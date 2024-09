Rasierseifen für Männer: Öko-Test findet problematische Inhaltsstoffe

Öko-Test hat 18 feste Rasiermittel für Männer getestet. Die Hälfte von ihnen hat bestanden. Es gibt aber auch Mittel mit problematischen Inhaltsstoffen.

Feste Rasierseifen sind eine probate Alternative zum Schaum und produzieren weniger Verpackungsmüll. In seiner aktuellen Ausgabe hat Öko-Test 18 von ihnen unter die Lupe genommen. Doch längst nicht alle konnten überzeugen. Denn in einigen von ihnen fanden die Tester Duftstoffe, die weder für den Menschen noch für seine Umwelt gut sind.

Die Hälfte der Produkte besteht den Test

Die Hälfte der getesteten Rasierseifen kannst du problemlos nutzen. Fünf Rasierseifen bekamen die Bestnote «Sehr Gut», denn sie kamen ohne künstliche Moschusverbindungen aus. Testsieger ist die «Speick Men Active Rasierseife», die auch im Schnitt am günstigsten ist. Die Inhaltsstoffe sind allesamt aus biologischem Anbau,für den Duft werden ätherische Öle verwendet. Die restlichen Testsieger will Öko-Test dann im Oktober veröffentlichen.

Rasierschaum + Rasiergel Verfügbarkeit unbekannt Speick Men Active Rasierseife 150 ml, Rasierseife 6

Problematische Inhaltsstoffe gefunden

Bei anderen Produkten reichte es jedoch nicht für ein gutes Ergebnis. Das Problem sei laut Öko-Test, dass die Hersteller zuweilen auf künstliche Moschus-Düfte zurückgreifen, um ihren Produkten einen möglichst männlichen Geruch zu verpassen. In sechs Rasiermitteln wurden demnach im Labor die Moschus-Verbindungen Tonalid sowie Galaxolid gefunden. Diese Stoffe stehen im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinträchtigen. Außerdem baut sich die Verbindung Galaxolid in der Natur nur sehr langsam wieder ab. Auch Isoeugenol konnte nachgewiesen werden. Dieser Stoff soll besonders häufig allergische Reaktionen auslösen.

Drei Mal «Ungenügend»

Polyzyklische Moschusverbindungen wiesen die Tester unter anderem in diesen drei Produkten nach, die alle ein «Ungenügend» bekamen: «Tabac Original Rasierseife», «Musgo Real Shaving Soap Classic Scent» und «Taylor of Old Bond Street Sandalwood Herbal Shaving Soap». In dem «Taylor of Old Bond Street»-Produkt wiesen die Tests Moschus-Keton nach. Diese Verbindung wird von der EU offiziell als krebsverdächtig eingestuft.

Rasierschaum + Rasiergel in einigen Wochen verfügbar EUR 31,60 EUR 252,80 / 1l Tabac Original 125 ml, Rasierseife 6 Rasierschaum + Rasiergel Verfügbarkeit unbekannt Musgo Real Rasierseife Classic Scent Rasierseife

«In der Werbung werden diese Düfte als ,männlich‘ verkauft. Doch wir finden, dass auf hormonwirksame oder gar krebsverdächtige Inhaltsstoffe gänzlich verzichtet werden sollte», sagt Jil Eichhorn, Projektleiterin bei Öko-Test.