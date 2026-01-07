News & Trends 12 6

Motorolas neue Signature-Linie ist schlank, leicht und hochwertig

Mit dem neuen Signature will Motorola bei den Premium-Smartphones mitspielen. Die beste aktuelle Technik verbindet der Hersteller mit einer haptischen Rückseite und Pantone-Farben.

Ein starker Chip, eine Flüssigmetallkühlung und Flugzeugaluminium: Motorola packt in der neuen Premium-Linie gute Hardware in ein robustes Gehäuse. Mit 186 Gramm ist das Signature zudem äusserst leicht.

Design: schlank, leicht und Farben von Pantone

Das Motorola Signature ist 6,99 Millimeter dünn und wiegt lediglich 186 Gramm. Damit gehört es zu den leichteren Smartphones. Sein Rahmen besteht aus Flugzeugaluminium und die Rückseite hat in beiden Farben ein textilähnliches Finish. Mit Carbonblau und Olivgrün bedient sich Motorola erneut aus dem Farbkasten von Pantone.

Motorola schützt das Signature mit Gorilla Glass und hat es nach IP69 zertifizieren lassen.

Das Motorola Signature ist mit einem 6,8 Zoll grossen AMOLED bestückt. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 165 Hertz. Für den Schutz des Bildschirms sorgt das etwas ältere Gorilla Glass Victus 2. Das Signature ist zudem IP69-zertifiziert und trotzt damit einem 30-minütigen Tauchgang in 1,5 Meter tiefem Süsswasser.

Starker Chip und Silikon-Carbon-Akku

Angetrieben wird das Signature vom aktuell stärksten Qualcomm-Chip: dem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Gegen Überhitzung kommt ein neues Kühlsystem zum Einsatz: eine Flüssigmetallkühlung mit einem Kupfergeflecht. Für Fotos packt Motorola gleich vier 50-MP-Kameras unter die Haube: Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Periskop und Front.

Ein starker Chip und vier Kameras sind an Bord.

Damit das Gerät lange durchhält, ist es mit einem 5200-mAh-Akku ausgestattet. Das Besondere: Es ist die neue Silicon-Carbon-Technik, also kein Li-ion-Akku mehr. Das bedeutet mehr Leistung auf kleinerem Raum. Geladen wird der Akku entweder mit bis zu 90 Watt mit Kabel oder bis zu 50 Watt kabellos.

Ausgeliefert wird das Signature-Phone mit Android 16. Bei der Software hat Motorola endlich zur Konkurrenz aufgeschlossen und bietet sieben Jahre lang Sicherheits- und Android-Updates. Für KI-Funktionen sorgt der Hersteller zum einen mit Tools von Google, wie Gemini, und zum anderen mit dem hauseigenen Moto Ai.

Erhältlich ist das Signature in Carbonblau und Olivgrün ab 15. Januar für 999 Franken oder Euro (UVP).

