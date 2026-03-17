Nintendo Switch 2 Update: So laufen deine alten Games besser

Meinung
Mit der Switch 2 hat Nintendo eines der grössten Probleme der Switch 1 gelöst – den schrecklichen eShop
von Domagoj Belancic
Mit dem neuen Systemupdate verpasst Nintendo der Switch 2 ein heiss ersehntes Feature. Switch-1-Games laufen im Handheld-Modus nun signifikant besser.
Die Switch 2 ist um Welten stärker als die Switch 1. Wie viel stärker, zeigt Nintendo mit einem neuen Feature, das via Systemupdate kommt.
Normalerweise laufen Games im Handheld-Modus mit grafischen Einbussen, einer geringeren Auflösung oder schlechterer Performance. Logisch – wenn die Konsole nicht im Dock und am Strom angeschlossen ist, gibt sie nicht Vollgas.
Mit dem «Handheld-Modus-Boost» hebt Nintendo diese Begrenzung für Switch-1-Games auf. Sie laufen jetzt im Handheld-Modus auf TV-Modus-Niveau. Die Konsole behandelt die Titel praktisch so, als wäre sie im TV-Dock angeschlossen – inklusive voller Grafikqualität und Performance. Aktuelle Switch-2-Spiele sowie Switch-1-Games mit Switch-2-Upgrades bleiben davon unberührt und laufen im Handheld-Modus weiterhin mit angezogener Handbremse.
Nintendo warnt bei der Aktivierung des neuen Features vor folgenden Einschränkungen:
Ich habe das neue Feature bei «Super Smash Bros.» und «Metroid Prime Remastered» getestet und bin begeistert. Besonders das Prügelspiel erstrahlt in einem komplett neuen Glanz. Die volle Auflösung des 1080p-Screens wird ausgenutzt, ich sehe mehr Details auf den relativ klein dargestellten Spielfiguren. Toll!
Der Youtube-Kanal GVG demonstriert die Unterschiede bei einigen grossen Titeln in Videoform:
Eine solche Funktion haben sich viele Fans seit dem Launch der Switch 2 gewünscht. Merkwürdig, veröffentlicht Nintendo das Systemupdate ohne grosse Ankündigung. Noch merkwürdiger ist es, wie gut versteckt das Feature in den Systemeinstellungen ist.
So aktivierst du den Handheld-Modus-Boost:
Meine Liebe zu Videospielen wurde im zarten Alter von fünf Jahren mit dem ersten Gameboy geweckt und ist im Laufe der Jahre sprunghaft gewachsen.
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