Öko-Test prüft Kindertattoos: Zwei sind «sehr gut», 13 «ungenügend»

Vor bunten Abziehbildchen auf der Haut gibt es in der Kindheit kein Entkommen. Irgendwann zieren Einhörner, Piraten oder bunte Schmetterlinge den Arm. Doch kaum ein von Öko-Test untersuchtes Produkt ist frei von Schadstoffen.

13 von 15 sind ungenügend. Dieses Zeugnis stellt Öko-Test den Herstellern von Kindertattoos aus, die ihre Produkte bogenweise auf den Markt bringen. Bei den Kleinen verbreiten sie sich dann schneller als die aktuelle Erkältungswelle. Hat sie eine, haben sie bald alle. Was auf den ersten Blick ein harmloser Spass auf Kinderarmen ist, sieht im Labortest anders aus. In vielen Fällen wurden bedenkliche Inhaltsstoffe festgestellt. Konkret geht es um krebserregende Substanzen oder solche, die zumindest im Verdacht stehen, krebserregend zu sein.

Wie wurde getestet?

Die 15 Produkte wurden teils im lokalen Handel, teils online eingekauft und nach strengen Massstäben im Labor und anhand weiterer überprüfbarer Kriterien getestet. Anbieter, die auf der Verpackung oder dem Produkt nicht wie vorgeschrieben über die Inhaltsstoffe informieren, wurden beispielsweise aufgefordert, diese zu benennen und entsprechend abgewertet. Kritisiert wurde auch ein fehlendes CE-Zeichen, das für in der EU angebotene Spielwaren vorgeschrieben ist. In der Schweiz hat das CE-Zeichen für Spielwaren keine rechtliche Bedeutung.

Als Massgabe wurden sowohl die Richtlinien für Spielzeuge als auch jene für Kosmetikprodukte herangezogen. Die verwendeten Verpackungsmaterialien flossen ebenfalls in die Bewertung mit ein. Ein «ungenügend» ist also nicht gleichbedeutend damit, dass die Produkte so nicht verkauft werden dürfen.

Was wurde gefunden?

Nur zwei Produkte sind nach den Öko-Test-Masstäben «sehr gut»: Die Abziehtattoos Weltall von Namaki Cosmetics und die Tattoos Baustellenfahrzeuge von Lutz Mauder. Beide sind momentan nicht im Galaxus-Sortiment erhältlich.

Bei Lutz Mauder gibt es allerdings schon eine neue Baustelle: Das getestete Produkt stammt aus Restbeständen. Der Hersteller stellt die Produktion um – laut Öko-Test auf die Zusammensetzung vieler Testverlierer. Womit wir beim Thema wären. Den gefundenen Inhaltsstoffen, die alle anderen zu Verlierern machen. Die wichtigsten:

Benzol (krebserregend, in Kosmetikprodukten verboten)

Naphtalin (vermutlich krebserregend)

Vinylacetat (im Verdacht, krebserregend zu sein)

Antimon (kann Haut und Schleimhäute reizen)

Die Liste der Stoffe, die nicht nur Öko-Test von Kinderhaut fernhalten will, ist lang. Benzol fand sich in einem auf Shein gekauften Testprodukt in einer Menge, die nach europäischen Richtlinien auch für Spielzeug unzulässig ist. Es wurde aus dem Verkauf genommen. Naphthalin wurde in Kindertattoos nachgewiesen, die über Shein, Temu und Amazon bezogen wurden. Öko-Test bezeichnet es als «auffällig», dass alle drei Produkte bei grossen Online-Plattformen bezogen wurden.

Nur mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen, ist nicht angebracht. Bei Galaxus gehören die Kindertattoos von Djeco zu den Bestsellern. Und zumindest die von Öko-Test kritisierten Traumschmetterlinge haben Gründe geliefert, eventuell aus dem Sortiment zu flattern. Der Fall wird momentan intern geprüft und du liest «aktuell nicht lieferbar», wenn du diesem Link oder den weiter unten verlinkten Produkten folgst, die im Test konkret bemängelt wurden.

Bei Djeco fand sich neben dem toxischen Spurenelement Antimon auch Vinylacetat. In Kosmetikprodukten wäre das verboten. Sind Kindertattoos eines? Der Hersteller sagt nein und beruft sich auf die etwas kryptische REACH-Verordnung der EU und die darin enthaltene Definition von «Erzeugnissen». Öko-Test sagt dagegen unmissverständlich: «Wir finden, dass solche problematischen Stoffe ganz grundsätzlich nichts auf Kinderhaut zu suchen haben.»

Temporäre Tattoos gibt es auch bei Galaxus mehr als genug.

Neun Produkte wurden unter anderem aufgrund von Talkum abgewertet. Bei Galaxus gelistet waren davon der TOPModel Tattoo Block und das Tattoobuch Einhörner. Ein Tattooset der Marke Papierdrachen war ebenfalls darunter.

Was Talkum betrifft, spricht Öko-Test von «vorbeugendem Verbraucherschutz». Das als Füllstoff oder Trennmittel eingesetzte Mineral wurde von der Internationalen Agentur für Krebsforschung im vergangenen Jahr als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Ende 2025 könnte es von europäischen Behörden in Kosmetika verboten werden.

Was bleibt am Ende haften?

Da fast alle getesteten Produkte als «ungenügend» eingestuft wurden, ist davon auszugehen, dass sich diese Stichprobe beliebig erweitern liesse. Hinweise wie «dermatologisch getestet» und andere Prüfsiegel sind eher unter Marketing zu verbuchen. Auf der Verpackung sollten die Inhaltsstoffe aufgeführt sein, was nicht immer der Fall ist und ohnehin nur bedingt Gewissheit bringt. Sicher ist nur, dass Klebetattoos besser sparsam als exzessiv getragen werden sollten.