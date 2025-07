News & Trends 7 0

Orca, Schatztruhe und Posaune: Das ist der Emoji-Jahrgang 2025

Bigfoot, Ballett und eine prall gefüllte Schatzkiste: Zum World Emoji Day gibt es eine Vorschau auf neue Emojis. Die offizielle Vorstellung erfolgt im Herbst.

Neue Emojis brauchen Zeit: Das Unicode Consortium sammelt Vorschläge, beschließt die neuen Zeichen und dann setzen die Softwarehersteller sie um. Es wird also noch etwas dauern, bis du Bigfoot mit einem Orca in den Kampf um eine Schatztruhe schicken kannst.

Es könnten noch mehr Neuzugänge werden

Die Liste an Emojis wird bald um mindestens acht Symbole länger. Das Unicode Consortium hat zum World Emoji Day acht neue Emojis vorgestellt, die im Herbst 2025 mit Unicode 17 erscheinen sollen. Die Organisation definiert den Unicode-Standard. Er sorgt dafür, dass Zeichen auf elektronischen Geräten einheitlich und kompatibel sind.

Unter den neuen Symbolen befindet sich nur ein klassisches Emoji-Gesicht. Sie kommen aus vielen Bereichen, erweitern diese aber jeweils nur um ein Symbol. Die Auswahl reicht vom Musikinstrument über Obst und Fabelwesen bis zur sportlichen Aktivität.

eine Posaune

eine geöffnete, prall gefüllte Schatztruhe

ein verzerrtes Gesicht

ein Apfelgriebsch, außerhalb Norddeutschlands auch als Kerngehäuse bekannt

eine Comic-Kampfwolke

eine Balletttänzerin in verschiedenen Varianten

eine Haarige Kreatur, besser bekannt als Bigfoot

ein Orca

Im Herbst soll Unicode 17.0 vollständig veröffentlicht werden. Da es sich bei den acht Emojis um eine Vorschau handelt, könnten es sogar noch mehr neue werden. Zuletzt trieben allerdings nur Varianten bestehender Emojis die Anzahl hoch.

Jeder Hersteller von Betriebssystemen oder Apps hat seinen eigenen Fahrplan. 2026 sollten die neuen Symbole aber nutzbar sein. Apple ist am zuverlässigsten. Wenn das Unternehmen an seinem Verhalten der letzten Jahre nichts ändert, kommen die neuen Emojis im März 2026 mit iOS 26.4 auf iPhone und Co. Für Android und Windows sind die Prognosen schwerer, aber auch dort sollten die Emojis irgendwann 2026 verfügbar sein.

