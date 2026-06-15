News & Trends 2 1

Preise für Retro-Games explodieren: 3 Millionen US-Dollar für «Super Mario Bros.»

Ein ungeöffnetes «Super Mario Bros.»-Spiel aus dem Jahr 1985 bricht mit einem Verkaufspreis von drei Millionen US-Dollar alle Rekorde.

Mit drei Millionen US-Dollar ließe sich einiges anstellen. Du könntest zum Beispiel ein originalverpacktes und versiegeltes Modul des Spiels «Super Mario Bros.» aus dem Jahr 1985 für das Nintendo Entertainment System (NES) ersteigern. Genau das hat jemand gemacht: Vor wenigen Tagen ging die laut Beschreibung ) besterhaltene versiegelte Kopie von «Super Mario Bros.» aus der ältesten noch existierenden Produktionsserie über den Tisch des Auktionshauses Heritage Auctions.

Das sind eine Menge Superlative, und ein weiterer gesellt sich dazu: Mit einem Kaufpreis von drei Millionen Dollar ist das Spielmodul das teuerste, das jemals verkauft wurde. Es stößt ein anderes Modul desselben Spiels vom Thron, das 2021 für zwei Millionen Dollar den Besitzer wechselte. Glänzender Aufkleber und neuwertiger Zustand Heritage gibt in der Auktionsbeschreibung mehrere Punkte an, die das Spielmodul so besonders machen. Da ist zum einen die spezielle Versiegelung: ein unberührter, glänzender Aufkleber, zeigt an, dass die Verpackung niemals geöffnet wurde. Die Versiegelung ist also intakt – und sie zeigt an, dass das Spiel zur zweiten Produktionsserie gehört, die Sammlerinnen und Sammlern als «Gloss Sticker Second Production» kennen.

Der Aufkleber glänzt, ist intakt und sieht super aus.

Quelle: Heritage Auctions

Bei der ersten Produktionsserie kamen matte Aufkleber zum Einsatz. Aus dieser Serie sind aber keine ungeöffneten Exemplare bekannt. Auch versiegelte «Super Mario Bros.»-Spiele der zweiten Serie mit glänzenden Stickern sind sehr selten: Es soll weltweit nur drei davon geben. Damit gehört das versteigerte Modul zu den ältesten erhaltenen, ungeöffneten Kopien des Spieleklassikers.

Besonders ist auch der Erhaltungszustand, der als neuwertig angegeben wird. Das Exemplar stammt aus einer Zeit, bevor Nintendo die Spieleverpackungen mit Schutzfolien umhüllte. Daher weisen die Kartonoberflächen in der Regel auch dann Kratzer und Beschädigungen auf, wenn die Besitzer sie wie ein rohes Ei behandeln.

Dass eine mehr als 40 Jahre alte Spielhülle aussieht wie neu, liegt daran, dass sie zu einem Bundle gehörte: Sie lag all die Zeit gut geschützt in der Verpackung einer originalverpackten NES-Konsole, die für sich schon eine Rarität ist. Offenbar war das Spiel erst vor wenigen Monaten wiederentdeckt worden.

Der hervorragende Zustand des «Super Mario Bros.»-Moduls bescherte ihm die Note «9.6 A++» im standardisierten PSA-Bewertungssystem für Sammlerstücke. Der PSA (Professional Sports Authenticator) beurteilt wie auch andere derartige Systeme, wie etwa Wata, den Erhaltungszustand und die Versiegelung solcher Stücke. Eine «PSA 10» bescheinigt die bestmögliche Erhaltung. «A++» steht für eine perfekte Originalversiegelung.

Eine hohe Wata- oder PSA-Bewertung führt neben der Seltenheit des Artikels seit einigen Jahren regelmäßig zu schwindelerregenden Preisen bei Spieleauktionen.

So sehen drei Millionen Dollar aus: das versteigerte Rekord-Spielmodul.

Quelle: Heritage Auctions

Wird der Wert künstlich aufgebläht? Auf Platz drei der höchsten Retro-Game-Auktionspreise rangiert jetzt ein «Super Mario 64»-Modul für rund 1,5 Millionen US-Dollar, danach folgt «The Legend of Zelda» (NES) für 870 000 US-Dollar und ein weiteres «Super Mario Bros.»-Cartridge (660 000 US-Dollar). Ausschließlich Nintendo-Spiele haben es in diese Top-5-Liste geschafft. Bis auf den neuen ersten Platz fanden die Auktionen alle im Jahr 2021 statt.

Diese schnelle Aufeinanderfolge von Rekordpreisen fiel auf. 2022 wurde in den USA eine Sammelklage gegen Wata und das Heritage-Auktionshaus angestrengt. Der Vorwurf: Die beiden Unternehmen hätten gemeinsam den Markt für Retro-Games künstlich aufgebläht, um den Wert von Spielen von hunderten US-Dollar in die Millionen zu treiben. Im Jahr 2017 lag der Höchstpreis für eine Spieleauktion noch bei 30 000 US-Dollar.

Führungskräfte beider Unternehmen hätten demnach durch Pressemitteilungen und Interviews den Eindruck eines Hypes im Retro-Spiele-Markt erweckt. Sie schätzten den Wert von Spielen zu hoch ein. Und ganz besonders brisant: Frühe Rekordverkäufe sollen inszeniert worden sein. Jim Halperin, Mitgründer von Heritage und gleichzeitig Berater bei Wata, habe sich 2019 selbst am Kauf eines über sein Auktionshaus versteigerten «Super Mario Bros.»-Spiels beteiligt.

Klägerinnen und Kläger sind offenbar mehr als 10 000 Personen, die die kostenpflichtige Bewertungsdienstleistung von Wata in Anspruch genommen haben. Die beiden Unternehmen profitierten direkt von hohen Verkaufspreisen: Wata verlangt als Bewertungsgebühr einen Prozentsatz des Marktwertes des zu bewertenden Artikels und Heritage, über das die meisten der Rekordspiele versteigert wurden, erhält eine prozentuale Verkaufsprovision.

Bislang gibt es keine Informationen dazu, wie die Klage ausgegangen ist. Es wurde noch kein Urteil oder eine Einigung bekannt.

Titelbild: Shutterstock/Kyle Hatfield

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







