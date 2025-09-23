Deine Daten. Deine Wahl.

Cookies und ähnliche Technologien nutzen wir nicht nur für Marketingzwecke, sondern auch, um dir ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Du kannst der Verwendung deiner Infos zustimmen, ablehnen oder sie auf deine Wünsche anpassen.

ImpressumDatenschutzerklärung
Playmobil
News & Trends
56

«Playmobil Heroes»: eigene Superhelden statt Marvel und DC

Ramon Schneider
23.9.2025

Playmobil bringt mit «Heroes» eine neue Themenreihe raus. Im Mittelpunkt stehen eigene Superhelden und Monster, die Kinder in «Playmopolis» Abenteuer erleben lassen. Der Ansatz verzichtet bewusst auf bekannte Lizenzen wie Marvel oder DC.

Mit «Playmobil Heroes» startet eine neue Produktlinie, die gemäss Hersteller Action und Fantasie verbinden soll. In «Playmopolis» treffen dabei Superhelden auf überdimensionale Gegner: Riesenechsen, Roboter oder andere Schurken, die für actionreiche Duelle sorgen. Jedes Set kombiniert klassische Spielelemente wie bewegliche Figuren, zerstörbare Strukturen oder versteckte Funktionen.

Playmobil Duell am Helden-Tower (3333074)
Playmobil

Playmobil Duell am Helden-Tower

3333074

Playmobil 71832 Helden-Multifunktionsfahrzeug (71832)
Playmobil

Playmobil 71832 Helden-Multifunktionsfahrzeug

71832

Playmobil 71831 Helden-Showdown mit der Riesenechse (71831)
Playmobil

Playmobil 71831 Helden-Showdown mit der Riesenechse

71831

Playmobil 71832 Helden-Multifunktionsfahrzeug (71832)
Playmobil

Playmobil 71832 Helden-Multifunktionsfahrzeug

Playmobil 71831 Helden-Showdown mit der Riesenechse (71831)
Playmobil

Playmobil 71831 Helden-Showdown mit der Riesenechse

Abgrenzung zu Marvel und DC

Andere Hersteller wie Lego, Hasbro oder Mattel setzen bei Actionfiguren stark auf bekannte Marken wie Marvel oder DC. Kinder erkennen die Figuren sofort, und Eltern greifen zu, weil sie die Superhelden aus Filmen kennen. Playmobil geht einen anderen Weg: eigene Helden, frei erfunden, ohne Vorgaben durch Lizenzverträge.

In Playmopolis treffen die neuen Playmobil-Helden auf überdimensionale Monster.
In Playmopolis treffen die neuen Playmobil-Helden auf überdimensionale Monster.
Quelle: Playmobil

Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits kann Playmobil Geschichten und Figuren nach eigenen Ideen entwickeln. Andererseits fehlt die Bekanntheit, die Filmfiguren automatisch mitbringen.

Warum keine Lizenz?

Dabei hat Playmobil durchaus Erfahrung mit Lizenzen. Etwa mit «Ghostbusters» oder «Asterix». Dass Marvel und DC bei «Playmobil Heroes» fehlen, dürfte vor allem an den hohen Kosten und strengen Vorgaben liegen, die solche Partnerschaften mit sich bringen. Mit eigenen Helden behält Playmobil die volle Kontrolle und spart gleichzeitig Lizenzgebühren. Plus: Kinder haben Raum für eigene, selbst ausgedachte Geschichten.

Mit Technik und Fantasie geht es für die Figuren in actionreiche Gefechte.
Mit Technik und Fantasie geht es für die Figuren in actionreiche Gefechte.
Quelle: Playmobil

Für Kinder interessant?

Die Sets sind auf Kinder zugeschnitten, die Freude an Kämpfen, Monstern und Helden haben. Das kann für Eltern attraktiv sein, die Produkte suchen, die nicht an ein grosses Franchise gebunden sind. Ob die Figuren langfristig denselben Reiz entfalten wie Marvel und DC, bleibt offen.

Was meinst du: Braucht es Marvel und DC, damit Superhelden spannend sind, oder reicht Kindern die Fantasie? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Playmobil

5 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Ramon Schneider
Editor
Ramon.Schneider@digitecgalaxus.ch

Bezahlt werde ich dafür, von früh bis spät mit Spielwaren Humbug zu betreiben.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • Produkttest

    Playmobil geht weiter auf Erwachsene los

    von Ramon Schneider

  • Produkttest

    Ich brauch’ Verstärkung, K.I.T.T. – Kein Problem für Playmobil

    von Ramon Schneider

  • Produkttest

    Playmobil geht Zurück in die Zukunft

    von Ramon Schneider

6 Kommentare

Avatar
later