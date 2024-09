Sony stellt die Playstation 5 Pro vor

In einer kurzen Tech-Präsentation stellt Sony eine neue Pro-Version der PS5 vor. Die Konsole soll grafisch aufwändige Games mit einer hohen Framerate darstellen können. Das Upgrade wird teuer.

Nach monatelangen Gerüchten kündigt Sony offiziell eine Pro-Variante der PS5 an. Mark Cerny, Lead Architect der PS5, stellt die neue Maschine in einer rund neunminütigen Tech-Präsentation vor.

Gemäss Cerny wurde die PS5 Pro aufgrund von Entwicklerstudios und Fans entworfen, die sich mehr grafische Leistung und ein flüssigeres Spielerlebnis wünschen.

Schönere Grafik mit höherer Framerate

Der grösste Pluspunkt der PS5 Pro sei gemäss Cerny, dass die Konsole grafisch aufwändige Spiele mit mehr Bilder pro Sekunde (FPS) darstellen kann. Die Wahl zwischen einem «Fidelity Modus» (hohe grafische Details und Auflösung mit 30 FPS) und einem «Performance Modus» (niedrige grafische Details und Auflösung mit 60 FPS) soll mit der neuen Konsole nicht mehr nötig sein.

Für PS5 Pro optimierte Spiele laufen mit 60 oder mehr FPS. Sie bieten gleich viele grafische Details und eine ebenso hohe Auflösung wie Games auf der «normalen» PS5, die mit 30 FPS im «Fidelity Modus» laufen.

Spider-Man 2 sieht mit 60 FPS auf der PS5 (links) deutlich unschärfer aus als mit 60 FPS auf der PS5 Pro.

Die signifikant bessere Performance der PS5 Pro wird mithilfe von drei zentralen Verbesserungen im Innenleben erreicht. Cerny nennt die Features «the big three».

1. GPU-Upgrade

Die GPU der PS5 Pro hat 67 Prozent mehr Compute Units und einen 28 Prozent schnelleren Speicher als die der PS5. Gemäss Sony soll dies ein bis zu 45 Prozent schnelleres Rendering ermöglichen.

Als Beispiel für ein Game, das von der performanteren GPU besonders stark profitiert, nennt Cerny «Horizon: Forbidden West». Das postapokalyptische Open-World-Abenteuer wird auf der PS5 Pro mehr Details in der Spielumgebung, eine schönere Beleuchtung und eine detailliertere Darstellung von Haaren und Hautoberflächen bieten.

Horizon: Forbidden West auf der PS5 Pro.

Quelle: Sony / Youtube

2. Erweitertes Ray Tracing

Die Ray-Tracing-Fähigkeiten des Pro-Modells sollen denen der «normalen» PS5 bei weitem überlegen sein. Cerny spricht von bis zu einer doppelt oder gar dreifach so schnellen Berechnung der virtuellen Lichtstrahlen, oder: Rays. Dies ermögliche detailliertere Spiegelungen sowie eine realistischere Darstellung von Licht mit einer hohen Framerate.

Als Beispiel für ein Game, das von den verbesserten Ray-Tracing-Funktionen profitiert, nennt Cerny «Gran Turismo 7». Ray-Tracing-Spiegelungen auf den glänzenden Oberflächen der Autos sind nun nicht mehr bloss im Replay, sondern live im Gameplay möglich – mit 60 FPS.

Die Autos spiegeln sich nun auch beim Spielen.

Quelle: Sony / Youtube

Auch «Hogwarts Legacy» werde von der zusätzlichen Power profitieren. Neben der Darstellung von detaillierten Reflektionen auf spiegelnden Oberflächen werden auch die Schatten im Spiel bedeutend schöner aussehen.

Schön.

Quelle: Sony / Youtube

3. Upscaling mit PSSR

Die PS5 Pro bekommt ihre eigene Upscaling-Technologie. Sie hört auf den Namen «Playstation Spectral Super Resolution» – oder, kurz: PSSR. Das KI-gesteuerte Upscaling-Modell analysiert Bilder Pixel für Pixel. Mithilfe von maschinellen Lernprozessen werden den dargestellten Bildern gemäss Cerny «ausserordentlich viele Details» hinzugefügt. Niedriger aufgelöste Bilder sollen damit in höhere Auflösung umgerechnet und gestochen scharf dargestellt werden.

PSSR soll gestochen scharfe Bilder ermöglichen.

Quelle: Sony / Youtube

PS5 Pro Game Boost

Auf dem Playstation Blog verrät Sony weitere Details zur Konsole.

Games, die spezifisch für die PS5 Pro optimiert oder für die Konsole entwickelt werden, erhalten in Zukunft ein «PS5 Pro Enhanced»-Label. Dies sind die bisher bestätigten Games, die ein PS5-Pro-Update erhalten sollen:

«Alan Wake 2»

«Assassin’s Creed: Shadows»

«Demon’s Souls»

«Dragon’s Dogma 2»

«Final Fantasy 7 Rebirth»

«Gran Turismo 7»

«Hogwarts Legacy»

«Horizon Forbidden West»

«Marvel’s Spider-Man 2»

«Ratchet & Clank: Rift Apart»

«The Crew Motorfest»

«The First Descendant»

«The Last of Us Part II Remastered»

Aber auch Spiele, die kein dediziertes Update erhalten, sollen auf der PS5 Pro besser laufen. So werden bis zu 8500 PS5- und PS4-Games auf der PS5 Pro vom «PS5 Pro Game Boost» profitieren. Die unterstützten Spiele sollen automatisch stabiler, beziehungsweise mit einer höheren Framerate laufen. Des Weiteren sollen «ausgewählte» PS4-Spiele auch in höherer Auflösung dargestellt werden. Um welche Games es sich dabei handelt, verrät Sony noch nicht.

Sony bestätigt zudem, dass die PS5 Pro Wi-Fi 7, VRR sowie eine Ausgabe von bis zu 8K unterstützt.

Design: Die PS5 geht auf Streife

Äusserlich hat sich im Vergleich zum Originalmodell nicht viel geändert. Die weissen Faceplates der Konsole werden in der Mitte neu von drei schwarzen Streifen getrennt. Die PS5 Pro ist so hoch wie die Launch-PS5 und so breit wie die PS5 Slim.

Die PS5 Pro ohne Laufwerk (links) im Vergleich zur PS5 Slim mit Laufwerk (rechts).

Quelle: Sony

Das Blu-Ray-Laufwerk ist nicht fest verbaut und auch nur optional erhältlich. Es kann bei Bedarf nachgerüstet, beziehungsweise entfernt werden – analog zur PS5 Slim. Es handelt sich gemäss Sony um das gleiche Laufwerk.

Das Laufwerk ist optional.

Quelle: Sony

Die Konsole soll mit allen bisher erschienenen Peripheriegeräten kompatibel sein – inklusive der PS VR2, der Playstation Portal und dem Access Controller.

Preis und Verfügbarkeit

Die PS5 Pro wird ab dem 7. November erhältlich sein – zunächst nur in einer Version ohne Blu-Ray-Laufwerk und mit einer 2 TB grossen SSD. Preis: 799 Euro.

Für das Laufwerk wirst du weitere 120 Franken oder Euro zahlen müssen. Der vertikale Standfuss ist ebenfalls nicht dabei. Ob es in Zukunft ein Bundle mit Laufwerk geben wird, ist noch unklar.

Die Vorbestellungen starten gemäss Sony ab dem 26. September. Wann die PS5 Pro bei uns vorbestellt werden kann, ist in Abklärung. Sobald wir neue Informationen haben, werde ich den Artikel aktualisieren.