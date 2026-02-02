News & Trends 4 1

Playmobil bekommt einen Audio-Rucksack

Playmobil integriert mit «Playmobil hi!» neue Technik in seine Spielwelten. Im Zentrum steht ein tragbarer Audio-Rucksack. Er löst über Sticker Geräusche, Geschichten und Spielimpulse aus. Das erklärte Ziel: mehr Fantasie, weniger Bildschirm.

In der Pressemitteilung formuliert Playmobil einen klaren Anspruch. «Playmobil hi!» soll das klassische Rollenspiel vertiefen, ohne die eigene DNA zu verlassen. Figuren, Spielwelten und Fantasie bleiben zentral. Audioinhalte wie Geräusche, Dialoge, Rätsel und Aufgaben erweitern das Spiel. Playmobil spricht von über 500 Audioelementen und mehreren Spielmodi, die Kinder aktiv ins Geschehen einbinden sollen.

Das System folgt einem einfachen Prinzip. Herzstück ist der «Playmobil hi!»-Rucksack, den Kinder einer Figur anziehen. Explorer Packs ergänzen ihn und enthalten Figuren, Zubehör und Sticker. Diese Sticker werden im Spielset platziert und fungieren als Audio-Auslöser. Läuft eine Figur mit Rucksack etwa an einem Piratenschiff vorbei, ertönt ein passendes Geräusch, eine Stimme gibt eine Aufgabe oder eine kurze Szene wird angestossen. Für die Einrichtung wird eine kostenlose App benötigt, danach soll das Spiel laut Playmobil offline und ohne Bildschirm funktionieren.

Vier Themen zum Start, weitere Inhalte geplant

Zum Marktstart umfasst das System vier Themenwelten: Piraten, Polizei, Zoo und Reiterhof. Weitere Inhalte folgen schrittweise. Playmobil richtet sich an Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Der Rucksack soll mit einer Akkuladung bis zu vier Stunden Spielzeit ermöglichen.

Piraten, Zoo, Polizei und Reiterhof bilden den inhaltlichen Einstieg von «Playmobil hi!». Weitere Themen sind laut Playmobil bereits geplant.

Quelle: Playmobil

Der Marktstart ist im deutschsprachigen Raum für September 2026 vorgesehen. Weitere Märkte sollen ab 2027 folgen. Playmobil positioniert «Playmobil hi!» damit klar als langfristige Plattform und nicht als kurzfristiges Zusatzprodukt.

Meine Einschätzung: gute Idee, aber sie muss liefern

«Playmobil hi!» steht und fällt mit der Klangqualität. Doch genau dazu macht Playmobil keine konkreten Angaben. Weder Pressemitteilung noch Produktseite nennen technische Details zur Audio-Ausgabe. Öffentlich bekannt ist bislang lediglich, dass der Rucksack einen Speicher, Lautsprecher, NFC-Erkennung und eine USB-C-Ladebuchse besitzt.

Im Inneren stecken Lautsprecher, Akku und NFC-Technik. Zur tatsächlichen Klangqualität macht Playmobil bisher keine Angaben.

Quelle: Playmobil

Die Erfahrung der Galaxus-Redaktion mit ähnlichen Systemen zeigen, wie stark Audio das Spiel prägt. Die Toniebox 2 beispielsweise liefert klaren, präsenten Sound. Genau das motiviert Kinder, Inhalte immer wieder anzuhören und zu spielen. Gleichzeitig zeigt sich dort auch: Audiospielzeuge stossen im Kinderzimmer schnell an Grenzen. Verständlichkeit und Lautstärke leiden, wenn der Lautsprecher schwach ist oder Musik und Dialoge schlecht gemischt sind. Bei «Playmobil hi!» entscheidet genau dieser Punkt, ob Audio das Spiel trägt oder nach kurzer Zeit nur noch «Geräuschkulisse» bleibt.

Die Toniebox setzt vollständig auf Audio. Geschichten, Musik und Erzählung sind dort der Kern. «Playmobil hi!» hingegen verfolgt einen anderen Ansatz. Das System spielt Sounds situativ ab und bindet sie ins Rollenspiel ein. Das ist ambitioniert und riskant zugleich. Wenn die Hardware zu leise bleibt oder Stimmen unklar klingen, verliert das Konzept schnell an Wirkung.

Vergleich mit Lego Smart Brick: Audio ist eine Sache, Interaktion eine andere

Ein Blick auf ähnliche Versprechen hilft bei der Einordnung. Beim Lego Smart Brick verbindet Lego physisches Bauen mit digitaler Reaktion. Der Smart Brick reagiert auf Position, Bewegung und Zusammenspiel. Dazu kommen Licht- und Soundeffekte. Trotzdem bleibt offen, wie stark das System freies Spiel tatsächlich erweitert, da viele Reaktionen vordefiniert sind. Programmieren im engeren Sinn ermöglicht der Smart Brick nur begrenzt.

«Playmobil hi!» setzt anders an. Es koppelt Audio an den Kontext im Spielset. Das liegt näher an klassischen Rollenspiel-Erweiterungen als an smarten Bauelementen. Der Smart Brick ist ein Tech-System mit stärkerem Regelbezug. «Playmobil hi!» ist ein System, das Geschichten und Situationen verdichtet. Gemeinsam haben beide: Im Spielmoment soll kein Smartphone nötig sein.

Mehrere Figuren mit Audio-Rucksäcken interagieren über Sticker mit der Spielwelt. Die Einrichtung erfolgt per App, gespielt wird danach offline.

Quelle: Playmobil

Schafft Playmobil also den Sprung?

Ich verstehe, warum Playmobil diesen Schritt geht. Die Marke sucht Wege, klassisches Rollenspiel zu stärken, ohne es zu ersetzen. «Playmobil hi!» passt in diese Strategie, steht und fällt aber mit der Umsetzung. Wenn Klang und Inhalte überzeugen, kann Audio das Spiel vertiefen. Wenn nicht, bleibt «screenfrei» ein Versprechen ohne Substanz.

Was glaubst du: Wird «Playmobil hi!» ein Hit, weil Audio das Rollenspiel stärkt? Oder bleibt es bei «nett, aber zu leise»? Schreib deine Einschätzung unten in die Kommentare.

Titelbild: Playmobil

