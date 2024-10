Philips Sonicare: Neue Schallzahnbürsten mit mehr Power und längerer Akkulaufzeit

Philips hat eine neue Generation von Schallzahnbürsten vorgestellt, die durch eine verbesserte Schalltechnologie und weitere Funktionen überzeugen sollen. Die Sonicare-Modelle der Series 5000, 6000 und 7000 bieten eine gründlichere Plaque-Entfernung und eine längere Akkulaufzeit.

Zahnhygiene ist wichtig. Mit der Einführung der Series 5000, 6000 und 7000 im preislichen Mid-End-Bereich präsentiert Philips eine neue Generation von Schallzahnbürsten. Mit einer neuen Technologie, neuen Funktionen und einem frischen Design verspricht Philips eine noch gründlichere Zahnreinigung. Zudem konnte Philips die Akkulaufzeit von 14 auf 21 Tage verlängern.

So funktioniert die neue Schalltechnologie

Die neue «Next Gen Sonicare Technologie» basiert laut Philips auf einem verbesserten Magnetsystem innerhalb der Zahnbürste, das die Leistung der Schallwellen optimiert. Es soll kontinuierlich die Bewegungen des Motors kontrollieren und präzise die richtige Leistung an die Borsten geben. Dadurch werde die Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen verbessert, heißt es vom Hersteller. Im Gegensatz zu früheren Modellen sorgt das neue Magnetsystem für eine gleichbleibend hohe Frequenz von bis zu 62 000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute.

Die Schallzahnbürsten sind vor allem für Personen mit empfindlichem Zahnfleisch gedacht. Die Technologie passt sich laut Philips automatisch an den Druck an, den die Zahnbürste auf die Zähne ausüben. Technisch entstehen durch die hochfrequenten Vibrationen winzige Blasen, die tief in die Zahnzwischenräume eindringen und selbst hartnäckigen Plaque lösen sollen. Trotz der hohen Leistung ist die Reinigung laut Hersteller äußerst schonend zum Zahnschmelz. Die Schallwellen wirken mechanisch, ohne chemische Substanzen zu benötigen.

Schall oder Rotation: Unterschiede in der Technik und der Anwendung

Wusstest du, dass sich die Putztechnik bei elektrischen Zahnbürsten je nach Modell und Hersteller leicht unterscheidet? Die beiden wichtigsten Technologien sind die Schallzahnbürste von Philips Sonicare und die Rotationszahnbürste von Oral-B. Im Folgenden möchte ich dir die Unterschiede kurz zusammenfassend vorstellen. Bei genaueren Fragen informiere dich bestenfalls bei deinem Zahnarzt.

Die Schallzahnbürste von Philips

Der Bürstenkopf der Schallzahnbürste von Philips Sonicare vibriert mit hoher Frequenz. Die Technologie soll eine sanfte und gründliche Reinigung der gesamten Zahnoberfläche ermöglichen. Die Putzroutine sieht dabei folgendermaßen aus:

Leichtes Ansetzen: Du setzt den Bürstenkopf an den Zahnfleischrand an und lässt ihn dort leicht vibrieren.

Weniger Bewegung: Du bewegst die Bürste weniger als bei einer manuellen Zahnbürste. Grundsätzlich sind aber die Putzbewegungen ähnlich.

Zahnfleischmassage: Die Vibrationen massieren beim Putzen sanft das Zahnfleisch.

Die Rotationszahnbürste von Oral-B

Bei den Rotationszahnbürsten von Oral-B rotiert und schwingt der Bürstenkopf gleichzeitig. Dies ermöglicht vor allem eine effektive Plaqueentfernung entlang des Zahnfleischrands. Die Putztechnik funktioniert folgendermaßen:

Zahn für Zahn: Die Zahnbürste wird langsam von Zahn zu Zahn bewegt. Du verbleibst mehrere Sekunden bei jedem einzelnen Zahn.

Leichter Druck: Dabei übst du nur einen leichten Druck aus. Der Motor erledigt die Hauptarbeit.

Kleine Kreisbewegungen: Du führst Bürstenkopf in kleinen kreisförmigen Bewegungen entlang des Zahnfleischrands und über die Kauflächen.

Oral-B-Nutzer wird zum Philips-Sonicare-Tester

Ich habe jahrelang ein Oral-B-Modell genutzt. Allerdings habe ich nun von Philips das Series 7100 Doppelpack erhalten und werde dieses neue Modell testen. Ich bin gespannt, wie der Wechsel der Technologien auf mich wirkt und wie zufrieden ich mit der neuen Technologie sein werde. Das Review wird planmäßig etwa gegen Anfang November erscheinen.