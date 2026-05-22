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«Prinzen Rolle» bekommt Variante mit Märchenmotiven

Ab Juli kannst du den bekannten Doppelkeks in einer anderen Variante kaufen. «Prinzen Rolle: Stories» bezeichnet zwar den gleichen Geschmack, aber das Gebäck sieht leicht anders aus.

Alle kennen sie, die meisten mögen sie: die «Prinzen Rolle» von Griesson – de Beukelaer. Generationen von Kindern und Erwachsenen diskutieren, wie man den Doppelkeks mit Schokoladenschicht richtig isst: Direkt abbeißen oder erst die Schokocreme freilegen? Ab Juli kannst du dich beim Essen mit Märchenmotiven auf dem Keks von dieser Frage ablenken: Mit «Stories» kommt eine neue Variante der «Prinzen Rolle» auf den Markt.

Pflanzlich seit 2024

Am Original-Schokokeks hat sich seit Jahrzehnten kaum etwas verändert. Seit Ende 2024 trägt er ohne große Ankündigung das «Vegan»-Label: Griesson – de Beukelaer hat die Rezeptur auf rein pflanzlich umgestellt. Statt Vollmilchschokolade gibt es nun Zartbitter-Schoggi, die einen höheren Kakaoanteil hat. Auch auf Butterreinfett und weitere Molkenerzeugnisse verzichtet der Hersteller seitdem.

Der Schritt ist Teil des Bestrebens, zu einem «plant based»-Unternehmen zu werden. Dass Griesson – de Beukelaer weiterhin Palmöl verwendet, trübt leider das Bild.

Märchenhafte Motive

An der pflanzlichen Schokoladenrezeptur – inklusive Palmöl – ändert sich auch beim «Stories»-Keks nichts.

Diese Variante des klassischen Schoko-Gebäcks soll einen Bezug zur «Themenwelt der Markenfigur», also des Prinzen, herstellen. Auf der Packung präsentiert er sich mit einem Märchenbuch und die Doppelkekse sollen laut Griesson – de Beukelaer durch sechs verschiedene Motive zum Geschichtenerzählen einladen. Die Produktbilder zeigen etwa den Prinzen zu Pferde oder mit einer Schatztruhe.

Nach eigenen Angaben ist «Prinzen Rolle» in Deutschland Marktführer im Bereich Süßgebäck. 24,5 Millionen Packungen hat das Unternehmen im Jahr 2025 demnach verkauft.

Bei uns gibt es die berühmte Rolle übrigens leider nicht. Im Schweizer Shop kannst du immerhin eine Spielzeugvariante mit Blechdose für Kinderkaufläden kaufen. Aber Vorsicht: Reinbeißen solltest du nicht. Die Kekse sind aus Holz.

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Titelbild: Griesson – de Beukelaer

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