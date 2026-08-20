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Momentum 5 True Wireless: Sennheiser setzt auf Akkutausch

Nach über zwei Jahren stellt Sennheiser seine neuen Hi-Res In-Ears vor. Der langlebige Akku lässt sich austauschen, der Sound verlustfrei.

Letztmals an der CES 2024 nahm Sennheiser das Wort «Momentum True Wireless» in den Mund. Nach zweieinhalb Jahren lanciert die deutsche Audioschmiede nun den Nachfolger Momentum 5 True Wireless. Nebst den technischen Neuerungen fällt auf den ersten Blick das Design auf: neu geformte, kleinere Hörer, ein schmaleres Case und ein Spritzwasserschutz (IP54) sollen die In-Ears Outdoor-tauglicher machen. Ab dem 3. September sind sie verfügbar.

Lossless-Codec, Hi-Res Chip

Beim Treiber setzt Sennheiser auf das altbewährte 7-mm-TrueResponse-System. Es kommt also ein einzelner Wandler zum Einsatz, dessen Membran aber das ganze Frequenzspektrum abdeckt. Das wars aber mit den bisherigen Technologien. Neu setzt Sennheiser auf Bluetooth 6.0 für besseres Wiederfinden und geringere Latenz. Zudem unterstützt das Gerät Google Fast Pair, MS Swift Pair und Multipoint. Der verbaute Snapdragon-Chip sorgt für eine Bittiefe von bis zu 24 Bit und eine Samplerate von 96 kHz, also Hi-Res Qualität. Auch der aptX-Lossless-Codec und Dolby Atmos sind mit von der Partie. Mit dem Head-Tracking-Feature soll mehr Raumtiefe entstehen.

Sowohl aus dem Case als auch den Buds kannst du die Batterie entfernen.

Quelle: Sennheiser

Die aktive Geräuschunterdrückung wurde auch überarbeitet. Zum einen gibt es einen Anti-Wind-Modus, der speziell die Störgeräusche bei starkem Windgang unterdrücken soll – etwa, wenn man telefoniert. Mit insgesamt sechs Mikrofonen und zwei Knochenleitungssensoren sowie einer KI-gestützten Sprachfilterung sollen beim Telefonieren die eigene Stimme von Störgeräuschen aus der Umgebung getrennt werden.

Akku hält lange durch und ist austauschbar

Die auffälligste Änderung betrifft die verbauten Akkus. Sowohl die Akkus in den Buds als auch jenen im Ladecase wirst du mit einem normalen Schraubenzieher herausnehmen und austauschen können. Als Spieldauer gibt Sennheiser bis zu 40 Stunden an – zwölf Stunden in den Buds und rund drei weitere Ladechargen im Case. Zudem gibt es eine Schnelladefunktion: Acht Minuten resultieren in einer weiteren Stunde Sound. Das Case lädtst du wahlweise mit USB-C oder kabellos im Qi-Standard.

Auf dem Papier klingt das Upgrade stark. Speziell der austauschbare Akku – sofern ein Ersatzakku einigermassen erschwinglich sein wird – ist ein Gewinn. Bei den Hi-Res- und Lossless-Funktionen darfst du nicht vergessen, dass sowohl dein Smartphone als auch das Dateiformat des Musikstücks die Standards unterstützen müssen.

Titelbild: Sennheiser

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