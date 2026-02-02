News & Trends 3 0

Neuer Pathfinder‑Ableger: «Spellfinder» setzt auf witzige Wortmagie

Magische Wortfragmente, schnelle Partien und ein Hauch chaotischer Akademie‑Atmosphäre: Paizos «Spellfinder» verwandelt die Pathfinder‑Welt in ein Partyspiel.

Mit «Spellfinder» veröffentlicht Paizo Publishing am 4. März 2026 ein Kartenspiel, das die Fantasywelt auf ein kompaktes Partyspiel-Format überträgt. Statt komplexer Regeln und stundenlanger Kampagnen erwartet dich eine lockere Runde, in der du als angehender Zauberschüler kreative Lösungen für magische Probleme findest.

Zaubersprüche aus dem Baukastensystem

Du schlüpfst in die Rolle eines Studierenden an einer prestigeträchtigen Magierakademie. Deine Aufgabe besteht darin, aus vorgegebenen Zauberwörtern neue Sprüche zu kreieren, die allerhand Probleme lösen sollen. Die Herausforderungen reichen von alltäglichen Sorgen der Dorfbewohner bis zu mystischen Phänomenen, die nur mit magischer Hilfe zu bewältigen sind.

Das Spiel kombiniert 225 Zauberwortkarten mit 100 Problemkarten. Durch das Mischen dieser Elemente entstehen immer wieder neue Szenarien, da die Spielendenbei jeder Runde andere Kombinationen aus magischen Wörtern und zu lösenden Problemen erhalten. Die kreativsten und lustigesten Lösungen werden von den Mitspielenden mit Zustimmungssiegeln belohnt. Insgesamt 84 davon befinden sich in der Spielschachtel.

Wie absurd die Zauberkombinationen werden können, zeigt ein Vorschauvideo von Paizo. Dort überbieten sich Entwickler und Moderatorinnen gegenseitig mit völlig überdrehten magischen Kreationen.

Kurze Partien für spontane Spielerunden

«Spellfinder» richtet sich an Gruppen von drei bis sieben Personen ab 13 Jahren aufwärts. Eine Partie dauert etwa 20 Minuten. Paizo beschreibt «Spellfinder» als Fantasy-Variante etablierter Partyspiele wie «Apples to Apples» oder «Cards Against Humanity».

Designer Joe Pasini, der als Lead Designer für Spiele bei Paizo tätig ist, zeichnet für die Entwicklung verantwortlich. Pasini hat bereits an zahlreichen «Pathfinder»- und «Starfinder»-Publikationen mitgewirkt und kennt das Universum entsprechend gut.

Eigenständiges Spiel im bekannten Universum

Obwohl «Spellfinder» im «Pathfinder»-Universum angesiedelt ist, funktioniert es als völlig eigenständiges Produkt. Du benötigst keine Regelwerke, Würfel oder andere Materialien aus dem Rollenspiel. Die Schachtel enthält alles, was für eine Partie nötig ist.

Titelbild: Paizo / Youtube

