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Prämiert: eine Rab-Laufweste speziell für Frauen

Der Outdoorhersteller Rab hat eine Laufweste entwickelt, die von Grund auf für Frauen gemacht ist. Sie gewann einen European Outdoor Award in Gold.

Laufwesten und Frauenkörper – das ist eine komplizierte Beziehung: seitliche Scheuerstellen und Trinkflasks, die auf die Brüste drücken, ein zu lockerer Sitz an der Taille, dafür weiter oben zu eng – die Liste der Beschwerden ist lang.

Rab hat jetzt einen Zwölf-Liter-Laufrucksack speziell für Frauen entwickelt, der Abhilfe schaffen soll. Und gewann dafür bei den Outdoor Business Days in Riva del Garda den European Outdoor Award in Gold im Bereich Trailrunning.

Was ist der European Outdoor Award? Der European Outdoor Award würdigt Innovationen in verschiedenen Produkt- und Community-Kategorien. Dazu gehören Bergsteigen, Wandern, Klettern, Trailrunning, Camping und Bikepacking. Der europäische Branchenverband, die European Outdoor Group, hat den Award ins Leben gerufen. Er wurde jüngst bei den European Outdoor Business Days in Riva del Garda im Mai 2026 vergeben. Die Jury besteht aus Journalistinnen, Produkttestern und anderen Outdoor-Expertinnen und -Experten. Beurteilt wurden Aspekte wie Neuheit, Funktionalität, Zielgruppe, Herstellungsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Rab ist nicht der erste Hersteller, der ein spezifisches Frauenmodell auf den Markt bringt. Doch das Unternehmen ist mit beachtlicher Tiefe in das Thema eingestiegen: Ein reines Frauen-Team arbeitete drei Jahre an diesem Projekt.

Die Entwicklerinnen kooperierten mit Laufclubs in 29 Ländern, um Testergebnisse und Feedback einzuholen. Das Ziel war es, eine Laufweste zu fertigen, die sich verschiedenen Frauenkörpern anpasst und sich selbst in anspruchsvollem Gelände mit vielen Höhenmetern noch komfortabel anfühlt.

Stretch-Material und kürzere Flask Herausgekommen ist die «Valkyr 12», die im nächsten Jahr erhältlich sein wird. Eine Neuerung sind die kürzeren und breiteren Trinkflaschen und die entsprechend verkürzten Taschen aus Mesh, die weniger stark auf die Brüste drücken und so weniger Beschwerden auslösen sollen.

Die 500-Milliliter-Flasks sind kürzer und breiter als konventionelle Trinkflaschen.

Eine weitere Neuerung ist das in Zonen angeordnete Mesh-Material, das eine zu starke Reibung am Oberkörper verhindern soll. Gleichzeitig soll diese Konstruktion ausreichend Stabilität bieten und so den gefürchteten Bounce, also das Auf- und Abhüpfen der Weste bei höherem Tempo, verhindern.

Das Verschlusssystem hat drei Gummizüge statt der sonst üblichen zwei für eine individuell einstellbare Passform und besseren Sitz.

Für diese Features erhielt die Valkyr den European Outdoor Award. «Die gründliche Analyse der Bedürfnisse von Sportlerinnen und die frauenspezifische Entwicklung spiegeln sich in jedem Detail dieser Trailrunning-Weste wider», heisst es in der Begründung der Jury. Die Weste ermögliche es Läuferinnen, sich in schwierigem Gelände ganz auf ihre Leistung zu konzentrieren.

Weitere nützliche Features Der Laufrucksack bietet eine Reihe weiterer durchdachter Details – zum Beispiel das Fach für eine zwei-Liter-Trinkblase, wenn du dein Getränk lieber am Rücken trägst. Ein integrierter Recco-Reflektor bringt zusätzliche Sicherheit, falls eine Suche oder Rettung nötig wird. Weitere Sicherheitsfeatures sind reflektierende Details und eine Pfeife.

Die Weste hat Befestigungsgummis für Trailrunningstöcke. Alternativ kannst du einen Köcher befestigen, der allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist. Der Laufrucksack wird in den Grössen L,M und S in den Farben Dark Pebble (wie abgebildet) und Schwarz erhältlich sein und mit (leeren) Flasks rund 310 Gramm wiegen.

Ob und wann sie bei uns im Sortiment erhältlich sein wird, steht noch nicht fest.

Titelbild: Siri Schubert

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