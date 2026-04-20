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«Neo Geo AES+»: Die Luxuskonsole der 90er kommt zurück

SNK und Plaion Replai legen die «NeoGeo AES» als authentische Neuauflage auf. Die Retrokonsole kommt mit originalgetreuem Hardware-Design, ASIC-Technik statt Emulation und Unterstützung für alte Cartridges.

SNK holt eine legendäre Spielkonsole der 1990er-Jahre zurück. Gemeinsam mit dem Publisher Plaion Replai kündigt der japanische Hersteller das Neo Geo AES+ an. Dabei handelt es sich um eine moderne Neuauflage des ursprünglichen Advanced Entertainment Systems.

Der Mythos der unerreichbaren Konsole

Das ursprüngliche NeoGeo AES kam 1990 in Japan und ein Jahr später in den USA auf den Markt und verfolgte ein ungewöhnliches Konzept: Es nutzte dieselbe Technik wie SNKs Arcade-System MVS. Spiele liefen dadurch zu Hause fast wie in der Spielhalle, während andere Konsolen oft nur abgespeckte Versionen boten.

Dieser Ansatz machte die Konsole zur Traummaschine einer ganzen Generation und zugleich zu einem Luxusprodukt. In den USA kostete sie rund 650 US-Dollar. Inflationsbereinigt entspricht das heute ungefähr 1500 Dollar. Einzelne Spiele kosteten zwischen 180 und 300 US-Dollar und waren damit um ein Vielfaches teurer als Titel für konkurrierende Systeme.

In Europa kam das System ebenfalls 1991 auf den Markt, allerdings mit noch höheren Preisen und einem lückenhaften Vertrieb. In Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern war die Konsole zwar aus Spielemagazinen bekannt, in den Wohnzimmern aber kaum zu finden.

Sie blieb ein Objekt der Begierde, das allenfalls in spezialisierten Elektronikhändlern zu sehen war und sich de facto nur eine verschwindend kleine Schicht leisten konnte. Diese Unzugänglichkeit ist ein wesentlicher Grund, warum die NeoGeo-Marke in Europa bis heute einen fast mythischen Ruf genießt.

Neue Technik statt Mini-Konsole

Die Neuauflage soll nicht nur an das Original erinnern, sondern dessen Grundidee fortführen. Statt einer verkleinerten Plug-and-Play-Konsole mit fest installierter Spielesammlung bringt SNK ein System zurück, das weiterhin auf Cartridges setzt. Sowohl neu produzierte wie auch originale Neo-Geo-AES-Module laufen nativ auf der Konsole. Wer noch Spiele aus den 1990er-Jahren besitzt, kann sie direkt nutzen.

Der beiliegende Arcade Stick ist eine Nachbildung des klassischen Neo‑Geo‑Arcade‑Controllers und nutzt den originalen 15‑Pin‑Anschluss.

Quelle: Plaion / SNK

Im Inneren arbeiten laut Hersteller neu entwickelte ASIC-Chips, die das Verhalten der ursprünglichen Hardware nachbilden. Damit grenzt sich das Gerät von vielen Retro-Neuauflagen ab, die alte Spiele per Software-Emulation wiedergeben. Auch FPGA-Technik kommt nicht zum Einsatz.

Ganz in den Neunzigern bleibt das «Neo Geo AES+» trotzdem nicht. Die Konsole bietet HDMI-Ausgabe mit bis zu 1080p, unterstützt aber auch analoge Bildausgabe für ältere Displays. Dazu kommen DIP-Schalter für Sprache, Darstellung und weitere Systemoptionen. Auch Overclocking ist vorgesehen, um mögliche Slowdowns alter Spiele zu reduzieren.

Zehn Klassiker zum Start

Zum Start stehen zehn Titel bereit: «Metal Slug», «The King of Fighters 2002», «Garou: Mark of the Wolves», «Big Tournament Golf», «Shock Troopers», «Samurai Shodown V Special», «Pulstar», «Twinkle Star Sprites», «Magician Lord» und «Over Top». Alle Spiele erscheinen als physische Cartridges in originalgetreuen Verpackungen.

Zum Start erscheinen zehn Neo-Geo-Klassiker als physische Cartridges in originalgetreuen Verpackungen.

Quelle: Plaion / SNK

Preise, Editionen und Verfügbarkeit

Die reguläre Ausgabe in Schwarz kommt mit Arcade‑Stick und kostet 199,99 Euro. Die weiße «Anniversary Edition» kostet 299,99 Euro und enthält «Metal Slug» bereits auf einer beigelegten Cartridge. Einzelne Spiele kosten jeweils etwa 80 Euro.

Die Ultimate Edition mit allen zehn Spielen und sämtlichem Zubehör ist für 899 Euro vorbestellbar. Alle Vorbestellungen laufen bereits über den Webshop von Plaion Replai.

Titelbild: Plaion / SNK

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