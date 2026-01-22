News & Trends 1 0

Push Rack V3, die dritte Generation des modularen, offroad-tauglichen Velo-Trägers

Push Components stellt die dritte Generation des modularen, Offroad-Velo-Trägers «Push Rack» für Kastenwagen vor. Sie ermöglicht den Transport von verschiedenen Velos ohne Umbau.

Camping-Urlaub ohne Velo ist für viele Menschen nur ein halber Spaß. Lösungen für den Transport des Fahrrads an den Urlaubsort gibt es viele. Träger für die Hecktür oder die Anhängerkupplung nehmen aber Platz weg, wenn sie nicht im Einsatz sind.

Die Firma Push Components aus Bayern hat eine platzsparende Lösung. Das modulare Heckträgersystem heißt «Push Rack» und ist für Kastenwagen konzipiert.

Velos werden vertikal transportiert

«Push Rack» basiert auf Schienen von Airline, Thule oder Fiamma, an denen du spezielle Träger fürs Velo, für den E-Scooter oder den Kinderfahrradanhänger montierst. Bis zu vier Fahrräder mit einem Gesamtgewicht von 100 Kilogramm können vertikal eingehakt werden. Die Träger selbst sollen pro Velo nur zwei Kilogramm wiegen.

Weil die Velos an Lenker und Hinterreifen fixiert sind, sollen sie nicht verrutschen.

Quelle: Push Components

Die Velos werden an Lenker und Hinterreifen fixiert. Selbst bei Fahrten durchs Gelände verrutschen sie laut Hersteller nicht. Das Gleiche gilt für Ski und Snowboards.

Das System ist mit modernen Velos kompatibel

«Push Rack V3» soll sich für alle Veloarten eignen. Das gilt auch für Offroad-Bikes mit breiten Lenkern, 29-Zoll-Rädern und langen Radständen. Ein Umbau für verschiedene Radtypen ist nicht nötig. Trotz montiertem Träger und Bikes sollen die Hecktüren des Fahrzeugs problemlos zu öffnen bleiben.

Meine Einschätzung: Ein großer Pluspunkt des Push-Rack-Systems besteht darin, dass du jedes Velo separat entnehmen und direkt am Träger gegen Diebstahl sichern kannst.

Generation drei des Systems kann verschiedene Reifen ohne Umbau aufnehmen.

Quelle: Push Components

Der Preis variiert je nach Paket

Die Preise für das modulare System variieren je nach Paket. Push Components hat Airline-Schienen ab 200 Euro im Angebot. Den eigentlichen Velo-Träger mit Lenker- und Reifenhalter gibt es ab 180 Euro. Zudem sind Zubehörteile wie Träger für E-Scooter oder Snowbags im Angebot.

Module wie dieses für E-Scooter kannst du dazukaufen.

Quelle: Push Components

Interessantes Konzept

Das Konzept ist aus meiner Sicht für dich interessant, wenn du ohnehin am Heck deines Campers Airline-Schienen montiert hast und regelmäßig vier Velos transportieren willst.

Für nicht so großgewachsene Menschen hält es eine potenzielle Herausforderung parat: Die Velo-Lenker werden hoch am Fahrzeug eingehängt. Das solltest du auf dem Zettel haben.

Die dritte Generation des Systems soll verschiedene Reifen ohne Umbau aufnehmen können. Das gilt aber vermutlich nicht für Plastik-Schutzbleche oder Anbauten am Lenker.

Titelbild: Push Components

