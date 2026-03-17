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Nintendo Switch 2 Update: So laufen deine alten Games besser

Mit dem neuen Systemupdate verpasst Nintendo der Switch 2 ein heiss ersehntes Feature. Switch-1-Games laufen im Handheld-Modus nun signifikant besser.

Die Switch 2 ist um Welten stärker als die Switch 1. Wie viel stärker, zeigt Nintendo mit einem neuen Feature, das via Systemupdate kommt.

Normalerweise laufen Games im Handheld-Modus mit grafischen Einbussen, einer geringeren Auflösung oder schlechterer Performance. Logisch – wenn die Konsole nicht im Dock und am Strom angeschlossen ist, gibt sie nicht Vollgas.

Mit dem «Handheld-Modus-Boost» hebt Nintendo diese Begrenzung für Switch-1-Games auf. Sie laufen jetzt im Handheld-Modus auf TV-Modus-Niveau. Die Konsole behandelt die Titel praktisch so, als wäre sie im TV-Dock angeschlossen – inklusive voller Grafikqualität und Performance. Aktuelle Switch-2-Spiele sowie Switch-1-Games mit Switch-2-Upgrades bleiben davon unberührt und laufen im Handheld-Modus weiterhin mit angezogener Handbremse.

Nintendo warnt bei der Aktivierung des neuen Features vor folgenden Einschränkungen:

Der Handheld-Modus-Boost kann zu erhöhtem Stromverbauch und einer geringeren Akkulaufzeit führen.

Die tatsächlichen Auswirkungen des Features können je nach gespielter Software variieren. Welche Games nicht oder nur teilweise unterstützt werden, verrät Nintendo nicht.

Die Konsole denkt, dass sie sich im TV-Dock befindet – das kann bei einigen Titeln Auswirkungen auf In-Game-Anweisungen oder andere Funktionen haben.

Die Touchscreen-Funktion wird in diesem Modus deaktiviert – logisch, im Dock kannst du den Touchscreen auch nicht benutzen.

Die angeschlossenen Joy-Con-2-Controller werden von der Konsole als Pro-Controller gelesen.

Bevor du andere Controller verwenden kannst, musst du zunächst die Joy-Con-2-Controller von der Konsole entfernen.

Knackscharf.

Ich habe das neue Feature bei «Super Smash Bros.» und «Metroid Prime Remastered» getestet und bin begeistert. Besonders das Prügelspiel erstrahlt in einem komplett neuen Glanz. Die volle Auflösung des 1080p-Screens wird ausgenutzt, ich sehe mehr Details auf den relativ klein dargestellten Spielfiguren. Toll!

Der Youtube-Kanal GVG demonstriert die Unterschiede bei einigen grossen Titeln in Videoform:

Ein gut verstecktes Feature

Eine solche Funktion haben sich viele Fans seit dem Launch der Switch 2 gewünscht. Merkwürdig, veröffentlicht Nintendo das Systemupdate ohne grosse Ankündigung. Noch merkwürdiger ist es, wie gut versteckt das Feature in den Systemeinstellungen ist.

So aktivierst du den Handheld-Modus-Boost:

Führe das System-Update durch: Gehe in die Einstellungen, scrolle ganz runter zu «Konsole» und drücke A. Drücke auf «System-Update». Deine Switch 2 führt nun das Update aus und startet neu. Mit der Version 22.0.0 bekommst du das Feature.

Gehe in die Einstellungen, scrolle ganz runter zu «Konsole» und drücke A. Drücke auf «System-Update». Deine Switch 2 führt nun das Update aus und startet neu. Mit der Version 22.0.0 bekommst du das Feature. Aktiviere den Modus: Gehe danach wieder in die Einstellungen. Scrolle erneut nach unten zu «Konsole» und drücke A. Scrolle nun im Untermenü nach unten zu «Nintendo Switch-Software-Ausführung» und drücke A. Nun kannst du den Handheld-Modus-Boost einschalten. Sobald du ein Switch-1-Game startest, wird der Modus automatisch aktiviert.

Titelbild: Nintendo

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