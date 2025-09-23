News & Trends 5 6

«Playmobil Heroes»: eigene Superhelden statt Marvel und DC

Playmobil bringt mit «Heroes» eine neue Themenreihe raus. Im Mittelpunkt stehen eigene Superhelden und Monster, die Kinder in «Playmopolis» Abenteuer erleben lassen. Der Ansatz verzichtet bewusst auf bekannte Lizenzen wie Marvel oder DC.

Mit «Playmobil Heroes» startet eine neue Produktlinie, die gemäss Hersteller Action und Fantasie verbinden soll. In «Playmopolis» treffen dabei Superhelden auf überdimensionale Gegner: Riesenechsen, Roboter oder andere Schurken, die für actionreiche Duelle sorgen. Jedes Set kombiniert klassische Spielelemente wie bewegliche Figuren, zerstörbare Strukturen oder versteckte Funktionen.

Abgrenzung zu Marvel und DC

Andere Hersteller wie Lego, Hasbro oder Mattel setzen bei Actionfiguren stark auf bekannte Marken wie Marvel oder DC. Kinder erkennen die Figuren sofort, und Eltern greifen zu, weil sie die Superhelden aus Filmen kennen. Playmobil geht einen anderen Weg: eigene Helden, frei erfunden, ohne Vorgaben durch Lizenzverträge.

Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits kann Playmobil Geschichten und Figuren nach eigenen Ideen entwickeln. Andererseits fehlt die Bekanntheit, die Filmfiguren automatisch mitbringen.

Warum keine Lizenz?

Dabei hat Playmobil durchaus Erfahrung mit Lizenzen. Etwa mit «Ghostbusters» oder «Asterix». Dass Marvel und DC bei «Playmobil Heroes» fehlen, dürfte vor allem an den hohen Kosten und strengen Vorgaben liegen, die solche Partnerschaften mit sich bringen. Mit eigenen Helden behält Playmobil die volle Kontrolle und spart gleichzeitig Lizenzgebühren. Plus: Kinder haben Raum für eigene, selbst ausgedachte Geschichten.

Mit Technik und Fantasie geht es für die Figuren in actionreiche Gefechte.

Quelle: Playmobil

Für Kinder interessant?

Die Sets sind auf Kinder zugeschnitten, die Freude an Kämpfen, Monstern und Helden haben. Das kann für Eltern attraktiv sein, die Produkte suchen, die nicht an ein grosses Franchise gebunden sind. Ob die Figuren langfristig denselben Reiz entfalten wie Marvel und DC, bleibt offen.

Was meinst du: Braucht es Marvel und DC, damit Superhelden spannend sind, oder reicht Kindern die Fantasie? Schreib es in die Kommentare.

