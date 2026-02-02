Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Paizo / Youtube
News & Trends
30

Neuer Pathfinder‑Ableger: «Spellfinder» setzt auf witzige Wortmagie

Kim Muntinga
2.2.2026

Magische Wortfragmente, schnelle Partien und ein Hauch chaotischer Akademie‑Atmosphäre: Paizos «Spellfinder» verwandelt die Pathfinder‑Welt in ein Partyspiel.

Mit «Spellfinder» veröffentlicht Paizo Publishing am 4. März 2026 ein Kartenspiel, das die Fantasywelt auf ein kompaktes Partyspiel-Format überträgt. Statt komplexer Regeln und stundenlanger Kampagnen erwartet dich eine lockere Runde, in der du als angehender Zauberschüler kreative Lösungen für magische Probleme findest.

Zaubersprüche aus dem Baukastensystem

Du schlüpfst in die Rolle eines Studierenden an einer prestigeträchtigen Magierakademie. Deine Aufgabe besteht darin, aus vorgegebenen Zauberwörtern neue Sprüche zu kreieren, die allerhand Probleme lösen sollen. Die Herausforderungen reichen von alltäglichen Sorgen der Dorfbewohner bis zu mystischen Phänomenen, die nur mit magischer Hilfe zu bewältigen sind.

Das Spiel kombiniert 225 Zauberwortkarten mit 100 Problemkarten. Durch das Mischen dieser Elemente entstehen immer wieder neue Szenarien, da die Spielendenbei jeder Runde andere Kombinationen aus magischen Wörtern und zu lösenden Problemen erhalten. Die kreativsten und lustigesten Lösungen werden von den Mitspielenden mit Zustimmungssiegeln belohnt. Insgesamt 84 davon befinden sich in der Spielschachtel.

Wie absurd die Zauberkombinationen werden können, zeigt ein Vorschauvideo von Paizo. Dort überbieten sich Entwickler und Moderatorinnen gegenseitig mit völlig überdrehten magischen Kreationen.

Kurze Partien für spontane Spielerunden

«Spellfinder» richtet sich an Gruppen von drei bis sieben Personen ab 13 Jahren aufwärts. Eine Partie dauert etwa 20 Minuten. Paizo beschreibt «Spellfinder» als Fantasy-Variante etablierter Partyspiele wie «Apples to Apples» oder «Cards Against Humanity».

Designer Joe Pasini, der als Lead Designer für Spiele bei Paizo tätig ist, zeichnet für die Entwicklung verantwortlich. Pasini hat bereits an zahlreichen «Pathfinder»- und «Starfinder»-Publikationen mitgewirkt und kennt das Universum entsprechend gut.

Eigenständiges Spiel im bekannten Universum

Obwohl «Spellfinder» im «Pathfinder»-Universum angesiedelt ist, funktioniert es als völlig eigenständiges Produkt. Du benötigst keine Regelwerke, Würfel oder andere Materialien aus dem Rollenspiel. Die Schachtel enthält alles, was für eine Partie nötig ist.

Titelbild: Paizo / Youtube

3 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Kim Muntinga
Editor
Kim.Muntinga@galaxus.de

Die Interessen sind vielfältig, gerne genieße ich einfach nur das Leben. Immer auf der Suche nach News aus den Bereichen Darts, Gaming, Filme und Serien.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Klein, schnell, mobil – Catan geht auf Reisen

    von Ramon Schneider

  • News & Trends

    Apple TV+ adaptiert Brandon Sandersons «Cosmere» als Serien- und Filmprojekt

    von Kim Muntinga

  • News & Trends

    Vom Wimmelbuch zur politischen Bildung: Neuheiten von Ravensburger

    von Stephan Lamprecht

Kommentare

Avatar