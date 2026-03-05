News & Trends 3 0

Neue Revell-Modelle zu Star Wars sehen erstaunlich vertraut aus

Revell kündigt zwei Star-Wars-Modellbausätze zum Film «The Mandalorian and Grogu» an. Beide scheinen vor allem neue Verpackungen für bekannte Bausätze zu sein, die Revell seit Jahren verkauft.

Revell nutzt den Kinostart von «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» für zwei neue Releases. Das erste Set zeigt die Razor Crest im Massstab 1:72 mit 101 Teilen. Revell verkauft sie als «Film Edition» mit Decals, Cockpit, Pilotenfigur sowie optionalen Landebeinen und Display-Ständer.

Revell bringt die Razor Crest zum Film «The Mandalorian and Grogu» erneut als Bausatz im Massstab 1:72 mit 101 Teilen.

Quelle: Revell

Das zweite Set ist ein X-Wing-Fighter der Neuen Republik im Massstab 1:57 mit 38 Teilen. Laut Revell sollen beide Sets im März erscheinen. Auf der offiziellen Website lassen sie sich bereits vorbestellen. Wir nehmen die Bausätze in unser Sortiment auf, sobald sie verfügbar sind.

Auch der X-Wing der Neuen Republik erscheint als «Film Edition» – im Massstab 1:57 mit 38 Teilen.

Quelle: Revell

Neu im Film, vertraut in Plastik

Wenn dir die Zahlen bekannt vorkommen, täuscht dich dein Gedächtnis nicht. Revell verkauft die Razor Crest mit 101 Teilen im Massstab 1:72 seit Jahren. Auch die Ausstattung ist fast dieselbe: Die Produktbeschreibung des fünf Jahre alten Bausatzes nennt bereits Decals, ein Cockpit und eine Pilotenfigur.

Ein Blick ins Cockpit: Der Bausatz der Razor Crest enthält eine Pilotenfigur sowie einfache Cockpitdetails.

Quelle: Revell

Beim X-Wing ist es ähnlich. Revell verkauft seit längerem ein 1:57-X-Wing-Modell mit 38 Teilen. Das heisst nicht, dass Revell hier «schummelt». Im Modellbau bedeutet «Film Edition» oft: neue Decals, eine neue Box und ein neuer Aufhänger. Fans sollten das wissen, bevor sie neue Formen oder ein höheres Qualitätsniveau erwarten.

Im Cockpit vom X-Wing sitzt eine Pilotenfigur, dazu kommen Decals für Instrumente und Markierungen.

Quelle: Revell

Guter Anlass, aber die Sets bleiben Einstiegsware

Die spannendere Frage lautet: Wen will Revell damit erreichen? 101 Teile bei 1:72 sind solide, gehören aber klar in den Einsteigerbereich. Das passt zur Altersfreigabe ab zehn Jahren, die Revell für die Razor Crest angibt. Der X-Wing mit 38 Teilen im Massstab 1:57 zielt noch stärker auf schnellen Bauerfolg.

Revell bietet seit Jahren bewusst einfache Star-Wars-Sets an. Einige nutzen Steckmechanismen statt Kleber. Sie richten sich eher an SW-Fans, die schnell bauen und das Modell hinstellen wollen, als an klassischen Modellbau. Vor diesem Hintergrund wirken die zwei «neuen» Film-Sets wie eine lizenzgetriebene Aktualisierung des bestehenden Sortiments. Das ist okay. Eine galaktische Modellbau-Revolution, wie der Pressetext suggeriert, ist es aber ganz sicher nicht.

Holst du dir die Razor Crest oder den X-Wing als Modellbauprojekt? Oder ist das für dich eher Film-Merch im Bausatz?

Titelbild: Revell

