Open-Ear trifft ANC: Shokz stellt OpenFit Pro mit Noise Cancelling vor

Shokz kombiniert bei den neuen OpenFit Pro erstmals offene Bauweise mit ANC – vorgestellt auf der CES 2026 in Las Vegas.

Der Sportkopfhörerspezialist Shokz hat auf der CES 2026 in Las Vegas ein neues Topmodell seiner offenen Ohrhörer vorgestellt – die Openfit Pro. Die Serie bleibt dem Open-Ear-Prinzip treu, erweitert dieses Konzept jedoch erstmals mit aktiver Geräuschunterdrückung. Damit ändert Shokz sein Konzept grundlegend. Normalerweise sitzen Open-Ear-Kopfhörer nicht im Gehörgang. Der Schall erreicht das Ohr über nach aussen gerichtete Treiber, während Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmbar bleiben. Die Pro-Version soll nun die offene Bauweise mit ANC kombinieren.

ANC mit Open-Ear: Wie soll das gehen?

Aktive Geräuschunterdrückung erfordert normalerweise eine möglichst dichte Abschirmung des Ohrs. Die OpenFit Pro umgehen dieses Prinzip. Auf jeder Seite arbeiten drei Mikrofone, die Umgebungsgeräusche sowie deine Musik erfassen. Diese Daten werden analysiert. Darauf basierend erzeugt die Technologie anschliessend einen Gegenschall, der vor allem gleichförmige Störgeräusche abschwächt. Über die Shokz-App steuerst du die Intensität dieser Geräuschunterdrückung.

Nicht im, nur am Ohr – und trotzdem ohne Nebengeräusche.

Du kannst sie situationsabhängig anpassen oder vollständig deaktivieren. Das Ohr bleibt dabei offen, die Wirkung entsteht ausschliesslich durch digitale Signalverarbeitung. Das ANC fungiert hier also als Dämpfung anderer Geräusche, sodass du beispielsweise auch in lauteren Umgebungen joggen kannst. Dennoch hörst du plötzliche Geräusche in deiner Umgebung und umgehst den nervigen Schrittschall richtiger In-Ear-Plugs. Jener entsteht nämlich durch die Vibrationen im Ohr, die wiederum durch das Auftreten deiner Füsse auf dem Boden verursacht werden.

Dolby Atmos und Spatial Sound

Die OpenFit Pro unterstützen zudem Dolby Atmos inklusive Head Tracking. Sensoren erfassen deine Kopfbewegungen und passen die räumliche Anordnung der Klangquellen in Echtzeit an. Bewegst du den Kopf, verschiebt sich das virtuelle Klangfeld entsprechend, statt starr an deiner Kopfposition zu verbleiben.

Für die Audiowiedergabe nutzt Shokz ein Dual-Treiber-System mit synchronisierten Membranen. Diese Konstruktion teilt die Frequenzen auf und soll das Frequenzspektrum der Töne gegenüber den Vorgängermodellen erweitern. Über einen Equalizer in der App kannst du das Klangprofil weiter anpassen und gezielt eingreifen.

50 Stunden Akku und Schnelladefunktion

Die Laufzeit hängt direkt von der Nutzung des ANC ab. Ohne aktive Reduktion erreichen die OpenFit Pro bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit. Mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung sinkt dieser Wert auf etwa 6 Stunden. Das Ladecase erhöht die Gesamtlaufzeit auf maximal 50 Stunden ohne aktive Geräuschunterdrückung – beziehungsweise rund 24 Stunden mit derselben. Zudem lädt der OpenFit Pro schnell auf: Zehn Minuten Ladezeit sorgen für circa drei Stunden zusätzliche Laufzeit.

Der Hörerunterstützt Bluetooth 6.1 und Multipoint, sodass du die Ohrhörer parallel mit mehreren Geräten verbinden kannst. Eine integrierte Trageerkennung pausiert die Wiedergabe automatisch, wenn du sie abnimmst, und setzt sie beim erneuten Aufsetzen fort.

Für den Sport konstruiert

Shokz verwendet Ohrbügel aus Titan, kombiniert mit Silikonauflagen an den Kontaktflächen. Die Earbuds liegen aussen am Ohr an und wiegen jeweils rund 12 Gramm. Das Gewicht verteilt sich über den Ohrbügel, wodurch kein Druck im Gehörgang entsteht. Die OpenFit Pro sind nach IP55 zertifiziert. Sie sind damit gegen Staub sowie gegen Schweiss und Spritzwasser geschützt.

Shokz bringt die OpenFit Pro in mehreren Farbvarianten auf den Markt, darunter Schwarz und Weiss, und kosten 249 Euro – einen Frankenpreis hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.

