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Nvidia untersucht Beziehung von Jensen Huang zu mutmasslicher Spionin

Jensen Huang hat eine Affäre mit einer Geschäftsfrau eingeräumt, die laut US-Geheimdiensten für China spioniert. Die Trump-Regierung wusste anscheinend seit Monaten Bescheid.

Nvidia hat eine Untersuchung gegen Jensen Huang angekündigt. Der Mitgründer und CEO hatte dem Verwaltungsrat eine intime Beziehung zu einer Geschäftsfrau gestanden. US-Geheimdienste stufen die Frau als chinesische Agentin ein. In einer Nachricht an die Belegschaft entschuldigte sich Huang:

Ich war meiner Frau untreu. Mein Handeln hat sie und unsere Kinder verletzt. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Nvidia CEO Jensen Huang

Ein Ausschuss unabhängiger Verwaltungsräte führt die Untersuchung, unterstützt von externen Anwälten. Huang wirkt laut Nvidia-Sprecher John Rizzo nicht an deren Auswahl mit. Der CEO will laut eigenem Statement vollumfänglich kooperieren. Er behält während der Untersuchung seinen Posten. Der Verwaltungsrat sagt, er habe «keinen Grund zur Annahme», dass die nationale Sicherheit der USA oder Firmengeheimnisse kompromittiert wurden. Man werde aber alle verfügbaren Informationen prüfen.

Grosskundin mit Verbindungen nach Peking

Jensen Huangs Affäre tritt als Alice Huang oder Huang Le auf. Sie und der Nvidia-Chef sind nicht verwandt. Laut ihrer Biografie arbeitete Alice Huang in China als TV-Reporterin und für mehrere Grossbanken. Später wurde sie Chefin von Megaspeed, einem Rechenzentrumsbetreiber aus Singapur. Megaspeed zählt zu Nvidias grössten Kunden in Südostasien. Laut «New York Times» kaufte die Firma seit Juni 2024 Chips für mehr als 4,8 Milliarden Dollar. Das US-Handelsministerium prüfte, ob Megaspeed beim Schmuggel exportbeschränkter KI-Chips nach China half. Nvidia setzte die Geschäfte trotzdem fort.

Im Zuge dieser Ermittlungen überwachten US-Behörden Alice Huang seit mehr als einem Jahr. Dabei stiessen sie auf ihre Kommunikation mit Jensen Huang. Laut Geheimdienstinformationen hatte das chinesische Ministerium für Staatssicherheit sie gezielt auf den Nvidia-Chef angesetzt. Alice Huang reagierte nicht auf Medienanfragen.

Nvidia hatte die Beziehung zunächst als unproblematisch dargestellt. Im Oktober sagte Jensen Huang zu «Bloomberg», die Kontakte hätten Megaspeed betroffen und seien «völlig normal» gewesen. Er und Alice Huang wurden unter anderem in einer Bar in Taipeh zusammen gesichtet.

Erstaunliche Passivität der US-Regierung

Laut «New York Times» wurde Präsident Donald Trump bereits vor rund einem Jahr über die Überwachung informiert. Er entschied sich damals, nichts zu unternehmen. Im Frühjahr liess Aussenminister Marco Rubio ein streng geheimes Memo erstellen. Es warnte hochrangige Regierungsmitglieder vor Huangs Beziehung zur mutmasslichen Agentin.

Das Memo zirkulierte vor Trumps China-Reise im Mai. Huang stand zunächst nicht auf der Liste der Wirtschaftsvertreter für die Reise. Ob das mit dem Memo zusammenhing, ist unklar. Nach Medienberichten über sein Fehlen lud Trump ihn doch ein. Huang stieg bei einem Zwischenstopp in Alaska in die Air Force One zu. Am Sonntagabend verteidigte Trump den Nvidia-Chef:

Ich habe nicht gehört, dass er etwas falsch gemacht hat. Ich weiss einfach, dass er ein guter Mensch ist. US-Präsident Donald Trump

Trump gibt sich offen, Jensen Huang auf seine nächste China-Reise mitzunehmen. Der CEO gilt als einflussreicher Verbündeter des Präsidenten. Er lehnt strengere Exportregeln für KI-Chips ab. Nun muss er vermutlich für eine Befragung unter Eid vor dem Kongress antraben. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren erklärte, Huang und der Verwaltungsrat seien Antworten schuldig. Auch von republikanischer Seite wird Kritik laut: Michael McCaul forderte, Lieferungen fortschrittlicher KI-Chips nach China sofort auszusetzen.

Familie arbeitet auch im Konzern

Der Nvidia-CEO ist seit 1985 mit Lori Huang verheiratet. Die beiden lernten sich an der Oregon State University kennen. Er war damals ein Teenager, sie eine von drei Frauen in einem Ingenieurslabor mit 250 Personen. Nach eigener Aussage versprach er ihr, mit 30 Jahren Chef einer Firma zu sein. Kurz nach seinem 30. Geburtstag gründete er 1993 Nvidia. In einem Podcast schreibt er seiner Frau einen grossen Anteil daran zu, dass er das konnte.

Auch ihre beiden Kinder arbeiten bei Nvidia. Sohn Spencer ist Director of Product Management und spielt eine führende Rolle in der Robotiksparte. Tochter Madison ist Senior Director of Product Marketing. Sie arbeitet ebenfalls im Bereich Robotik sowie in Kommunikation und Marketing. Schwiegersohn Nico Caprez gehört zum Business-Development-Team. Huang selbst wurde 1963 in Taiwan geboren. Mit neun Jahren schickten ihn seine Eltern zusammen mit seinem Bruder in die USA. Er lebte zunächst bei einem Onkel und ging in Kentucky zur Schule. Später kamen die Eltern nach, die Familie liess sich in Oregon nieder.

Titelbild: Shutterstock

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