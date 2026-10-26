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Persönliche Daten für Werbezwecke: Google lockert Bestimmungen

Google ändert seine Datenschutzregeln. Inhalte aus Gmail, Drive und Google Fotos können künftig auch zur Personalisierung von Werbung beitragen, wenn du sie mit anderen Google-Diensten teilst.

Mitte Oktober hat Google seine Datenschutzerklärung aktualisiert. Darin erklärt der Suchmaschinengigant, unter welchen Bedingungen er künftig deine persönliche Daten aus Gmail, Google Drive und Google Fotos verwenden darf. Neu ist eine ausdrückliche Ausnahme für personalisierte Werbung. Google darf bestimmte Informationen aus diesen Diensten dafür nutzen, wenn du sie mit anderen Google-Diensten teilst, die personalisierte Werbung unterstützen. Allerdings nicht ohne Einschränkungen.

Datenschutz-Grundsatz aufgeweicht

Google behält zwar den Grundsatz bei, dass Inhalte aus Gmail, Drive und Fotos nicht standardmässig in personalisierte Werbung einfliessen. Allerdings genehmigt sich das Unternehmen selbst eine Ausnahme. Und zwar dann, wenn du Daten aus diesen Diensten mit anderen Google-Services teilst.

Heisst konkret: Wenn du also zum Beispiel einen Flug nach Mallorca buchst und dir dieser per Mail bestätigt wird, verwendet Google diese Info nicht. Nutzt du aber etwa Gemini mit aktivierter Personal Intelligence – dürfen die Inhalte für zielgerichtete Werbung verwendet werden. So etwa, wenn du Gemini danach fragst, was du für deinen Sommerurlaub in deinen Koffer packen sollst. Dann liest Gemini deine Buchungsbestätigung.

Die Inhalte (das du im August in einem bestimmten Hotel auf Mallorca Urlaub machst) können jetzt als Werbemittel dienen. Dir könnten auf YouTube oder bei Google-Suchresultaten Werbung für Sonnencreme oder Fluggesellschaften angezeigt werden. Gleiches, wenn du Gemini mit Google Photos verknüpfst und Fragen zu einem bestimmten Bild stellst.

So sehen die neuen AGB aus.

Quelle: Android Authority

Werbetreibende erhalten laut Google keine persönlich identifizierenden Angaben wie deinen Namen oder deine E-Mail-Adresse, sofern du dem nicht zustimmst. Ausserdem schliesst Google sensible Kategorien wie Religion, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft oder Gesundheit von der Personalisierung von Werbung aus.

Was bedeutet das für die Schweiz und die EU?

In der Schweiz und der EU ist Personal Intelligence derzeit noch nicht verfügbar. Die neue Datenschutzerklärung gilt jedoch auch hier. Sobald Google die entsprechenden Funktionen freischaltet, bist du davon betroffen.

Prüfen kannst du das hier. Hast du Gemini bereits in dieser Art und Weise verwendet, kann es sein, dass deine Daten für Werbezwecke verwendet werden. Du kannst aber in deinem Google-Konto einfach das Menü «Daten und Datenschutz» öffnen und dort unter «Personalisierung und Aktivität» die Personalisierungseinstellungen aufrufen. Bei «Personal Intelligence» siehst du, ob und welche Apps bereits verknüpft sind und kannst diese wieder entkoppeln. Wenn Google gewisse Infos aber bereits gespeichert hat, hilft diese Aktion nichts – lediglich für die Zukunft.

Titelbild: Shutterstock

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