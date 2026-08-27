News & Trends 9 3

Neues Vegan-Logo: Aus der Sonnenblume wird ein Kreis aus Häkchen

Bald wirst du das Vegan-Logo mit der Sonnenblume immer seltener sehen. Es wird durch eine neue Grafik ersetzt.

Eine Sonnenblume, die aus einem V herauszuwachsen scheint: Dieses Logo kennzeichnet seit 1990 zahlreiche Supermarktprodukte als «vegan». Wer ein Produkt mit dem Label kauft, kann sicher sein, dass keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten sind. Dahinter steht die Organisation «The Vegan Society». Mehr als 73 000 Artikel sollen nach eigenen Angaben aktuell weltweit entsprechend zertifiziert sein.

Bald wird die bekannte Sonnenblume jedoch verschwinden, denn die Vegan Society hat ein neues Logo entwickelt. Statt einer Blume sind acht kreisförmig angeordnete V-Formen zu sehen. Sie lassen sich laut Vegan Society auch als Bestätigungshäkchen lesen.

Links das alte Logo, rechts das neue.

Quelle: The Vegan Society

Hintergrund für die Anpassung des Logos ist die neue EU-Richtlinie zur «Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere Informationen». Ihre Vorgaben gelten ab dem 27. September.

Diese kryptische Bezeichnung soll Konsumentinnen und Konsumenten vor Greenwashing-Werbung schützen. Sie verbietet Unternehmen, ihre Produkte mit allgemeinen Aussagen wie «klimaneutral» oder «nachhaltig» zu bewerben, ohne die Behauptung durch eine unabhängige Zertifizierung, wie etwa die der Vegan Society, nachzuweisen. Herstellereigene Öko-Labels sind als Kennzeichnung also nicht mehr zulässig.

Die Vegan Society reorganisiert ihren Zertifizierungsprozess, um die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen und nutzt den Anlass für ein Redesign des jahrzehntealten Logos. Die Organisation wurde 1944 im Vereinigten Königreich gegründet. Auf ihren Gründer Donald Watson geht der Begriff «vegan» zurück.

Titelbild: Shutterstock/Collins Unlimited

Dieser Artikel gefällt mir! 9 Personen gefällt dieser Artikel







