Playstation State of Play September 2024: Alle Games und Trailer der Show

Sony zeigt an einer «State of Play»-Präsentation neue Games für die PS5. Neben vielen Remasters und Neuauflagen gibt es auch eine grosse Überraschung zu verkünden.

Vor rund zwei Wochen hat Sony mit der PS5 Pro neue Hardware vorgestellt. An der «State of Play» zeigt das Unternehmen neue Games für ihre Konsolen.

Alle Highlights und vorgestellten Spiele habe ich nachfolgend zusammengefasst.

«Ghost of Yōtei» – das Samurai-Epos kehrt zurück

Lange mussten sich «Ghost of Tsushima»-Fans auf einen Nachfolger von Sonys Samurai-Epos gedulden. An der State of Play zeigt Entwicklerstudio Sucker Punch nun, woran sie die letzten Jahre gearbeitet haben.

Das neue Game spielt nicht mehr auf der Insel Tsushima, sondern im Südwesten der Halbinsel Hokkaido, in der Nähe des Vulkans Yōtei. Dieser ist im Trailer auch prominent vertreten. In der Hauptrolle befindet sich nicht mehr der Samurai Jin Sakai, sondern die Schwertkämpferin Atsu. Neue Location, neuer «Geist».

Das gezeigte Material sieht wunderschön aus. Saftig grüne Wiesen voll mit wilden Pferden, von roten Blättern gezeichnete Wälder und verschneite Landschaften mit meterhohem Schnee. Dazu noch kurze Ausschnitte von blutigen Schwertkämpfen und ganz neu: Schusswaffen. Bis zum Release musst du dich aber noch ein bisschen gedulden.

Datum: 2025

Erscheint für: PS5

«Horizon Zero Dawn Remastered» – das erste «Horizon»-Spiel wird noch hübscher

Aloys erstes Abenteuer erhält einen Remaster, der es grafisch auf das gleiche Level wie «Horizon: Forbidden West» bringen soll. Gemäss Sony wurde die Grafik generalüberholt. Für die Cutscenes wurden über zehn Stunden Konversationen neu aufgenommen. Wenn du das Originalspiel besitzt, kannst du für 10 Franken oder Euro upgraden.

Datum: 31. Oktober

Erscheint für: PS5, PC

«Lego Horizon Adventures» – schon bald geht's los

Das bereits angekündigte Lego-Spin-Off von «Horizon» erhält einen neuen Trailer mit allerlei lustigen Kostümen und Extras für Vorbesteller. Zudem wird erstmals ein Datum für den Release gegeben. Schon im November darfst du mit Aloy Klötzchen bauen. Nicht nur auf der PS5, sondern als erster Game in der Geschichte von Playstation auch auf der Switch.

Datum: 14. November

Erscheint für: PS5, Switch, PC

«Hell Is Us» – «Death Stranding» lässt grüssen

Das düstere Action-Adventure erhält einen ersten Gameplay-Trailer. Mich erinnert der spielbare Charakter mit seinem Outfit und den Gadgets sehr an Sam Porter aus «Death Stranding». Und auch sonst scheint das Game sehr von Kojimas Werken inspiriert zu sein.

Datum: 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Alan Wake 2: The Lake House» – die Geschichte geht weiter

Nach dem hervorragenden «Night Springs»-DLC, der im Sommer erschienen ist, wird die Story von «Alan Wake 2» schon im Oktober mit «The Lake House» weitergeführt. Im Zentrum steht eine Forschungsstation des «Federal Bureau of Control» in BrightFalls – also der Stadt, in der sich die merkwürdigen Ereignisse rund um den bärtigen Schriftsteller zugetragen haben. Fühlt sich an, als wäre der DLC das Bindeglied zwischen «Alan Wake 2» und dem bereits angekündigten «Control 2».

Datum: Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Palworld» – ab sofort auch für Playstation

Gerade erst hat Nintendo das japanische Studio hinter «Palworld» verklagt. Das Game sei «Pokémon» zu ähnlich. Das hindert die Verantwortlichen aber nicht daran, den Überraschungshit auf weiteren Plattformen zu veröffentlichen. Nachdem PC- und Xbox-Fans schon seit Anfang Jahr süsse Viecher fangen und ausbeuten können, gelangen Playstation-User ab sofort in den Genuss der virtuellen Monster-Sklaverei.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5

Bereits erhältlich für: Xbox Series X/S, PC

«Dragon Age: The Veilguard» – epische Kämpfe gegen riesige Drachen

Biowares Action-RPG zeigt sich in einem neuen Trailer. Im Video zu sehen ist ein epischer Bosskampf gegen einen wütenden Eisdrachen. Und dann kommt ein noch wütender Feuerdrache dazu. Sieht vielversprechend aus. Bis zum Release dauert es auch nicht mehr lange.

Datum: 31. Oktober 2024

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered» – zum Geburtstag ein Remaster

Zur Feier des 25. Geburtstags kehrt der Playstation-Klassiker in einem Remaster-Doppelpack mit aufgehübschter Grafik zurück.

Datum: 10. Dezember

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

«Lunar Remastered Collection» – und noch ein Remaster

Zwei JRPG-Geheimtipps aus der PS1-Ära werden für moderne Plattformen neu aufgelegt. Neben überarbeiteter Grafik gibt es auch Verbesserungen im Audio-Bereich sowie diverse Quality-of-Life-Anpassungen.

Datum: Frühling 2025

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

«Monster Hunter Wilds» – jetzt mit konkretem Release-Datum

Capcoms Monsterjagd gibt sich an der «State of Play» mit einem ausführlichen Story-Trailer die Ehre. Zu sehen gibt es ganz viele neue Spielgebiete und riesige Monster – inklusive eines besonders fies aussehenden Biests, das offenbar eine zentrale Rolle in der Geschichte des Spiels einnehmen wird. Ein Release-Datum gibt’s auch dazu. Noch mehr Informationen zu «Monster Hunter Wilds» soll es an der Tokyo Game Show geben, die morgen startet.

Datum: 28. Februar 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dynasty Warriors Origins» – die Hochglanz-Action startet nächstes Jahr

Auch der Reboot von Koei Tecmos Hack-n-Slash-Blockbuster bekommt einen neuen, actionreichen Trailer und ein konkretes Veröffentlichungsdatum. Die riesigen Schlachten sehen im Vergleich zu den Vorgängern viel aufwändiger und grafisch beeindruckender aus. Das Game soll ein Neuanfang für die langjährige Serie sein.

Datum: 17. Januar 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Midnight Walk» – Süsser Horror in Knete-Optik

Das Entwicklerstudio hinter «Lost in Random» meldet sich mit einem süssen Horrorspiel zurück. Das besondere daran: Die Spielumgebungen und Charaktere wurden aus Knete hergestellt. «The Midnight Walk» kommt dementsprechend in einer einzigartigen Stop-Motion-Optik daher. Soll auch komplett in VR spielbar sein.

Datum: 2025

Erscheint für: PS5, PS VR2, PC

«ArcheAge: Chronicles» – Online-Rollenspiel aus Korea

In diesem koreanischen Online-Action-RPG erwartet dich ein düsteres Fantasy-Setting sowie wuchtige Melee-Kämpfe mit riesigen Waffen und spektakulären magischen Attacken. Die Geschichte des Spiels ist rund 50 Jahre nach dem Ende der Story des Vorgängers («ArchAge», 2013) angesiedelt.

Datum: 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Gratis-DLC für «Astro Bot»

«Astro Bot» ist gerade erst erschienen und schon kündigt Entwicklerstudio Team Asobi eine kostenlose Erweiterung an. Fünf neue Speedrun-Levels und zehn neue VIP-Bots – unter anderem aus «Stellar Blade» und «Helldivers 2» – warten ab Ende 2024 im Spiel auf dich.

Datum: Ende 2024

Erscheint für: PS5

Diese Games wurden auch vorgestellt

Neben den grossen Highlights wurden auch kleinere Titel, Updates und Ports vorgestellt. Alle weiteren Games findest du hier in der alphabetischen Übersicht:

Neue Farben für Controller und Faceplates

Neben neuen Games hat Sony auch neue Farben für die PS5 und Controller vorgestellt: Indigo, Pearl und Teal.

Auch ein neuer «Fortnite»-Controller wird bald erhältlich sein: