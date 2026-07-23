Ravensburger macht aus Puzzles Vasen

Ravensburger 3D Puzzle Moderne Vase Design 4
162 Teile
Ravensburger zeigt zwei Neuheiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: von der kompakten Vase bis zum Puzzle-Giganten.
Wohin mit dem Puzzle, wenn es fertig ist? Ab in die Vitrine oder schweren Herzens wieder zurück in den Karton? Ravensburger beantwortet die Frage mit einem überraschenden Twist. Die neuen Modelle sind Vasen mit einem integrierten Wasserbehälter. Bereit also, um mit frischen Schnittblumen geschmückt zu werden.
Wie das Unternehmen mitteilt, sei das Design bewusst abstrakt gehalten, damit sich die Vasen in möglichst viele Einrichtungsstile einfügen. Zum Start gibt es fünf Motive, die wir auch bereits im Shop haben.
Ravensburger 3D Puzzle Moderne Vase Design 4
162 Teile
Ravensburger 3D Puzzle Vase Butter-Yellow
162 Teile
Ravensburger 3D Puzzle Vase Organic Sage
162 Teile
Ravensburger 3D Puzzle Vase Organic Beige
162 Teile
Ravensburger 3D Puzzle Moderne Vase Design 5
162 Teile
Sie bestehen jeweils aus 162 Teilen. Die Altersempfehlung des Herstellers liegt bei zehn Jahren.
Diese Puzzle-Vasen sind schneller zusammengebaut und deutlich preiswerter als das ab September erhältliche Pokémon-Puzzle, das gerade auf Instagram gezeigt wurde. Zehn Szenen aus der Pokémon-Welt sind aus 40 320 Teilen zusammenzusetzen. Das dürfte auch eingefleischte Puzzle-Fans viele Stunden beschäftigen. Sie sollten auf jeden Fall über ein großes Wohnzimmer verfügen, denn das Puzzle hat eine Gesamtfläche von 6,80 mal 1,92 Metern.
Die zehn Szenen lassen sich indes einzeln zusammensetzen. Im Karton befinden sich zehn Tüten mit je 4032 Teilen. Das hat allerdings auch seinen Preis. 470 Euro kostet das Set. Ob wir es ins Sortiment aufnehmen, kläre ich gerade mit unserem Einkauf.
Hamburger, Leseratte, Eishockey-Fan. Papa und Grosspapa. Bastelt ständig an seinem Smarthome herum. Interessiert an DIY, Outdoor, Mode und Kosmetik.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen