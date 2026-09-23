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Motorola startet mit dem Signature 27 in die nächste Smartphone-Generation

Motorola stellt mit dem Signature 27 sein neues Top-Smartphone vor. Vom Snapdragon-Chipsatz und einer Audio-Kooperation mit Bang & Olufsen abgesehen, spart der Hersteller aber noch mit Details zur Ausstattung.

Motorola nutzt den Qualcomm Summit auf Hawaii, um das Signature 27 vorzustellen. Der Chip-Hersteller hat dort unter anderem den Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 präsentiert und Motorola bekommt ihn zuerst. Ansonsten erfahren wir noch etwas über das Design des Smartphones und einige seiner Kameras.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Qualcomm stellt vor und Motorola verbaut

Qualcomm muss einen draufsetzen und stellt dieses Jahr nicht nur den Snapdragon 8 Elite Gen 6 vor, sondern auch noch den Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Dessen mit bis zu 5,0 Gigahertz getaktete Oryon‑CPU soll die schnellste mobile CPU sein. Im Vergleich zum Snapdragon 8 Elite Gen 5 soll die CPU-Leistung um 13 Prozent steigen, die Grafikleistung sogar um 44 Prozent. Die Energieeffizienz verbessert sich um 37 und 40 Prozent.

So fasst Qualcomm die Vorzüge des Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 zusammen.

Quelle: Qualcomm

Motorola stellt mit dem Signature 27 das erste Smartphone vor, in dem der Signature 8 Elite Extreme Gen 6 stecken wird. Aber auch andere Hersteller werden den Chipsatz verbauen, der auch bei der KI-Leistung zugelegt hat. Qualcomm spricht von 35 Prozent mehr Leistung der NPU. Der besondere Clou ist aber die Unterstützung von bis zu 30 Milliarden Parametern pro KI‑Modell. Dadurch können auf dem Smartphone leistungsstarke KI‑Tools lokal laufen. Vorinstalliert ist Gemini von Google.

Im Signature 27 verbaut Motorola ein neues Kühlsystem.

Motorola sagt, das Signature 27 sei für eine lange Lebensdauer entwickelt worden. Angesichts der Leistung des Chipsatzes sei dafür eine effiziente Kühlung notwendig. Das «ArcticMesh-Kühlsystem» kombiniert ein neues Wärmeleitgel mit Diamantpartikeln, Flüssigmetall und ein Kupfergeflecht mit einer Kühlkammer. Das Kühlsystem sei 40 Prozent größer als bei der vorherigen Generation und solle dafür sorgen, dass die Leistung nicht gedrosselt werden muss.

Ebenfalls wichtig für eine lange Nutzung: Motorola will das Signature 27 sieben Jahre lang mit Betriebssystem-Upgrades versorgen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, aber ich vermute, dass das Signature 27 eines der Geräte ist, die mit Graphene OS kompatibel sein werden.

News & Trends GrapheneOS: gute Zusammenarbeit mit Motorola und Qualcomm, Probleme mit Google Jan Johannsen 44 Likes 44 21 Kommentare 21

Zwei der vier Kameras lässt Motorola noch unerwähnt

Zu zwei der Kameras auf der Rückseite verrät Motorola bereits Details. Für die 50-Megapixel-Hauptkamera nutzt der Hersteller den Lytia 910 von Sony als Bildsensor. Die Periskop-Telekamera hat eine Auflösung von 200 Megapixeln. Zu den zwei anderen, auf den Produktbildern sichtbaren Linsen, macht Motorola noch keine Angaben.

Der Kamerabuckel ist optisch dezent eingearbeitet.

Die einzige weitere Aussage zu den Kameras ist der Verweis auf eine optische Bildstabilisierung. Diese soll Bewegungen bis zu 3,5 Grad ausgleichen. Motorola erwähnt die Technologie nur allgemein, vermutlich wird sie aber nur in der Hauptkamera verbaut sein.

Alter Partner für die Farbe, neuer Partner für den Sound

Das Gehäuse des Signature 27 besteht aus Aluminium. Beim sich am oberen Ende erhebenden Kamerabereich bürstet Motorola es und ergänzt es mit Keramik. Farblich bietet der Hersteller zwei Varianten an und hat seine Farbpartner Pantone weiterhin am Start. Deswegen heißt das schwarze Modell «Coal Smoke». Bei ihm besteht der untere Bereich der Rückseite aus einer gewebten Textur. Beim olivfarbenen – «Capulet Olive» – verwendet Motorola gebürstetes Aluminium, das optisch an eine Textilie erinnern soll.

Bei der schwarzen Version des Signature 27 nutzt Motorola eine gewebte Rückseite.

Im Audiobereich startet Motorola mit dem Signature 27 eine neue Partnerschaft mit Bang & Olufsen. Die Audioexperten steuern ihr Wissen für den Klang des Smartphones bei, das sich mit dem Label «Audio by B&O» schmücken darf. Dazu gehören unter anderem neue Klangmodi, zwischen denen du wählen kannst.

Preis und Verfügbarkeit

Motorola hat das Signature 27 zwar vorgestellt, bleibt bei der Verfügbarkeit und zahlreichen Punkten der Ausstattung aber unspezifisch. Es soll «voraussichtlich 2026 weltweit auf den Markt kommen», heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Informationen zur technischen Ausstattung sowie zum Preis werden kurz vor dem Verkaufsstart bekannt gegeben.

Titelbild: Motorola

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