Playmobil wird 50 – und feiert mit diesen Sets

Das ganze Jahr über feiert Playmobil sein 50-jähriges Bestehen mit unterschiedlichen Aktionen. Jetzt kommen auch die wiederaufgelegten Sets der ersten Playmo-Welten in den Handel.

Sie löschen Brände, melken Kühe und fliegen ins All: Die kleinen Helden von Playmobil sind aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. In diesem Jahr feiert das Unternehmen aus Unterfranken sein 50-jähriges Bestehen.

Am 2. Februar 1974 wurden die ersten Playmobil-Figuren der Öffentlichkeit präsentiert: Ein 7,5 Zentimeter großer Bauarbeiter, ein Indianer und ein Ritter waren die ersten Spielmenschen. Der mittlerweile verstorbene Firmenchef Horst Brandstätter war jedoch enttäuscht, dass seine Figuren bei Händlern zunächst nicht gut ankamen.

Im Gegensatz zu den bisher erhältlichen Plastikfiguren, die vornehmlich aus China kamen, konnte man die Playmomenschen jedoch bewegen und neu einkleiden, insbesondere ihre Kopfbedeckungen austauschen. So wurden die Figuren wenige Zeit später doch zu einem Hit und ihr gleichbleibendes Lächeln zum Markenzeichen.

Erste Playmo-Figuren in den 70er Jahren.

Quelle: Anne Fischer

Playmo-Briefmarke, meterhohe Kunstfiguren und Retro-Sets

«Join the Party» heißt das Motto, unter dem Playmobil das ganze Jahr über sein Jubiläum mit verschiedenen Aktionen feiert. So wurden am letzten Freitag im August in Berlin 1,50 Meter große Playmobil-Figuren enthüllt. Zu sehen sind diese in der Beinghunted-Gallery. Sie wurden von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet und sollen am 13. September für einen guten Zweck versteigert werden.

Die 1,50 Meter großen Playmo-Figuren wurden von nationalen und internationalen Kunstschaffenden gestaltet.

Quelle: Playmobil

Außerdem erschien in diesem Jahr zum ersten Mal eine Briefmarke der Deutschen Post mit einer Playmobil-Figur. Anlässlich des Geburtstages wurde zudem bereits zu Beginn des Jahres die Produktion aller Artikel im Kleinkindportfolio von klassischen, fossilbasierten auf pflanzenbasierte Materialien umgestellt.

News & Trends Playmobil stellt auf pflanzenbasierten Kunststoff um von Ramon Schneider

Besondere Spielsets zum Jubiläum

Zum Jubiläum soll auch das Sortiment von Playmobil um verschiedene Sets erweitert werden, darunter auch solche, die sich an erwachsene Playmo-Fans richten.

Meiner Meinung nach ist diese Aktion aber richtig cool: Einige ältere Sets wurden wiederaufgelegt, darunter ein Polizeiauto aus dem Jahre 1977 oder ein Ritter. Der Ritter war nämlich eine der ersten Playmobil-Männchen im Jahre 1974. Er ist nun wieder erhältlich, samt Pferd, Rüstung und Schutzschild.

Andere Neuheiten sind etwa ein Feuerlöschboot und ein Erlebniszoo.

Playmobil verfügbar EUR 10,94 Playmobil Jubiläums-Ritter 71604 3 Playmobil in einigen Tagen verfügbar Neu EUR 50,24 Playmobil Mein grosser Erlebnis-Zoo 71600, Playmobil My Life Playmobil Verfügbarkeit unbekannt Playmobil Feuerlöschboot 71598 Playmobil verfügbar EUR 10,94 Playmobil Jubiläums-Ritter 71604 3 Neu Playmobil in einigen Tagen verfügbar EUR 50,24 Playmobil Mein grosser Erlebnis-Zoo 71600, Playmobil My Life Playmobil Verfügbarkeit unbekannt Playmobil Feuerlöschboot 71598

Alle Jubiläums-Sets habe ich dir hier verlinkt.

Kannst du dich noch erinnern, welches dein erstes Playmobil-Set als Kind war? Schreibe es mir gerne in die Kommentare.