften des Materials überzeugten die Jury.
Die Eigenschaften des Materials überzeugten die Jury.

Die Jacke besteht zu 75 Prozent aus recycelten Materialien. Nicht aus wiederverwendeten Stoffen ist allein die Membran, die gemeinsam mit einer speziellen Beschichtung des Stoffes für die speziellen Produkteigenschaften sorgt. Bei der Preisverleihung lobte die ISPO-Jury neben der Nanomembran auch den laufspezifischen Schnitt, den weichen, geräuscharmen Stoff und den hohen Anteil an recycelten Fasern.

Titelbild: Siri Schubert

5 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Siri Schubert
Senior Editor
Siri.Schubert@digitecgalaxus.ch

Forschungstaucherin, Outdoor-Guide und SUP-Instruktorin – Seen, Flüsse und Meere sind meine Spielplätze. Gern wechsel ich auch mal die Perspektive und schaue mir beim Trailrunning und Drohnenfliegen die Welt von oben an.

