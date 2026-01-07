Motorolas neue Signature-Linie ist schlank, leicht und hochwertig

News & Trends
Das sind die ersten Infos zum neuen Motorola Razr Fold
von Michelle Brändle
Mit dem neuen Signature will Motorola bei den Premium-Smartphones mitspielen. Die beste aktuelle Technik verbindet der Hersteller mit einer haptischen Rückseite und Pantone-Farben.
Ein starker Chip, eine Flüssigmetallkühlung und Flugzeugaluminium: Motorola packt in der neuen Premium-Linie gute Hardware in ein robustes Gehäuse. Mit 186 Gramm ist das Signature zudem äusserst leicht.
Das Motorola Signature ist 6,99 Millimeter dünn und wiegt lediglich 186 Gramm. Damit gehört es zu den leichteren Smartphones. Sein Rahmen besteht aus Flugzeugaluminium und die Rückseite hat in beiden Farben ein textilähnliches Finish. Mit Carbonblau und Olivgrün bedient sich Motorola erneut aus dem Farbkasten von Pantone.
Das Motorola Signature ist mit einem 6,8 Zoll grossen AMOLED bestückt. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 165 Hertz. Für den Schutz des Bildschirms sorgt das etwas ältere Gorilla Glass Victus 2. Das Signature ist zudem IP69-zertifiziert und trotzt damit einem 30-minütigen Tauchgang in 1,5 Meter tiefem Süsswasser.
Angetrieben wird das Signature vom aktuell stärksten Qualcomm-Chip: dem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Gegen Überhitzung kommt ein neues Kühlsystem zum Einsatz: eine Flüssigmetallkühlung mit einem Kupfergeflecht. Für Fotos packt Motorola gleich vier 50-MP-Kameras unter die Haube: Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Periskop und Front.
Damit das Gerät lange durchhält, ist es mit einem 5200-mAh-Akku ausgestattet. Das Besondere: Es ist die neue Silicon-Carbon-Technik, also kein Li-ion-Akku mehr. Das bedeutet mehr Leistung auf kleinerem Raum. Geladen wird der Akku entweder mit bis zu 90 Watt mit Kabel oder bis zu 50 Watt kabellos.
Ausgeliefert wird das Signature-Phone mit Android 16. Bei der Software hat Motorola endlich zur Konkurrenz aufgeschlossen und bietet sieben Jahre lang Sicherheits- und Android-Updates. Für KI-Funktionen sorgt der Hersteller zum einen mit Tools von Google, wie Gemini, und zum anderen mit dem hauseigenen Moto Ai.
Erhältlich ist das Signature in Carbonblau und Olivgrün ab 15. Januar für 999 Franken oder Euro (UVP).
Seit ich einen Stift halten kann, kritzel ich die Welt bunt. Dank iPad kommt auch die digitale Kunst nicht zu kurz. Daher teste ich am liebsten Tablets – für die Grafik und normale. Will ich meine Kreativität mit leichtem Gepäck ausleben, schnappe ich mir die neuesten Smartphones und knippse drauf los.
